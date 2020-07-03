Более 55 тыс. новых случаев COVID-19 в США за сутки: это абсолютный рекорд среди всех стран мира с начала пандемии

В США за прошедшие сутки были зарегистрированы 55 274 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters,это максимальное число заболевших за день для любой отдельно взятой страны с начала пандемии.

Как отмечает агентство, в последние две недели уровень заболеваемости в США растет в 37 штатах из 50.

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Предыдущий рекорд для одного дня по заболеваемости принадлежал Бразилии - там 19 июня был зафиксирован 54 771 случай COVID-19.

Заболеваемость в США начала резко расти во второй половине июня. До этого на протяжении нескольких недель в стране стабильно фиксировались около 20 тысяч случаев в день.

США - мировой лидер по числу заболевших. Всего в стране с населением в 329 миллионов человек зарегистрированы 2,8 миллиона случаев COVID-19, более 130 тысяч человек умерли.