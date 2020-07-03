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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин не ужесточат в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, но в 11 регионах его усилят, - Степанов

Карантин не ужесточат в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, но в 11 регионах его усилят, - Степанов

Эпидемиологическая ситуация в 11 регионах страны не соответствует установленным критериям.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Он также подчеркнул, что в Украине не будут вводится жесткие карантинные ограничения в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения.

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"Что касается показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, а сегодня мы уже находимся на уровне 59,7 на 100 тыс., мы использовали этот показатель исключительно для определения касательно проведения ВНО и считали его по состоянию на 22 июня. То есть если бы тогда этот показатель превысил 60, мы бы принимали решение о переносе ВНО", – пояснил министр здравоохранения.

Степанов добавил, что по состоянию на сегодня Украина находится в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются ограничительные меры.

"Постановлением правительства четко определены четыре критерия, по которым могут усиливаться ограничения. В настоящее время наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах, в частности в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ривненской областях", – отметил министр.

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По словам Степанова, 11 регионов в стране превышают установленные критерии и по ним областные санврачи подали представления об усилении карантинных мер.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А в чём тонкая разница между "ужесточат" и "усилят"?
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03.07.2020 11:04
+6
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 11:05
+6
нет . более идиотской власти не было . три или четыре абсолютно противоречивых высказывания по одному и тому же в течении суток это какой то . в общем хрен знает как назвать
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03.07.2020 11:08
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Карантин не ужесточат в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, но в 11 регионов его усилят, - Степанов - Цензор.НЕТ 7681
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03.07.2020 11:02 Ответить
А в чём тонкая разница между "ужесточат" и "усилят"?
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03.07.2020 11:04 Ответить
В том "как бы пропетлять". Они не могут теперь ввести карантин, как того требует ситуация -- их просто вынесут. И, возможно, вперед ногами.
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03.07.2020 11:07 Ответить
бабушка расскажите что вы видели ?... значит так иду я по парку ,вижу в кустах е-ся , .. бабушка нельзя так говорить ,надо говорить культурно - сношаются , .... так и я так думала что сношаются , а подошла поближе .. не всё равно е-ся....
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03.07.2020 11:12 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 11:05 Ответить
тебя переклинило? Причем здесь кремлеботы?
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03.07.2020 11:20 Ответить
прально-прально А ще не вздумайте збиратися для протестів. Аби слуги уродів мали можливість спокійно творити беззаконня. Добивати країну. Я правильно зрозумів суть вашого послання?
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03.07.2020 11:42 Ответить
нет . более идиотской власти не было . три или четыре абсолютно противоречивых высказывания по одному и тому же в течении суток это какой то . в общем хрен знает как назвать
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03.07.2020 11:08 Ответить
Каков поп -- таков и приход. Источник турбулентности сидит в кресле президента

Карантин не ужесточат в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, но в 11 регионов его усилят, - Степанов - Цензор.НЕТ 5937
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03.07.2020 11:13 Ответить
Майже як портрет ерцгерцога Фердінанда.
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03.07.2020 11:25 Ответить
Ну слава богу что только усилят а не ужесточат.))
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03.07.2020 11:09 Ответить
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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03.07.2020 11:11 Ответить
вифсёврьоті!
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03.07.2020 11:26 Ответить
А туберкульоз чи рак на четвертій стадії роблять легені більш красивими? засуньте свого гіаку кудись... в гіаку
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03.07.2020 11:45 Ответить
Каких-каких наук?!!
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03.07.2020 11:47 Ответить
Треба термiново заробiтчан лlтаками повертати,бо знову розповзаються
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03.07.2020 11:13 Ответить
Боже бережи нас! - яка ****** керує Україною...
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03.07.2020 11:19 Ответить
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине могут ввести дополнительные ограничения и вернуть жесткий карантин при осложнении ситуации с количество больных и госпитализированных из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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03.07.2020 11:22 Ответить
04.05.20



СобытияСтепанов: ослабление карантина будет остановлено если будут негативные тенденции



15:01, 04.05.20201 мин читать

Ослабление карантинных ограничений будет прекращено, если будут проявляться негативные тенденции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы идем очень быстро к смягчению карантина. Сразу хочу сказать, что если мы увидим негативную тенденцию (рост заболеваемости - ИФ), то мы сразу будем эти смягчения сужать", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.
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03.07.2020 11:29 Ответить
Максимка, я з Закарпаття, - срали вже всі на ваші "ужесточения". Якби ви, уроди при владі, дотримувались своїх карантинних обмежень, то тоді б і населення зовсім по іншому до цього відносилось.
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03.07.2020 11:34 Ответить
60 активних хворих на сто тисяч населення? це він про гомосексуалістів? Як він їх сосчітал?
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03.07.2020 11:47 Ответить
Не ужесточат но усилят. Хер поймешь эту плесень)
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03.07.2020 12:31 Ответить
Шо? Две масочки сразу надо будет носить?
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03.07.2020 12:37 Ответить
 
 