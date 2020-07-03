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Патрульный сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации в Кременчуге, - прокуратура

Патрульный сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации в Кременчуге, - прокуратура

Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавщины.

По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в г. Кременчуг приехали на вызов медиков. Житель квартиры отказывался от госпитализации. Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья.

Местная прокуратура проводит дальнейшую проверку указанного факта.

Читайте: Мужчина поджег бывшую супругу в одном из магазинов Кременчуга, от полученных ожогов женщина скончалась

Автор: 

Кременчуг (350) Нацполиция (16487) прокуратура (5020) Полтавская область (1163)


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Топ комментарии
+8
Тепер точно госпіталізують, як з травмпункта випустять.
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03.07.2020 10:30
+7
Не ассоциируй нас с Европой, не обманывай себя. Уже год, как понятно, что мы нечто другое, не стану подбирать формулировки(чтоб надежда не подохла).
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03.07.2020 10:39
+6
не обязательно . новость преподнесена просто ни как . может шизоид в стадии обострения и нужно подождать когда он газовой печкой побалуется или с балкона телевизор на голову кому нибудь бросит ?
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03.07.2020 10:53
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Тепер точно госпіталізують, як з травмпункта випустять.
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03.07.2020 10:30 Ответить
Не "як", а "коли".
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03.07.2020 10:33 Ответить
То вже смаколики. І так поїдять.
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03.07.2020 10:35 Ответить
- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!.. (с)
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03.07.2020 10:39 Ответить
Мусік, кагда будет готов гусік?
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03.07.2020 10:44 Ответить
-- Пошел вон, обжора! -- ответили из комнаты.(с)
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03.07.2020 10:49 Ответить
Ахахаха, с подозрением на ковид? 😂
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03.07.2020 10:30 Ответить
Нечисть пишет что в Украине людей насильно не госпитализируют. Такого нет нигде в Европе.
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03.07.2020 10:31 Ответить
Хоть на улицах еще массово "больных" не отлавливают.
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03.07.2020 10:35 Ответить
Не ассоциируй нас с Европой, не обманывай себя. Уже год, как понятно, что мы нечто другое, не стану подбирать формулировки(чтоб надежда не подохла).
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03.07.2020 10:39 Ответить
свинособаки уже давно подобрали формулировку
Патрульний зламав руку чоловікові, який відмовлявся від госпіталізації в Кременчуці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7216
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03.07.2020 11:11 Ответить
Патрульный уволен за противоправные действия?
Заболевший отказывающийся от госпитализации не преступник, чтобы к нему применялась сила
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03.07.2020 10:32 Ответить
не обязательно . новость преподнесена просто ни как . может шизоид в стадии обострения и нужно подождать когда он газовой печкой побалуется или с балкона телевизор на голову кому нибудь бросит ?
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03.07.2020 10:53 Ответить
От і я про це саме подумав... Може так виявиться, що сам "потерпілий", своїми діями сприяв отриманню травми... Особливо, коли "під дозою" чи "білочка" прийшла... Вони ж не розуміють самі, що творять, а болі не відчувають - що наркота, що алкоголь "гасять" больові відчуття... Був випадок, на рибалці, коли після застілля товариші "побороться" вирішили... Так один другого згріб у обійми, та так придавив, що у обох ребра потріскались. А потім ходили в "тугих" пов"язках, і кашлянуть, чхнуть, чи засміяться боялися...
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03.07.2020 11:12 Ответить
https://censor.net/user/420666 Может, патрульный был, под наркотой? Сломанная рука - уголовное дело, автоматом.
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03.07.2020 14:32 Ответить
А, може, розібраться, спочатку, треба, а не "винного призначать"?
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03.07.2020 14:45 Ответить
https://censor.net/user/420666 Так а что разбираться-то? Сломал руку человеку - в тюрьму. Телесное повреждение средней тяжести, не шутки.
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03.07.2020 16:08 Ответить
Татишо?!!! А я і не знав... А ти про "необхідну оборону", що-небудь, чув? А там сказано, що для негайного припинення злочинних дій допускається спричинення шкоди злочинцю. А про "крайню необхідність", чув? Лікар, що пробиває дірку в трахеї людини, яка вмирає від дифтерії, щоб людина дихать могла - теж злочинець? А реаніматор? При непрямому масажі серця, щоб його запустить, чи при "штучному диханні", у половини реванімованих - тріщини та переломи ребер... Це тобі який-завгодно лікар, скаже... Реаніматори - теж "злочинці"?... (не додумайся мене "у сраку клюнуть "реаніматором" - я різницю між "реаніматором" і "реаніматологом",знаю...).
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03.07.2020 16:24 Ответить
Для шизоидов есть санитары с смирительной рубашкой из психиатрической клиники.
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03.07.2020 11:48 Ответить
как раз таки спецбригады скорой помощи и просят ментов помочь с шизоидами . пока менты не наденут наручники санитар не сможет сделать свой укольчик .
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03.07.2020 11:56 Ответить
думаєте мусора накажуть?...сумніваюсь
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03.07.2020 10:34 Ответить
А могли еще изнасиловать. В Украине только палюция Авакова имеет ексклюзивное право на насилие. Сначала подчиняйся а потом обжалуй.
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03.07.2020 10:35 Ответить
слабак.
дефіцит кальцію в організмі. вимито горілкою.
треба їсти крейду
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03.07.2020 10:38 Ответить
почему "превышение", а не "нанесение телесных повреждений", "служебная халатность","нарушение ТБ и инструкций", " несчастный случай", "самопадение потерпевшего с высоты человеческого роста на спину"?
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03.07.2020 10:39 Ответить
Якщо дивитися ширше - то карантинні заходи являються прямим порушенням конституційних прав громадян. У нормальних країнах теж є так поступають, але там держава компенсує ці "незручності". В Україні ми маємо феномен - уся бротьба з вірусом проводиться виключно за рахунок громадян - їх правами і власними статками. За це має хтось відповісти. Роблю наводку - хто в Україні гарант Конституції?))
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03.07.2020 10:41 Ответить
В Монголии разгулялась бубонная чума.Люди не хотят изоляции.
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03.07.2020 11:01 Ответить
"...Среди заболевших - 27-летний мужчина и женщина, возраст которой неизвестен. Установлено, что оба заболевших ели сырое мясо тарбагана - местного сурка. Эти животные считаются главными переносчиками чумной бактерии Yersinia Pestis...".

