Ляшко о массовом тестировании на COVID-19: Украине не хватит мощностей и специалистов

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине не проводят массовое тестирование на коронавирус, чтобы выявлять бессимптомные случаи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

По словам Ляшко, "это вопрос экономической целесообразности".

"Каждая страна разрабатывает алгоритмы тестирования в зависимости от своих экономических возможностей. Мы не можем сказать, что у нас сегодня экономика такая, как в Польше, Италии, Испании или США. Мы не можем всех тестировать для того, чтобы удовлетворять желание тестироваться. Но мы стопроцентно тестируем людей с симптомами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией", - объяснил главный санврач.

По словам Ляшко, чтобы перейти на этап массового тестирования "не только мощностей не хватит, но, к сожалению, и специалистов".

"В самом начале эпидемии мы говорили о том, что наша граница возможностей - 80 тыс. тестирований в неделю. Сегодня мы уже спокойно делаем 72 тыс. тестов в неделю. То есть почти выполнили поставленную цель", - сравнил Ляшко.

Отвечая на вопрос о том, как вырастет тестирование к осени, главный санитарный врач отметил: "Мы не знаем, сколько будет дополнительно лабораторий вне системы, частные компании тоже развивают свои мощности".

Ляшко отметил, что государство "сейчас закупает автоматические станции для выделения РНК, новые аналитические панели, которые упростят работу врачам-лаборантам". Он убежден, что в государственных лаборатория "поднять количество исследований в два раза кажется достаточно реальным".

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