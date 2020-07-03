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"Слуга народа" Качура показал, как будет выглядеть бюллетень для голосования по открытым спискам. ФОТО

Профильный комитет Верховной Рады утвердил проект бюллетеня для голосования по открытым спискам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

"На заседании комитета утвердили изменения в Избирательный кодекс. Бюллетень для голосования с открытыми списками теперь будет выглядеть так", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением.

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Слуга народа Качура показал, как будет выглядеть бюллетень для голосования по открытым спискам 01

Автор: 

бюллетени (140) избирательный закон (230) открытые списки (18) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+16
Какие МЕЛКИЕ сволочные ЛЮДИШКИ:
В "образце" напротив себя - отметку поставили.
А главного ненавистного конкурента - "забыли" включить в список.
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03.07.2020 11:18
+13
Боятся с@ки.
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03.07.2020 11:16
+9
а чого "слуга народу" а не слуга уродів?
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03.07.2020 11:15
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Пєса нєту....
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03.07.2020 11:14 Ответить
Боятся с@ки.
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03.07.2020 11:16 Ответить
а образец какой московский прихвостень изображал ? ТАК сцат ПОРОХА,что даже название партии в образец не включили,но себя родимых на второе место влепили ! ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА вы ПОЛУЧИТЕ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРА!
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03.07.2020 11:46 Ответить
Да у них так же как и у тебя пукан горит
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03.07.2020 11:39 Ответить
а чого "слуга народу" а не слуга уродів?
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03.07.2020 11:15 Ответить
Какие МЕЛКИЕ сволочные ЛЮДИШКИ:
В "образце" напротив себя - отметку поставили.
А главного ненавистного конкурента - "забыли" включить в список.
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03.07.2020 11:18 Ответить
Интеллект дворовой шпаны так и прет.
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03.07.2020 11:24 Ответить
И главное, что будут печатать на 100 грн. банкнотах -- с учётом последних событий это будет дешевле, чем на цветной бумаге....
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03.07.2020 11:20 Ответить
За сьогодні вже читаю другу новину з Качуром і в мене склалося стійке враження, що він жебанат.
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03.07.2020 11:25 Ответить
А Новосад Г.І. одразу у двох списках. Так теж можна?
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03.07.2020 11:27 Ответить
В одном из списков он вообще в двух экземплярах, явно намёк.
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03.07.2020 11:30 Ответить
Григорій Іванович і Галина Іллівна.
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03.07.2020 15:51 Ответить
"Слуга народу" і "Переможцева" - прямо НЛП якесь.
Але ці прийоми їм вже не допоможуть
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03.07.2020 11:27 Ответить
Цыгане, сэр.......

кручу, верчу, обмануть хочу
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03.07.2020 11:43 Ответить
Лучше бы придумали как сволочей из депутатов из списков убрать? Ну вот как отозвать если их народ не выбирал?
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03.07.2020 11:38 Ответить
Тільки через гіляку!
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03.07.2020 18:41 Ответить
"Скромнiсть", *****, аж з дупи пре, зеленою рiдиною!
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03.07.2020 11:39 Ответить
Почему среди кандидатов от "служек" нет:

1. Сосны-Корабельной Машки Петровны
2. Яременко-Табульского

3. Деточкиной-Низкосортной и проч. уродов ?
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03.07.2020 11:47 Ответить
так це бюлетень для місцевих виборів. А ті уроди - у верховній зраді.
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03.07.2020 11:54 Ответить
Нащо було створювати двозначний трафарет для двозначного числа, якщо номер числа кандидата в депутати є однозначним числом? Як бачимо у зразку бюлетеня всього Вісім претендентів від однієї партії. Тобто, якщо виборець через неуважність забуде прописати в трафареті "0", то що бюлетень стає недійсним? Людський фактор присутній завжди, тому у разі кількості числа кандидатів у депутати менше ніж 10 > 1,2,3,4,5,6,7,8,9; то раціональніше було б запроваджувати й трафарет під однозначну цифру.
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03.07.2020 13:09 Ответить
Кількість прохідних кандидатів залечить від кількості відсотків,що отримає партія. Мабуть можливо й більше 10.
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03.07.2020 15:54 Ответить
Я Дико извиняюсь, но как ОДНИМ бюллетенем голосовать за ДВА человека?
Переможцева Евгения (галочка в квадрате) + № 3 Димов К.?
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03.07.2020 13:36 Ответить
Так, це якась хиба у бюлетені, голосувати звісно треба лише за одного кандидата у депутати. Можливо вони мали на увазі, що у даному прикладі Переможцева Евгенія це можливо якась загальнодержавна лідерка партії, але таким чином додаткова плутанина вже як бачимо закладена...
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03.07.2020 13:45 Ответить
Давно предлагаю простую и понятную систему: в Раде 450 депутатов? Разбиваем Украину на 450 округов. Каждая партия выдвигает в каждом округе ОДНОГО КОНКРЕТНОГО кандидата.
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03.07.2020 13:38 Ответить
З однаковою кількістю округів відповідно до депутатських місць погоджусь. Але стосовно іншого, то в тому то й сіль цієї реформи: можливість самим виборцем обирання із Кількох претендентів від однієї партії лише Одного кандидата у депутати. Тому й потрібно щоб на один округ висувалося по декілька кандидатів у депутати від кожної партії.
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03.07.2020 13:54 Ответить
Что ж это за партия такая, которая сама не может определится со своим кандидатом на округ? Как она кабинет министров сможет сформировать?
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03.07.2020 15:40 Ответить
Партія звісно могла висунити одного, але щоб
запобігти можливості політичної корупції через продаж місця єдиному висуванцю
від партії, виборцям й дали можливість самостійно визначати найрейтіноговішого
кандидата в депутати серед інших претендентів обраної партії.

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03.07.2020 16:07 Ответить
Ну не знаю. Может таки кандидата от партии должны выбирать члены партии?
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03.07.2020 17:20 Ответить
За класичним варіантом,
дійсно, спочатку претендентів до списку кандидатів у депутати мали б затверджувати
через праймеріз в партії, а вже потім із цього сформованого списку кандидатів у
депутати, виборці повинні були б обирати найрейтінговішого висуванця в депутати у
відкритих виборчих списках. Але судячи з всього, початковий список кандидатів у депутати
буде формуватися за вказівкою політичної верхівки партії, окрім того це
підтверджується вимогою нового виборчого закону щодо дотримання гендерних квот:
щоб кожна п'ятірка зі списку мала не менше 2 осіб кожної статі та ще однієї
будь-якої... Тобто, зрозуміло, що через праймеріз за таким гендерним принципом
так обрати неможливо, хіба що випадково, відповідно про процедуру стосовно
внутрішньопартійних праймеріз можна забути -- її похеріли заради лівацьких примх грошовитих спонсорів... Бо принцип гендерних квот, затверджений здається
лише в одній країні Європи і ще десь у зубожілій Африці; оскільки України є теж
зубожілою жебрацькою країною, тому гендерний експеримент ліваків впав на благодатний грунт
української політичної елітки.
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03.07.2020 20:36 Ответить
Лично я за чисто партийные выборы. Не знаю, может в деревне, где все друг-друга знают, и есть смысл в независимом "кандидате из народа", но откуда что-то такое в городе сможет вылупиться без вагона гречки - не представляю.
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04.07.2020 10:14 Ответить
Так мова і була про суто партійні
вибори, річ лише у різних способах їх застосування.
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04.07.2020 11:10 Ответить
 
 