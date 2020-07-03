Сегодня на внеочередном заседании Рада рассмотрит отставку Смолия, но за игорный бизнес не будет браться, - "слуга народа" Гетманцев
Верховная Рада на внеочередном заседании 3 июля не планирует рассматривать поправки к законопроекту об игорном бизнесе.
Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Гетманцев рассказал, что на внеочередное заседание вынесут вопрос отставки председателя НБУ Смолия.
"Вчера мы проанализировали этот вопрос подробнее и отказались от такого решения (рассматривать законопроект об игорном бизнесе на внеочередном заседании. - Ред.) ... Возможно мы обсудим внесение изменений в закон о бюджете в связи с наводнением и также некоторые, возможно, другие законопроекты, по которым нет дискуссии", - рассказал Гетманцев о других возможных вопросах, которые будут рассмотрены на заседании.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
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Сосни корабельні, пля!
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
Попри вражаючу динаміку росту інфікованих, більше половини Фонду - 35 млрд - вирішено направити в Укравтодор.
Фішка в тому, що використання коштів фонду не підлягають тендерним процедурам системи Прозоро.
Що буде далі?
Відповідь можна знайти в матеріалах київської облпрокуратури, яка виявила, що Київська ОДА без жодного тендеру перерахувала 10 млн невідомій фірмі Ліртон-груп.
Фірма ніби то мала поставити 15 апаратів ШВЛ. Гроші,звичайно, зникли. Апаратів нема. Це, до речі, - 10% всієї суми Фонду боротьби з COVID, що виділені на ШВЛ.
Питання для досвідчених: скільки без тендерів зникне грошей на дороги і коли дороги зникнуть із снігом?
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