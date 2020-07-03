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Новости Коронавирус и карантин
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Более 55 тыс. новых случаев COVID-19 в США за сутки: это абсолютный рекорд среди всех стран мира с начала пандемии

Более 55 тыс. новых случаев COVID-19 в США за сутки: это абсолютный рекорд среди всех стран мира с начала пандемии

В США за прошедшие сутки были зарегистрированы 55 274 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters,это максимальное число заболевших за день для любой отдельно взятой страны с начала пандемии.

Как отмечает агентство, в последние две недели уровень заболеваемости в США растет в 37 штатах из 50.

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Предыдущий рекорд для одного дня по заболеваемости принадлежал Бразилии - там 19 июня был зафиксирован 54 771 случай COVID-19.

Заболеваемость в США начала резко расти во второй половине июня. До этого на протяжении нескольких недель в стране стабильно фиксировались около 20 тысяч случаев в день.

США - мировой лидер по числу заболевших. Всего в стране с населением в 329 миллионов человек зарегистрированы 2,8 миллиона случаев COVID-19, более 130 тысяч человек умерли.

карантин (16729) пандемия (113) США (26815) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Тупило Трампопон уже давно объявил о " величайшей его разгромной победе" над коронавирусом.. Как впрочем он уже рассказывал о "победах" над Ассадом в Сирии, Кимом и Сев. Кореей, Рашестаном и Пу, Китаем, мексиканскими эмигрантами, талибами, Ираком, Мадуру венесуэльским, Северным потоком 2, волнениями афроамериканцев, ит.д. т.п. а на самом деле просто пшик.. Гусак надутый.
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03.07.2020 10:10
+2
Все может быть. Но кацапы умом не отличаются. Эта зараза по любому вернется в кацапию.
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03.07.2020 10:16
+1
Учитывая сколько там стоит день нахождения в больнице очень многие предпочитают скрывать свое заражение.
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03.07.2020 10:05
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Учитывая сколько там стоит день нахождения в больнице очень многие предпочитают скрывать свое заражение.
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03.07.2020 10:05 Ответить
Тупило Трампопон уже давно объявил о " величайшей его разгромной победе" над коронавирусом.. Как впрочем он уже рассказывал о "победах" над Ассадом в Сирии, Кимом и Сев. Кореей, Рашестаном и Пу, Китаем, мексиканскими эмигрантами, талибами, Ираком, Мадуру венесуэльским, Северным потоком 2, волнениями афроамериканцев, ит.д. т.п. а на самом деле просто пшик.. Гусак надутый.
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03.07.2020 10:10 Ответить
А насправді Асад контролює всю Сірію, Кімушка взяв Сеул, ПП-2 повним ходом качає газ, в Китаї економіка дала +10% ВВП, а Мадуро давно відмінив продовольчі картки і скуповує квартири в Бугульмі.
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03.07.2020 10:20 Ответить
ви не зрозуміли Андерсена.. )
він часто читає "лінію оборони" упоротого порохобота ,а там йде дуже активна робота проти Трампа і за Байдена...
А пропаганда ,якщо вона добре продумана, має серйозний вплив на "незагартований мозок"
До речі.,досить чякісна як на добре оплачуваний порохоботський "ресурс"..
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03.07.2020 11:01 Ответить
А какое к этому всему должна иметь отношение страна с вообще другого континента?
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03.07.2020 11:21 Ответить
может их кацапы заражают специально и целенаправленно?
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03.07.2020 10:12 Ответить
Все может быть. Но кацапы умом не отличаются. Эта зараза по любому вернется в кацапию.
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03.07.2020 10:16 Ответить
Кацапы его запустили и способствуют распространению в основном при помощи пропаганды Вариант "Петров и Боширов" это для первого шага. Дальше пропаганда эффективней.
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03.07.2020 10:26 Ответить
тоже думаю, что это кацапская зараза подкинутая китайцам.
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03.07.2020 10:46 Ответить
Фаучі стверджує,що США не омине цифра 100 000 нових випадків за добу..
Бо Трамп щодо вірусу довбо..об і популіст..

але статистика каже ,що це вже напевне буде МАКСИМУМ..навіть в "безмасочному режимі".
при 330 млн населення.
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03.07.2020 10:56 Ответить
Більше мітингів і демонстрацій ліваки, ліберасти-толерасти - Флойдушка вас вже зачекався!
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03.07.2020 11:15 Ответить
Як ви вже дістали з цим коронавірусом. Чому ви не рахуєте скільки захворіло в день на грип або туберкульоз?
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03.07.2020 12:06 Ответить
А ви вже дістали своєю мантрою про порівняння хвороб, які добре контрольовані і знані, як лікувати з хворобою, від якої ще немає ані ліків, ані вакцини.
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03.07.2020 13:11 Ответить
Не забываем что по тестам тоже рекорд, по сути там каждого 9го протестировали на сегодняшний день. И не нужно отождествлять болезнь COVID-19 и положительный тест на вирус.
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03.07.2020 14:25 Ответить
 
 