Ляшко о массовом тестировании на COVID-19: Украине не хватит мощностей и специалистов
Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине не проводят массовое тестирование на коронавирус, чтобы выявлять бессимптомные случаи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".
По словам Ляшко, "это вопрос экономической целесообразности".
"Каждая страна разрабатывает алгоритмы тестирования в зависимости от своих экономических возможностей. Мы не можем сказать, что у нас сегодня экономика такая, как в Польше, Италии, Испании или США. Мы не можем всех тестировать для того, чтобы удовлетворять желание тестироваться. Но мы стопроцентно тестируем людей с симптомами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией", - объяснил главный санврач.
По словам Ляшко, чтобы перейти на этап массового тестирования "не только мощностей не хватит, но, к сожалению, и специалистов".
"В самом начале эпидемии мы говорили о том, что наша граница возможностей - 80 тыс. тестирований в неделю. Сегодня мы уже спокойно делаем 72 тыс. тестов в неделю. То есть почти выполнили поставленную цель", - сравнил Ляшко.
Отвечая на вопрос о том, как вырастет тестирование к осени, главный санитарный врач отметил: "Мы не знаем, сколько будет дополнительно лабораторий вне системы, частные компании тоже развивают свои мощности".
Ляшко отметил, что государство "сейчас закупает автоматические станции для выделения РНК, новые аналитические панели, которые упростят работу врачам-лаборантам". Он убежден, что в государственных лаборатория "поднять количество исследований в два раза кажется достаточно реальным".
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А в Беларуси?
Там 2 из 10 имеющихся в мире инфекционных центра 4 категории.
И дипломы медиков за сало не продаются.
Що ті,хто не вірує в Петра -зеботи,зебіли,зрадники і просто какашки для віруючих..
і навіть якщо ВІРУЮЧИХ -8 відсотків -для них це -істина ))
котрих треба вчити,і котрі набираються досвіду не один рік..
Але Медреформа Супрун якось,здається про них зовсім забула..
В Квартале 95 поищите. Это же кузница кадров!
The virus is primarily https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(medicine) spread between people during close contact,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-21 [a] most often via https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_droplet small droplets produced by coughing,https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-23 [b] sneezing, and talking.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-WHO2020QA-6 [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-CDCTrans-20 [20] https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#cite_note-ECDCQA-24 [22]
Так, симптомів ніяких, а віруси виділяє... Проїде такий "абсолютно здоровий" без маски або з висунутим носом громадським транспортрм на роботу і назад - і маєш спалах ковіду.
Человек вирусов сам по себе не выделяет.
Вы создали огромный фонд борьбы......
А теперь ты ноешь что тебе чего то не хватает? Почему не купил ? тянешь пока вакцину не создадут?
Только подозреваю, что при теперешних темпах дойки фонда на всякие хотелки бубочки и авакяна денег на вакцины не останется!!!!
А народ..., а який такий народ???