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Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты активиста Сергея Стерненко на решение избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сегодня будет заключительный этап судебного рассмотрения. Будут заслушивать поручителей. После этого будет принятие судебного решения", - рассказал Стерненко, отметив, что зарегистрировались более 100 человек, которые готовы взять Стерненко на поруки.

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Под зданием суда сторонники активиста проводят акцию в его поддержку.

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 01
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 02
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 03

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 04
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 05
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 06

Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 07
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 08
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 09
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 10
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 11
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 12
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 13
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 14
Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту Стерненко 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Автор: 

апелляция (628) суд (25110) Стерненко Сергей (403) домашний арест (188)


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Суки!!! Мене тільки-но впустили в Україну, з третьої години ночі... Я мав там вже бути!
Аваков - чорт !!!
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03.07.2020 11:40 Ответить
Боротьба за свої справа продовжується . Послідовники совка хочуть реваншу...
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03.07.2020 11:47 Ответить
· - Бандюги! Может, они с дружеским визитом? Мы ж теперь русиш-американ пхай-пхай!
- Правильно, мы с дружеским визитом. Мир! Дружба! Перестройка! Горбачёв!
- Ой, ё... ! (с)
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03.07.2020 12:34 Ответить
верните клистроны! Баба да!
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03.07.2020 11:51 Ответить
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку - Цензор.НЕТ 3228
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03.07.2020 12:04 Ответить
Активисти понад законом?
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03.07.2020 12:09 Ответить
говноеды петушария, прозвучала фамилия стерненко. слушай мою команду - гавкать!
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03.07.2020 12:28 Ответить
 
 