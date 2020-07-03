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Новости Коронавирус и карантин
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Летальность из-за COVID-19 в Украине одна из самых низких в Европе, - Степанов

Летальность из-за COVID-19 в Украине одна из самых низких в Европе, - Степанов

Показатель летальности из-за COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе.

 Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За это время, за 3 месяца, мы очень укрепили состояние больниц. Это касается и аппаратов искусственной вентиляции легких и подготовки специалистов. Я хочу напомнить, что у нас очень хорошие показатели по процессу лечения больных от коронавирусной болезни, в том числе, такой показатель, как летальность. Он является одним из самых низких в Европе. И это все благодаря именно нашим специалистам", - сказал Максим Степанов.

Читайте также: Ляшко о массовом тестировании на COVID-19: Украине не хватит мощностей и специалистов

карантин (16729) смерть (9230) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
давай давай, вливай тупарезам мысль, что можно забить на карантин.. мало смертей вам?
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03.07.2020 10:58
+3
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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03.07.2020 11:09
+1
надо ісправіть пєрєгнать щоб царь ***** зрадів...єпьона мать
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03.07.2020 10:59
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Правила форума Совет форумчан
живучие мы,.скоро одни останемся
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03.07.2020 10:57 Ответить
остальные помирают исключительно от счастья
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03.07.2020 11:52 Ответить
давай давай, вливай тупарезам мысль, что можно забить на карантин.. мало смертей вам?
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03.07.2020 10:58 Ответить
надо ісправіть пєрєгнать щоб царь ***** зрадів...єпьона мать
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03.07.2020 10:59 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25255986.html Долбое@изм международен

Летальность из-за COVID-19 в Украине одна из самых низких в Европе, - Степанов - Цензор.НЕТ 5033

«У меня вчера был тяжелый день. Я говорил вам, ребята, что я не очень хорошо себя чувствовал.
Мне стало хуже, мне пришлось пойти в отделение неотложной помощи.
Я думал, что у меня действительно был инсульт ... оказывается, это был Covid..."

Основатель движения за отмену карантина в Мэриленде (Reopen Maryland), Тим Уолтерс, https://edition.cnn.com/2020/06/27/politics/reopen-maryland-tim-walters-coronavirus/index.html заразился коронавирусом , но отказывается рассказывать о своих контактах
Маску носить он тоже отказывается.
https://www.facebook.com/vkornilov/posts/10214185522590817 Владимир Корнилов
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03.07.2020 11:00 Ответить
Так може медаль міністру? Ну можна й орден! А шо?
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03.07.2020 11:03 Ответить
Тока посмертно!
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03.07.2020 11:05 Ответить
Щас нам Степанов с Ляшко пояснят, почему летальность связана с ношением масок
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03.07.2020 11:04 Ответить
Только что в Раде и Шмыгаль заявил, что главная задача общества - носить маски. Можете представить себе уровень его интеллекта и знаний?
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03.07.2020 11:24 Ответить
Вот это и есть программа нашего правительства. И оно с ней справится!
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03.07.2020 11:31 Ответить
Поэтому эти профнепригодные личности и подали В Раду предложения о введении наказания за не ношение масок здоровыми людьми в разряд административных нарушений. Конституция и права человека для них ничто. Действуют по тоталитарному принципу - кто правит, тот и прав.
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03.07.2020 11:38 Ответить
нєдадім удовлєтворєнья Зе власті!!

назло єй заразімся і заразім блізкіх!!
а можна ещьо много ходіть в гості...
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03.07.2020 13:49 Ответить
Не дадим, на улице только в ОЗК, никаких гостей - все по подвалам.
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03.07.2020 14:01 Ответить
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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03.07.2020 11:09 Ответить
А во что превращает легкие туберкулез и онкология у курильщиков почему не рассказал?
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03.07.2020 11:26 Ответить
Потому, что туберкулез и онкология не имеют такого прогрессивно нарастающего количества заболевших.
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03.07.2020 12:30 Ответить
Плохо статистику знаете, Украина в Европе в первых рядах по заболеваемости и смертности от туберкулеза и онкологии.
По данным нашего госстата, только за первые два месяца года в Украине умерло 100 738 человек.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1345 человек, среди них туберкулез - 581, от СПИДа умерло 576.
Злокачественные новообразования стали причиной смерти 13 307 граждан.
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03.07.2020 13:33 Ответить
степанова сюда и немедленно.
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03.07.2020 11:10 Ответить
Чет не видно очередей со всяких франций и швеций шоп Стебанов поделился опытом такого чуда. что он несет то? Путин тоже хвалился что у них свинарники больницы - анала-говнет))
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03.07.2020 11:11 Ответить
"Летальность (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. letalis «смертельный», син. смертельность) - показатель медицинской статистики, равный отношению числа умерших от определённого заболевания или иного нарушения здоровья за определённый период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в рамках того же периода времени. Обычно выражается в процентахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-_90672ed0d88b7c5b-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-_efd7d88fed871cde-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:1-3 [3] .
Показатель летальности не постоянен, он может изменяться между популяциями, а также с течением времени. Летальность зависит от разных факторов, которые могут включать особенности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD патогена в случае заболевания, состояние организма, внешние обстоятельства, способы лечения и качество ухода за больнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:1-3 [3] . Расчётным периодом часто является годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-_efd7d88fed871cde-2 [2] ."

