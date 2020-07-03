РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8456 посетителей онлайн
Новости
8 124 25

Из-за ремонтных работ утром произошло саморазведение Ингульского моста в Николаеве, - мэр Сенкевич. ФОТО

Из-за ремонтных работ утром произошло саморазведение Ингульского моста в Николаеве, - мэр Сенкевич. ФОТО

В Николаеве рано утром состоялось саморазведение Ингульского моста. Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня рано утром произошло саморозведение Ингульского моста. Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации", - говорится в сообщении.

Сейчас "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве мать не разрешала госпитализацию дочери с коронавирусом: "Истерически кричала, кидалась на персонал, санитарку покусали"

Из-за ремонтных работ утром произошло саморазведение Ингульского моста в Николаеве, - мэр Сенкевич 01
Из-за ремонтных работ утром произошло саморазведение Ингульского моста в Николаеве, - мэр Сенкевич 02

Автор: 

мост (1028) Николаев (2154) Сенкевич Александр (188)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
хотели цирка, нате вам.
показать весь комментарий
03.07.2020 10:11
+8
саморазведение-значит никто ни виноуват
показать весь комментарий
03.07.2020 10:12
+7
Вот кому нужно было поручать строительство Крымского моста!
показать весь комментарий
03.07.2020 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жах, хоч нікого не придавило?
показать весь комментарий
03.07.2020 10:07 Ответить
Дебилы...
показать весь комментарий
03.07.2020 10:08 Ответить
хотели цирка, нате вам.
показать весь комментарий
03.07.2020 10:11 Ответить
При всех властях мост спокойно себе лежал , и вдруг --- на тебе!
показать весь комментарий
03.07.2020 10:18 Ответить
Вот кому нужно было поручать строительство Крымского моста!
показать весь комментарий
03.07.2020 10:11 Ответить
саморазведение-значит никто ни виноуват
показать весь комментарий
03.07.2020 10:12 Ответить
дорвались, ****, до ремонтов
показать весь комментарий
03.07.2020 10:19 Ответить
я такого еще не видел. капец
показать весь комментарий
03.07.2020 10:21 Ответить
Само розвелось, само впало, само проголосувалось і що цікаво - якщо щось зробити, то треба хтось, а якщо щось розвалити то воно само. Треба сісти, зосередитись і придумати якусь філософську мульку - дуже багато зібралось цікавого зеленого матеріалу.)))
показать весь комментарий
03.07.2020 10:34 Ответить
https://youtu.be/KCDr6oAWGGI
показать весь комментарий
03.07.2020 10:38 Ответить
Читал я конечно в николаевской группе, что они думаю о Сенкевиче, но такого даже предположить не мог.
показать весь комментарий
03.07.2020 10:40 Ответить
если с правой стороны хорошенько разогнаться, можно и перескочить
показать весь комментарий
03.07.2020 10:44 Ответить
На тот свет.
показать весь комментарий
03.07.2020 10:49 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2020 11:47 Ответить
Курить учебник физики или химии гораздо вреднее, чем предупреждает Минздрав...
показать весь комментарий
03.07.2020 10:50 Ответить
Ничего умнее придумать не могли как заявить о саморазведении? Лет 20 назад с этим же мостом был подобный случай, приподнялся на пол метра. И знаете, кого тогда сделали виновным? Ветер рризнпли виновным в поднятии моста. После того случая с левой и правой стороны установили по бетонному блоку, дабы ветер не полнимал. Юмористы
показать весь комментарий
03.07.2020 10:50 Ответить
Никогда такого нге было - "само" - и вот снова.
показать весь комментарий
03.07.2020 11:18 Ответить
оно само
показать весь комментарий
03.07.2020 12:06 Ответить
Ну,чего вы смеетесь?Смешно да?Это Украина!
показать весь комментарий
03.07.2020 13:47 Ответить
Ну,чего вы смеетесь?Смешно да?Это Украина!
показать весь комментарий
03.07.2020 13:48 Ответить
Удаляй свои копии, неча спамить. Убирай за собой.
показать весь комментарий
03.07.2020 16:28 Ответить
Оно может под дурочку и случайно. Это ближайший к югу мост, между херсонщиной и одесщиной. Вместе с ПВО это отлично проведенная операция без стрельбы. Кому то можно готовиться в кремль с дырочкой "за взятие..."
показать весь комментарий
03.07.2020 14:32 Ответить
Все само. Міст втомився. ППО самоліквідувалися. Винних немає, а шлях захопити ці південні області відкрито. Чи можливо зібралося РНБО?
показать весь комментарий
04.07.2020 11:22 Ответить
 
 