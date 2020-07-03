Массовое отравление в курортной Кирилловке: люди попали в больницу из-за окрошки, а база работала незаконно

Все гости базы отдыха "Днепровские зори" в курортной Кирилловке, попавшие в больницу, по предварительным данным отравились окрошкой. На всех базах отдыха Азовского побережья в ближайшее время будут проведены внеплановые проверки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА, ситуацию о случае массового отравления на базе отдыха "Днепровские зори" в пгт Кирилловка Акимовского района обсудили участники заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области.

Как доложил заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины Александр Мащак, отдыхающие на базе отдыха "Днепровские зори" стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля после приема пищи.

"В этом году организация детского оздоровления еще не разрешена. Однако некоторые предприятия оказывают услуги по оздоровлению детей. Подчеркиваю, что санитарные требования для оздоровления детей и отдыха взрослых разные. По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой. Окрошка - это блюдо без термической обработки продуктов, которое по санитарным нормам нельзя давать детям. Сегодня продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, возбуждено уголовное дело", - отметил Мащак.

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В больницу попало 13 отдыхающих, из них 8 детей и 5 взрослых. Сейчас они находятся на стационарном лечении, у них средняя степень тяжести кишечного отравления.

Как отметил заместитель председателя облгосадминистрации Федоров, эта база отдыха начала работу без необходимых разрешительных документов. Из-за данного происшествия на всех базах отдыха Азовского побережья в ближайшее время будут проведены внеплановые проверки.