Действительно, "разгулялась"...
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03.07.2020 12:56 Ответить
У Вас усечённая информация
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03.07.2020 14:04 Ответить
А якщо це було загострення психічного розладу, яке загрожувало оточуючим? Чому про це ніхто не пише, і якщо б поліція не затримала, а той комусь наніс тілесні ушкодження або вбив, то був би галас що поліція також не виконує своїх функцій.
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03.07.2020 10:50 Ответить
вот. хоть одна здравая мысль . а то уже выводы понаделали с с двух предложений без подробностей .
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03.07.2020 10:56 Ответить
То не треба брати на роботу в полцію тих у кого буває порушення психічного розладу.
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03.07.2020 10:57 Ответить
Ну , если про расстройство психики не пишут , то наверное это не было расстройством . В случаях проблем с психикой ,вызывают санитаров со смирительной рубашкой , а не полицию . .
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03.07.2020 11:04 Ответить
https://censor.net/user/472536 Надеюсь, что и тебя так будут "задерживать".
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03.07.2020 14:34 Ответить
https://censor.net/user/472536 А якщо це був напад іншопланетян?
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03.07.2020 16:23 Ответить
А почему сразу не пристрелил?
И медиков, как свидетелей.
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03.07.2020 10:52 Ответить
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03.07.2020 11:26 Ответить
Буває.Але міру треба знати.Чи мав право патрульний на застосування сили?
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03.07.2020 10:59 Ответить
если у пациента белка, то патрульным не позавидуешь
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03.07.2020 11:16 Ответить
как вызываю патрульных - так при столкновении с каким-то человеческим отребьем. Им не позавидуешь - каждый день иметь дело с мусором - поневоле запачкаешься.
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03.07.2020 11:24 Ответить
https://censor.net/user/413192 А в пластиковые патрульные не отребье набирали?
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03.07.2020 16:10 Ответить
- Сестра, куда вы меня везете?
- В морг!
- Так я же не умер!
- Доктор сказал в морг значит в морг!
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03.07.2020 11:33 Ответить
А, реФФормована макаківська мусорня розважається...
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03.07.2020 11:54 Ответить
А в Америке за то шо негра заломали начались погромы. Вот что значит крепкий министр-хозяйственник Аваков!!!
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03.07.2020 12:39 Ответить
 
 