Из-за ремонтных работ утром произошло саморазведение Ингульского моста в Николаеве, - мэр Сенкевич. ФОТО

В Николаеве рано утром состоялось саморазведение Ингульского моста. Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня рано утром произошло саморозведение Ингульского моста. Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации", - говорится в сообщении.

Сейчас "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.

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