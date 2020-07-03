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Летальность из-за COVID-19 в Украине одна из самых низких в Европе, - Степанов
Показатель летальности из-за COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе.
Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За это время, за 3 месяца, мы очень укрепили состояние больниц. Это касается и аппаратов искусственной вентиляции легких и подготовки специалистов. Я хочу напомнить, что у нас очень хорошие показатели по процессу лечения больных от коронавирусной болезни, в том числе, такой показатель, как летальность. Он является одним из самых низких в Европе. И это все благодаря именно нашим специалистам", - сказал Максим Степанов.
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«У меня вчера был тяжелый день. Я говорил вам, ребята, что я не очень хорошо себя чувствовал.
Мне стало хуже, мне пришлось пойти в отделение неотложной помощи.
Я думал, что у меня действительно был инсульт ... оказывается, это был Covid..."
Основатель движения за отмену карантина в Мэриленде (Reopen Maryland), Тим Уолтерс, https://edition.cnn.com/2020/06/27/politics/reopen-maryland-tim-walters-coronavirus/index.html заразился коронавирусом , но отказывается рассказывать о своих контактах
Маску носить он тоже отказывается.
https://www.facebook.com/vkornilov/posts/10214185522590817 Владимир Корнилов
назло єй заразімся і заразім блізкіх!!
а можна ещьо много ходіть в гості...
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
По данным нашего госстата, только за первые два месяца года в Украине умерло 100 738 человек.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1345 человек, среди них туберкулез - 581, от СПИДа умерло 576.
Злокачественные новообразования стали причиной смерти 13 307 граждан.
свинарникибольницы - анала-говнет))
Показатель летальности не постоянен, он может изменяться между популяциями, а также с течением времени. Летальность зависит от разных факторов, которые могут включать особенности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD патогена в случае заболевания, состояние организма, внешние обстоятельства, способы лечения и качество ухода за больнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:1-3 [3] . Расчётным периодом часто является годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-_efd7d88fed871cde-2 [2] ."
Интересный показатель, т.е., если все умрут от какой-то болезни, но в течение года, то летальность будет вначале небольшой.
Например, заражено 12 человек, умирает по 1 человеку: первый месяц - летальность - 8.3%, второй - летальность - 9.1%, третий - летальность - 10.0%... и, в конце - 100%, а ведь вначале всё было так "хорошо"...
И у нас летальность под 6%, что один из худших показателей.
А число смертей на миллион - это так, к здравохранению отношения не имеет, а характеризует популяционный иммунитет.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
- Пневмония..
Пан министр здравоохранения Степанов не уточнил, что самая низкая летальность - в РБ, затем - в РФ и на Украине, те в странах, статистика которых вызывает большие сомнения. Те это - не большая ложь, а просто статистика.