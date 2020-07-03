Для ликвидации последствий паводков на Западной Украине нужно еще 2 млрд грн, - Шмыгаль
На преодоление последствий паводка в западных областях страны нужно будет выделить еще 2 миллиарда гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Более 750 млн гривен (уже выделенне средства. - Ред.) - не окончательная сумма, которую правительство направит на восстановление структуры регионов. Мы получили от наших ответственных органов предварительные расчеты, дополнительно для преодоления последствий стихии нам нужно будет около 2 млрд грн. Это предварительные расчеты, которые от областных государственных администраций", - рассказал глава правительства.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль обещает дополнительные средства для ликвидации последствий паводков на Западной Украине.
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