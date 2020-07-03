На Южном мосту в Киеве частично ограничат движение до конца лета. КАРТА

На Южном мосту ночью будут частично ограничивать движение с 3 июля по 30 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения.

Частичное ограничение движения запланировано на эти выходные в направлении Столичного шоссе.

Впрочем, большинство работ будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

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КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства.