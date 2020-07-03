Патрульный сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации в Кременчуге, - прокуратура

Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавщины.

По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в г. Кременчуг приехали на вызов медиков. Житель квартиры отказывался от госпитализации. Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья.

Местная прокуратура проводит дальнейшую проверку указанного факта.

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