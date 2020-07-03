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Новости Силовики
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В течение первого полугодия СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций. ИНФОГРАФИКА

В течение первого полугодия СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины в течение первого полугодия 2020 запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас вместе с Офисом Генерального прокурора СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, другие - гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.

В течение первого полугодия СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций 01

Отмечается, что направление борьбы с терроризмом является ключевым в деятельности Службы. И кроме защиты государственной безопасности, СБУ выполняет международные правовые обязательства, чтобы исключить использование территории Украины для создания и развития террористических ячеек, механизмов их финансирования и других противоправных действий.

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Например, в первом полугодии состоялась экстрадиция в Грузию Аль Бара Шишани - одного из руководителей "ИГИЛ", которого ранее задержала СБУ.

В течение первого полугодия СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций 02

Еще двое иностранцев, которые переправляли через Украину боевиков для "ИГИЛ" и осуществляли финансирование терактов, уже приговорены к более чем 10 годам заключения по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Также в Киеве был задержан гражданин РФ, который участвовал в деятельности "ИГИЛ" в Сирии. Суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

В течение первого полугодия СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций 03

В этот же период СБУ обнаружила и задержала трех иностранцев, которые организовали этническую преступную группу и планировали осуществлять незаконную переправку иностранцев через государственную границу Украины. В отношении иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

Другая преступная группа, деятельность которой прекратила СБУ, незаконно легализовала в Украине выходцев из стран повышенного террористического риска. Трем лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачает СБУ и чисто уголовные преступления, связанные с содействием террористической деятельности.

К таким, в частности, относится расследование дела в отношении членов международной организованной преступной группировки в составе граждан Украины, Иордании и Ираке. Они сбывали наркотические и психотропные вещества, а средства направлялись на финансирование терроризма. В этом деле в суд уже направлено обвинительное заключение.

Другой случай: организация канала нелегальной миграции с территории РФ в Евросоюз транзитом через Украину. Организатору сообщено о подозрении, в суд направлены обвинительные акты в отношении четырех фигурантов.

Борьба с международным терроризмом сопровождается изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов, техники, задействованной в фальсификации документов. Например, за первое полугодие были изъяты 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему и тому подобное.

В течение первого полугодия СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций 04
Фото и инфографика: сайт СБУ

задержание (6678) правоохранительные органы (2970) СБУ (19923) силовики (2799) терроризм (18691) экстрадиция (567) Исламское государство (599)


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Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, другие - гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана. Источник: https://censor.net.ua/n3205808
Так і є, що терористи з цих країн, але всі інші перераховані країни теж пов'язані з рф. У Таджикистані база, Узбекистан залежний і звидти набирали терористів, в Єгипті вже є навіть дачі російських олігархів і старі тісні зв'язки, Ливан СРСР довго тероризував за допомогою Сирії, а Казахстан під контролем рф.
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03.07.2020 10:09 Ответить
Чомусь нема Бєларусі, хоча відомо про найманців в ОРДЛО із цієї країни.
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03.07.2020 10:28 Ответить
а Беню чого пропустили?
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03.07.2020 10:09 Ответить
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.

Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
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03.07.2020 10:12 Ответить
Сейчас украинское общество похоже на герметичную канистру с бензином, которую поставили на огонь. Мало зе мразям не покажеться.
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03.07.2020 10:22 Ответить
каждого десятого?
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03.07.2020 10:12 Ответить
Остальные 50 тыс кацапов пересекли границу без всяких ограничений.
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03.07.2020 10:12 Ответить
 
 