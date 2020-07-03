С 1 июля максимальный размер пособия по безработице вырос до 8788 грн в месяц, - Госцентр занятости

В Украине с 1 июля увеличился максимальный размер пособия по безработице до 8788 грн в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу Государственный центр занятости.

Так, с 1 июля в соответствии с законом о госбюджете Украины на 2020 год повышен прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения. Так, для трудоспособных лиц прожиточный минимум составляет теперь 2197 гривен. Соответственно, выросли и социальные выплаты, среди которых - пособие по безработице.

Максимальный размер пособия по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ст. 23 закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" от 02.03.2000 г. №1533-III).

С 1 июля максимальная помощь по безработице составляет 8788 грн в месяц.

При этом размер минимального пособия по безработице остается неизменным: для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета страхового стажа и заработной платы, он составляет 1000 грн (до карантина - 650 грн).

Такое решение было принято постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 08.04.2020 № 217. На такую помощь могут рассчитывать безработные, начиная с 12 марта, на протяжении всего карантина и 30 дней после его официального завершения, напоминают в Государственном центре занятости.

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По состоянию на 2 июля 2020 г. количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет почти 516,7 тыс. человек, что на 81%, или на 231 тыс. больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.

Помощь по безработице получают 432 тыс. человек.

На одну вакансию претендуют 9 безработных (на соответствующую дату прошлого года - 3 человека).

В частности, с 12 марта (начало карантина) по 1 июля в государственной службе занятости зарегистрировано 328,6 тыс. безработных, что почти вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года.