Интересный показатель, т.е., если все умрут от какой-то болезни, но в течение года, то летальность будет вначале небольшой.
Например, заражено 12 человек, умирает по 1 человеку: первый месяц - летальность - 8.3%, второй - летальность - 9.1%, третий - летальность - 10.0%... и, в конце - 100%, а ведь вначале всё было так "хорошо"...
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03.07.2020 11:21 Ответить
Жизнь - страшная вещь. От неё умирают. Если взять период продолжительностью около 80 лет, то летальность близка к 100%.
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03.07.2020 11:25 Ответить
А при такой болезни как - безрассудство - до каких лет доживают?
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03.07.2020 11:34 Ответить
Зависит от количества выпитого. Иногда можно совсем немного выпить, с таким же результатом, если это метанол.
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03.07.2020 11:44 Ответить
Безрассудство касается только метанола?
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03.07.2020 11:47 Ответить
Ещё вождения в пьяном виде; прыжками головой в воду без предварительного изучения глубины водоёма; добровольной записью в ЧВК Вагнера... да что я, всё упомню что ли ?
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03.07.2020 11:53 Ответить
Да, совершенно верно, и характеризует качество здравохранения.
И у нас летальность под 6%, что один из худших показателей.
А число смертей на миллион - это так, к здравохранению отношения не имеет, а характеризует популяционный иммунитет.
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03.07.2020 11:28 Ответить
Просто мечтатели о коллективном иммунитете не могут посчитать - сколько умрёт в Украине, если умрут какие-то, например, "ничтожные" 0.5%...
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03.07.2020 11:37 Ответить
А чего это Вы свою Беларусь не вспоминаете, очень полезно и наглядно
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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03.07.2020 11:40 Ответить
- Как на беларуском будет коронавирус?
- Пневмония..
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03.07.2020 11:46 Ответить
Редкое осложнение, как при любом простудном вирусе.
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03.07.2020 12:06 Ответить
Ну, если бы среди 42-летних в Украине летальность от ковида сделала один локальный скачок на 1 человека, я бы даже не огорчился.
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03.07.2020 11:24 Ответить
Летальность зависит от уровня и доступности медицины в стране и, как следствие, своевременной и правильной постановки диагноза, сроков госпитализации, квалификации медперсонала, адекватности лечения и наличия внутрибольничной инфекции
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03.07.2020 11:32 Ответить
У Вас весьма своеобразное чувство юмора.
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03.07.2020 14:43 Ответить
Но коррупционеры из ЕС считают, что граждан Украины пускать в Европу не следует. А коррупционеры из власти зеленой шмаркли знают только один способ борьбы с эпидемией - дурантин, остановка экономики, тотальная безработица.
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03.07.2020 11:26 Ответить
3,14стабол конкретный....так почему же ЕС не включил граждан Украины в список стран.которым разрешен вьезд в ЕС из-за высокого процента заболеваемости.который сам степашка ежедневно подгонял в своих брифингах
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03.07.2020 11:32 Ответить
Показатель летальности из-за COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе.

Пан министр здравоохранения Степанов не уточнил, что самая низкая летальность - в РБ, затем - в РФ и на Украине, те в странах, статистика которых вызывает большие сомнения. Те это - не большая ложь, а просто статистика.
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03.07.2020 11:49 Ответить
Он не врёт. Дело в том, что в благополучной Европе от Ковида умирают те, кто у нас до того просто не доживают (((
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03.07.2020 12:33 Ответить
И мигранты с нелегалами там дают высокий процент.
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03.07.2020 13:38 Ответить
Зато уровень брехни и некомпетентности один из самих високих, више только в кацапстане.
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03.07.2020 12:58 Ответить
Ну это естественно, ведь наша медицина в разы лучше чем в какой нибудь германии.
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03.07.2020 13:04 Ответить
А можно тестов не делать .то вообще никто и не заметит .будет -0.
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03.07.2020 13:47 Ответить
 
 