На Южном мосту в Киеве частично ограничат движение до конца лета. КАРТА
На Южном мосту ночью будут частично ограничивать движение с 3 июля по 30 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения.
Частичное ограничение движения запланировано на эти выходные в направлении Столичного шоссе.
Впрочем, большинство работ будут проводить ночью, чтобы меньше влиять на трафик.
КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства.
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+4 Viktor Turchanikov
показать весь комментарий03.07.2020 10:38
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Северный делают, Братиславская стоит - делают. А теперь еще и Южный...…..
Совсем Киевавтодор рехнулся.....