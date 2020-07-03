РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8661 посетитель онлайн
Новости
1 234 9

Сегодня на внеочередном заседании Рада рассмотрит отставку Смолия, но за игорный бизнес не будет браться, - "слуга народа" Гетманцев

Сегодня на внеочередном заседании Рада рассмотрит отставку Смолия, но за игорный бизнес не будет браться, -

Верховная Рада на внеочередном заседании 3 июля не планирует рассматривать поправки к законопроекту об игорном бизнесе.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев рассказал, что на внеочередное заседание вынесут вопрос отставки председателя НБУ Смолия.

"Вчера мы проанализировали этот вопрос подробнее и отказались от такого решения (рассматривать законопроект об игорном бизнесе на внеочередном заседании. - Ред.) ... Возможно мы обсудим внесение изменений в закон о бюджете в связи с наводнением и также некоторые, возможно, другие законопроекты, по которым нет дискуссии", - рассказал Гетманцев о других возможных вопросах, которые будут рассмотрены на заседании.

Читайте также: Профильный комитет Рады поддержал представление Зеленского об увольнении Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

ВР (29257) внеочередное заседание (262) Гетманцев Даниил (410)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня на внеочередном заседании Рада рассмотрит отставку Смолия, но за игорный бизнес не будет браться, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 128
показать весь комментарий
03.07.2020 11:00 Ответить
http://www.bagnet.org/news/accidents/1285955/blokirovana-nalogovaya-shema-nanosivshaya-ezhemesyachno-ushcherb-gosudarstvu-na-2-mlrd-sbu Блокирована налоговая схема, наносившая ежемесячно ущерб государству на 2 млрд, - СБУ ...может пора функцию СБУ передать другому органу, если СБУ нравиться заниматься экономикой и деньгами в годы войны с российским оккупантом? Просто заметно как государство Украина методично накрывается плесенью "Русского мира"
показать весь комментарий
03.07.2020 11:08 Ответить
За ігорний "брацця" не будуть? Гидують? Не митий і смердить?
Сосни корабельні, пля!
показать весь комментарий
03.07.2020 11:09 Ответить
сейчас дефицит бюджета около 400 млрд гривен. если учесть, что кредиторы и инвесторы бегут из Украины из-за идиотов у власти, то единственный способ покрыть этот дефицит - напечать недостающие деньги. и получается, что не подкрепленные экономическим ростом деньги, станут растопкой для набирающей обороты инфляции. а если короче, то покупайте валюту, под новый год, из купюр в 100 гривен, можно будет делать конфети, поскольку за эту бамажку, даже и 10 евроцентов не дадут.
показать весь комментарий
03.07.2020 11:12 Ответить
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
показать весь комментарий
03.07.2020 11:15 Ответить
в казино карантину не буде,там безпечно!
показать весь комментарий
03.07.2020 11:16 Ответить
Поки ми реагуємо на фонтан дурощів парламентських «Слуг народу», зелений уряд заслухав звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який складає 64,7 млрд грн.
Попри вражаючу динаміку росту інфікованих, більше половини Фонду - 35 млрд - вирішено направити в Укравтодор.
Фішка в тому, що використання коштів фонду не підлягають тендерним процедурам системи Прозоро.
Що буде далі?
Відповідь можна знайти в матеріалах київської облпрокуратури, яка виявила, що Київська ОДА без жодного тендеру перерахувала 10 млн невідомій фірмі Ліртон-груп.
Фірма ніби то мала поставити 15 апаратів ШВЛ. Гроші,звичайно, зникли. Апаратів нема. Це, до речі, - 10% всієї суми Фонду боротьби з COVID, що виділені на ШВЛ.
Питання для досвідчених: скільки без тендерів зникне грошей на дороги і коли дороги зникнуть із снігом?
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Юрій Луценко https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf
показать весь комментарий
03.07.2020 11:20 Ответить
верните клистроны! Баба да!
показать весь комментарий
03.07.2020 11:32 Ответить
Господі, ну невже. Краще пізно ніж ніколи.
показать весь комментарий
03.07.2020 12:43 Ответить
 
 