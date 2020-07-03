"Слуга народа" Качура показал, как будет выглядеть бюллетень для голосования по открытым спискам. ФОТО

Профильный комитет Верховной Рады утвердил проект бюллетеня для голосования по открытым спискам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

"На заседании комитета утвердили изменения в Избирательный кодекс. Бюллетень для голосования с открытыми списками теперь будет выглядеть так", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением.

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