В течение первого полугодия СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций. ИНФОГРАФИКА
Служба безопасности Украины в течение первого полугодия 2020 запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сейчас вместе с Офисом Генерального прокурора СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, другие - гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.
Отмечается, что направление борьбы с терроризмом является ключевым в деятельности Службы. И кроме защиты государственной безопасности, СБУ выполняет международные правовые обязательства, чтобы исключить использование территории Украины для создания и развития террористических ячеек, механизмов их финансирования и других противоправных действий.
Например, в первом полугодии состоялась экстрадиция в Грузию Аль Бара Шишани - одного из руководителей "ИГИЛ", которого ранее задержала СБУ.
Еще двое иностранцев, которые переправляли через Украину боевиков для "ИГИЛ" и осуществляли финансирование терактов, уже приговорены к более чем 10 годам заключения по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Также в Киеве был задержан гражданин РФ, который участвовал в деятельности "ИГИЛ" в Сирии. Суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
В этот же период СБУ обнаружила и задержала трех иностранцев, которые организовали этническую преступную группу и планировали осуществлять незаконную переправку иностранцев через государственную границу Украины. В отношении иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.
Другая преступная группа, деятельность которой прекратила СБУ, незаконно легализовала в Украине выходцев из стран повышенного террористического риска. Трем лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Разоблачает СБУ и чисто уголовные преступления, связанные с содействием террористической деятельности.
К таким, в частности, относится расследование дела в отношении членов международной организованной преступной группировки в составе граждан Украины, Иордании и Ираке. Они сбывали наркотические и психотропные вещества, а средства направлялись на финансирование терроризма. В этом деле в суд уже направлено обвинительное заключение.
Другой случай: организация канала нелегальной миграции с территории РФ в Евросоюз транзитом через Украину. Организатору сообщено о подозрении, в суд направлены обвинительные акты в отношении четырех фигурантов.
Борьба с международным терроризмом сопровождается изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов, техники, задействованной в фальсификации документов. Например, за первое полугодие были изъяты 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему и тому подобное.
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Так і є, що терористи з цих країн, але всі інші перераховані країни теж пов'язані з рф. У Таджикистані база, Узбекистан залежний і звидти набирали терористів, в Єгипті вже є навіть дачі російських олігархів і старі тісні зв'язки, Ливан СРСР довго тероризував за допомогою Сирії, а Казахстан під контролем рф.
До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.
Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/