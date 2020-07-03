Из-за ремонтных работ утром произошло саморазведение Ингульского моста в Николаеве, - мэр Сенкевич. ФОТО
В Николаеве рано утром состоялось саморазведение Ингульского моста. Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня рано утром произошло саморозведение Ингульского моста. Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации", - говорится в сообщении.
Сейчас "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.
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