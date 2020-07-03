"Слуга народа" Качура показал, как будет выглядеть бюллетень для голосования по открытым спискам. ФОТО
Профильный комитет Верховной Рады утвердил проект бюллетеня для голосования по открытым спискам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.
"На заседании комитета утвердили изменения в Избирательный кодекс. Бюллетень для голосования с открытыми списками теперь будет выглядеть так", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением.
Топ комментарии
+16 Small Jerboa
показать весь комментарий03.07.2020 11:18
+13 18c49ed2
показать весь комментарий03.07.2020 11:16
+9 Ан Мур
показать весь комментарий03.07.2020 11:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В "образце" напротив себя - отметку поставили.
А главного ненавистного конкурента - "забыли" включить в список.
Але ці прийоми їм вже не допоможуть
кручу, верчу, обмануть хочу
1. Сосны-Корабельной Машки Петровны
2. Яременко-Табульского
3. Деточкиной-Низкосортной и проч. уродов ?
Переможцева Евгения (галочка в квадрате) + № 3 Димов К.?
запобігти можливості політичної корупції через продаж місця єдиному висуванцю
від партії, виборцям й дали можливість самостійно визначати найрейтіноговішого
кандидата в депутати серед інших претендентів обраної партії.
дійсно, спочатку претендентів до списку кандидатів у депутати мали б затверджувати
через праймеріз в партії, а вже потім із цього сформованого списку кандидатів у
депутати, виборці повинні були б обирати найрейтінговішого висуванця в депутати у
відкритих виборчих списках. Але судячи з всього, початковий список кандидатів у депутати
буде формуватися за вказівкою політичної верхівки партії, окрім того це
підтверджується вимогою нового виборчого закону щодо дотримання гендерних квот:
щоб кожна п'ятірка зі списку мала не менше 2 осіб кожної статі та ще однієї
будь-якої... Тобто, зрозуміло, що через праймеріз за таким гендерним принципом
так обрати неможливо, хіба що випадково, відповідно про процедуру стосовно
внутрішньопартійних праймеріз можна забути -- її похеріли заради лівацьких примх грошовитих спонсорів... Бо принцип гендерних квот, затверджений здається
лише в одній країні Європи і ще десь у зубожілій Африці; оскільки України є теж
зубожілою жебрацькою країною, тому гендерний експеримент ліваків впав на благодатний грунт
української політичної елітки.
вибори, річ лише у різних способах їх застосування.