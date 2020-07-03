Сегодня на внеочередном заседании Рада рассмотрит отставку Смолия, но за игорный бизнес не будет браться, - "слуга народа" Гетманцев

Верховная Рада на внеочередном заседании 3 июля не планирует рассматривать поправки к законопроекту об игорном бизнесе.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев рассказал, что на внеочередное заседание вынесут вопрос отставки председателя НБУ Смолия.

"Вчера мы проанализировали этот вопрос подробнее и отказались от такого решения (рассматривать законопроект об игорном бизнесе на внеочередном заседании. - Ред.) ... Возможно мы обсудим внесение изменений в закон о бюджете в связи с наводнением и также некоторые, возможно, другие законопроекты, по которым нет дискуссии", - рассказал Гетманцев о других возможных вопросах, которые будут рассмотрены на заседании.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.