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Новости Паводки на Западной Украине
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Для ликвидации последствий паводков на Западной Украине нужно еще 2 млрд грн, - Шмыгаль

Для ликвидации последствий паводков на Западной Украине нужно еще 2 млрд грн, - Шмыгаль

На преодоление последствий паводка в западных областях страны нужно будет выделить еще 2 миллиарда гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Более 750 млн гривен (уже выделенне средства. - Ред.) - не окончательная сумма, которую правительство направит на восстановление структуры регионов. Мы получили от наших ответственных органов предварительные расчеты, дополнительно для преодоления последствий стихии нам нужно будет около 2 млрд грн. Это предварительные расчеты, которые от областных государственных администраций", - рассказал глава правительства.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль обещает дополнительные средства для ликвидации последствий паводков на Западной Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет находится на своеобразном испытательном сроке, - Шмыгаль

Автор: 

паводок (294) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+3
І рученята звично полізли у фонд боротьби з КОВІДом...
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03.07.2020 11:24
+3
Для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні потрібно ще 2 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5557
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03.07.2020 11:27
+2
скоро напечатают и 2 триллиона. шо ты паришься
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03.07.2020 11:23
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скоро напечатают и 2 триллиона. шо ты паришься
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03.07.2020 11:23 Ответить
Для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні потрібно ще 2 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5557
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03.07.2020 11:27 Ответить
І рученята звично полізли у фонд боротьби з КОВІДом...
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03.07.2020 11:24 Ответить
Дениска, а ти дозволу в головного Мусора спитався? Дивися, бо нема нічого більш постійного ніж тимчасовий міністр внутрішніх справ, не забувай коло чиєї ноги Клоун на поводку сидить.
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03.07.2020 11:30 Ответить
все, ********, забувай про гроші: економіку ви вбили, зовнішні запозичення самів собі обрізали, залишається "реформа імені мадури" - вмикай верстат, друкуй папір
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03.07.2020 11:31 Ответить
Денег нет....у Каламойского и его слуг с прислугой на державные деньги другие планы.
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03.07.2020 12:14 Ответить
Візьміть з грошей на дороги.
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03.07.2020 12:39 Ответить
З тих, що перед тим з КОВІДу взяли? Кручу мучу наїпать хачу...
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03.07.2020 12:47 Ответить
З тих.
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03.07.2020 12:57 Ответить
Пропоную всім міністрам КМУ, всім нардепам, всім генералам МВС і особливо СБУ, прокурорам без платно, на камеру УТ 1 поцілувати кожний пеньок - в лобік. І дешево і показово. А лісорубам Карпат подарувати ікони з дощок, нехай вони їх облобизають і вони їм допоможуть.
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03.07.2020 13:14 Ответить
шМиркаль, а звідки такі розрахунки???
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03.07.2020 13:29 Ответить
Прикинул х#й к носу...
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03.07.2020 18:23 Ответить
Автор статті! Ти навмисне пишеш "западной Украіне"? Чи це через брак освіти чи імбіцелії?
Не існує ніякої "западної України", є лише захід України!
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03.07.2020 21:03 Ответить
 
 