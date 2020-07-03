Летальность из-за COVID-19 в Украине одна из самых низких в Европе, - Степанов

Показатель летальности из-за COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе.

Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За это время, за 3 месяца, мы очень укрепили состояние больниц. Это касается и аппаратов искусственной вентиляции легких и подготовки специалистов. Я хочу напомнить, что у нас очень хорошие показатели по процессу лечения больных от коронавирусной болезни, в том числе, такой показатель, как летальность. Он является одним из самых низких в Европе. И это все благодаря именно нашим специалистам", - сказал Максим Степанов.

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