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Новости
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С 1 июля максимальный размер пособия по безработице вырос до 8788 грн в месяц, - Госцентр занятости

С 1 июля максимальный размер пособия по безработице вырос до 8788 грн в месяц, - Госцентр занятости

В Украине с 1 июля увеличился максимальный размер пособия по безработице до 8788 грн в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу Государственный центр занятости.

Так, с 1 июля в соответствии с законом о госбюджете Украины на 2020 год повышен прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения. Так, для трудоспособных лиц прожиточный минимум составляет теперь 2197 гривен. Соответственно, выросли и социальные выплаты, среди которых - пособие по безработице.

Максимальный размер пособия по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ст. 23 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" от 02.03.2000 г. №1533-III).

С 1 июля максимальная помощь по безработице составляет 8788 грн в месяц.

При этом размер минимального пособия по безработице остается неизменным: для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета страхового стажа и заработной платы, он составляет 1000 грн (до карантина - 650 грн).

Такое решение было принято постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 08.04.2020 № 217. На такую помощь могут рассчитывать безработные, начиная с 12 марта, на протяжении всего карантина и 30 дней после его официального завершения, напоминают в Государственном центре занятости.

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По состоянию на 2 июля 2020 г. количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет почти 516,7 тыс. человек, что на 81%, или на 231 тыс. больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.

Помощь по безработице получают 432 тыс. человек.

На одну вакансию претендуют 9 безработных (на соответствующую дату прошлого года - 3 человека).

В частности, с 12 марта (начало карантина) по 1 июля в государственной службе занятости зарегистрировано 328,6 тыс. безработных, что почти вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года.

безработица (451) прожиточный минимум (181) Центр занятости (41) помощь и поддержка (872)


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Купонокарбованці вже друкують? Швидко
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03.07.2020 11:02 Ответить
Блин, а как превратиться из пенсионера со стажем 25 лет в безработного - есть варианты?
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03.07.2020 11:17 Ответить
А хто це буде діставати максимальний розмір допомоги по безробіттю? Перші хто спадає на думку: Рябий в шапці, ліпший прем'єр в історії України "самокатчик" Гончарук, медична Дура Скалецька, ригоАнал який був після Дури і т.п. Ну а остальні 98%, які дякуючи турбоактивній роботі зелених клоунів, стали безробітними і далі будуть діставати мінімальний розмір допомоги по безробіттю.
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03.07.2020 11:18 Ответить
выбор:
куласть плитку - 6000грн
пособие по безработице - 8788грн
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03.07.2020 11:18 Ответить
Вы, что там в этих ценрах занятости, блин вообще больные на полную голову или только на половину!! Как можно платить бездельникам и лентяям, не желающими работать, по имеющимся вакансиям, 9 тыс грн, а реально работающему человеку на предприятии платить минималку в 2.2 тыс грн !! Эй, шмыгаль, Зеленский и прочие !! Вы, что не видите . что вас везде дурят как школьников!! Вот настоящая чёрная дыра , в бюджете украины, куда идут десятки милллирдов гривен!! на содержание бездельников, лентяев и приспособленцев!! Может пора этому положить конец??
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03.07.2020 11:23 Ответить
так не платят же. Для того, що б отримати 8788 - треба БУЛО мати офіц білу ЗП значно більше, потім - в них е таблиця переліку професій з середніми доходами по регіону. Навіть якщо ви звернетесь й доведете - що у вас була 50 тис грн офіц біла зп й платилися всі податки. Вам скажуть - а ви на якій позиції були? Ага - бухгалтер, то в нас по київській області у бухгалтера вашого розряду - 8000 грн офіц зп, а пособіе - там же ж від страхового стажу. В кращому випадку 80%. То вам дадуть 6000 грн пособіє.
А тих про кого ви написали - там дають мінімалку.
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03.07.2020 12:37 Ответить
Із 1 липня максимальний розмір допомоги з безробіття зріс до 8788 грн на місяць, - Держцентр зайнятості - Цензор.НЕТ 3655
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03.07.2020 11:33 Ответить
 
 