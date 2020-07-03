Более 55 тыс. новых случаев COVID-19 в США за сутки: это абсолютный рекорд среди всех стран мира с начала пандемии
В США за прошедшие сутки были зарегистрированы 55 274 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters,это максимальное число заболевших за день для любой отдельно взятой страны с начала пандемии.
Как отмечает агентство, в последние две недели уровень заболеваемости в США растет в 37 штатах из 50.
Предыдущий рекорд для одного дня по заболеваемости принадлежал Бразилии - там 19 июня был зафиксирован 54 771 случай COVID-19.
Заболеваемость в США начала резко расти во второй половине июня. До этого на протяжении нескольких недель в стране стабильно фиксировались около 20 тысяч случаев в день.
США - мировой лидер по числу заболевших. Всего в стране с населением в 329 миллионов человек зарегистрированы 2,8 миллиона случаев COVID-19, более 130 тысяч человек умерли.
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він часто читає "лінію оборони" упоротого порохобота ,а там йде дуже активна робота проти Трампа і за Байдена...
А пропаганда ,якщо вона добре продумана, має серйозний вплив на "незагартований мозок"
До речі.,досить чякісна як на добре оплачуваний порохоботський "ресурс"..
Бо Трамп щодо вірусу довбо..об і популіст..
але статистика каже ,що це вже напевне буде МАКСИМУМ..навіть в "безмасочному режимі".
при 330 млн населення.