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На Южном мосту в Киеве частично ограничат движение до конца лета. КАРТА

На Южном мосту в Киеве частично ограничат движение до конца лета. КАРТА

На Южном мосту ночью будут частично ограничивать движение с 3 июля по 30 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения.

Частичное ограничение движения запланировано на эти выходные в направлении Столичного шоссе.

Впрочем, большинство работ будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за ремонтных работ утром произошло саморазведение Ингульского моста в Николаеве, - мэр Сенкевич. ФОТО

КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства.

На Южном мосту в Киеве частично ограничат движение до конца лета 01

мост (1028) ремонт (1180) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+4
Непобедимая летняя беда Южного моста: в жару с него начинает "стекать" покрытие и это длится уже столько, сколько этот мост существует.
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03.07.2020 10:38
+3
Мда..... может его просто закрыть навсегда?
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03.07.2020 10:28
+3
Похоже Виталя решил сделать жизнь киевлян ещё лучше...
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03.07.2020 10:33
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Мда..... может его просто закрыть навсегда?
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03.07.2020 10:28 Ответить
Похоже Виталя решил сделать жизнь киевлян ещё лучше...
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03.07.2020 10:33 Ответить
Там посредине надо бы ещё отчебучить флагшток с флагом ЕС, самый высокий в Европе.
Рагулям очень понравится
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03.07.2020 10:39 Ответить
Северный стоит, Южный стоит, можно не ездить вообще.
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03.07.2020 10:33 Ответить
И Патона стоит.
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03.07.2020 10:37 Ответить
Нет слов...
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03.07.2020 10:35 Ответить
Непобедимая летняя беда Южного моста: в жару с него начинает "стекать" покрытие и это длится уже столько, сколько этот мост существует.
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03.07.2020 10:38 Ответить
Жесть.....
Северный делают, Братиславская стоит - делают. А теперь еще и Южный...…..
Совсем Киевавтодор рехнулся.....
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03.07.2020 10:49 Ответить
Веталя перед выборами хочет как можно больше ленточек разрезать.
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03.07.2020 10:53 Ответить
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03.07.2020 11:12 Ответить
Кличко неустанно отмывает деньги на ежегодном не качественным ремонтом! ))) Какая разница ночью или нет если все равно полосу перекроют!
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03.07.2020 13:28 Ответить
 
 