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Массовое отравление в курортной Кирилловке: люди попали в больницу из-за окрошки, а база работала незаконно

Массовое отравление в курортной Кирилловке: люди попали в больницу из-за окрошки, а база работала незаконно

Все гости базы отдыха "Днепровские зори" в курортной Кирилловке, попавшие в больницу, по предварительным данным отравились окрошкой. На всех базах отдыха Азовского побережья в ближайшее время будут проведены внеплановые проверки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА, ситуацию о случае массового отравления на базе отдыха "Днепровские зори" в пгт Кирилловка Акимовского района обсудили участники заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области. 

Как доложил заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины Александр Мащак, отдыхающие на базе отдыха "Днепровские зори" стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля после приема пищи.

"В этом году организация детского оздоровления еще не разрешена. Однако некоторые предприятия оказывают услуги по оздоровлению детей. Подчеркиваю, что санитарные требования для оздоровления детей и отдыха взрослых разные. По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой. Окрошка - это блюдо без термической обработки продуктов, которое по санитарным нормам нельзя давать детям. Сегодня продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, возбуждено уголовное дело", - отметил Мащак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На базе отдыха в курортной Кирилловке произошло массовое отравление, 15 человек в больнице

В больницу попало 13 отдыхающих, из них 8 детей и 5 взрослых. Сейчас они находятся на стационарном лечении, у них средняя степень тяжести кишечного отравления.

Как отметил заместитель председателя облгосадминистрации Федоров, эта база отдыха начала работу без необходимых разрешительных документов. Из-за данного происшествия на всех базах отдыха Азовского побережья в ближайшее время будут проведены внеплановые проверки.

курорт (119) ОГА (2392) отравление (1584) Запорожская область (3108)


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Топ комментарии
+16
Ну скільки можна повторяти "українці, не їжте касабську їжу! Касапами станете
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03.07.2020 11:19
+15
Українець ніколи не скаже - свєкольнік, він даже слова такого не знає і такого лайна не з'їсть.
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03.07.2020 11:30
+14
да и пельмень не кацапская...ворованая,как обычно,у китайцев.
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03.07.2020 11:23
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Там все базы незаконные, люди не жрите там всякую херню, селитесь в тех базах где есть возможность готовить самим и будет вам счастье
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03.07.2020 22:51 Ответить
При чем тут чьей национальности блюдо?
И здесь вы делите!
Не забудьте еще про мову армию и веру
Когда вы уже угомонитесь
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04.07.2020 01:20 Ответить
А что окрошка? Или колбаска, или варёные яйца с сальмонелёзом.
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04.07.2020 20:24 Ответить
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