В течение первого полугодия СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины в течение первого полугодия 2020 запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас вместе с Офисом Генерального прокурора СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, другие - гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.

Отмечается, что направление борьбы с терроризмом является ключевым в деятельности Службы. И кроме защиты государственной безопасности, СБУ выполняет международные правовые обязательства, чтобы исключить использование территории Украины для создания и развития террористических ячеек, механизмов их финансирования и других противоправных действий.

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Например, в первом полугодии состоялась экстрадиция в Грузию Аль Бара Шишани - одного из руководителей "ИГИЛ", которого ранее задержала СБУ.

Еще двое иностранцев, которые переправляли через Украину боевиков для "ИГИЛ" и осуществляли финансирование терактов, уже приговорены к более чем 10 годам заключения по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Также в Киеве был задержан гражданин РФ, который участвовал в деятельности "ИГИЛ" в Сирии. Суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

В этот же период СБУ обнаружила и задержала трех иностранцев, которые организовали этническую преступную группу и планировали осуществлять незаконную переправку иностранцев через государственную границу Украины. В отношении иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

Другая преступная группа, деятельность которой прекратила СБУ, незаконно легализовала в Украине выходцев из стран повышенного террористического риска. Трем лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачает СБУ и чисто уголовные преступления, связанные с содействием террористической деятельности.

К таким, в частности, относится расследование дела в отношении членов международной организованной преступной группировки в составе граждан Украины, Иордании и Ираке. Они сбывали наркотические и психотропные вещества, а средства направлялись на финансирование терроризма. В этом деле в суд уже направлено обвинительное заключение.

Другой случай: организация канала нелегальной миграции с территории РФ в Евросоюз транзитом через Украину. Организатору сообщено о подозрении, в суд направлены обвинительные акты в отношении четырех фигурантов.

Борьба с международным терроризмом сопровождается изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов, техники, задействованной в фальсификации документов. Например, за первое полугодие были изъяты 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему и тому подобное.



Фото и инфографика: сайт СБУ