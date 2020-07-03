Архитектором системного политического давления в Украине является Зеленский, - Евродепутат фон Крамон

В разгар пандемии и экономического кризиса президент Зеленский ставит под угрозу интересы украинского народа в угоду олигархам.

Об этом пишет в письме к Еврокомиссии заместитель главы делегации Европейского парламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон. Она призывает Европейскую комиссию отреагировать на "системное политическое давление" со стороны Владимира Зеленского на независимые государственные институты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Письмо соответствующего содержания было направлено в Генеральный директорат по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии, сообщается в пресс-релизе, разосланном в четверг от имени евродепутата.

"В разгар пандемии и катастрофического экономического спада, когда Украине как никогда ранее нужна международная поддержка, к сожалению, президент Зеленский и его правительство охотно ставят под угрозу благополучие украинского народа, помогая узким корыстным интересам украинских олигархов. Отставка Якова Смолия, уважаемого управляющего Национального банка Украины, еще раз подчеркивает то, что мы уже хорошо знали: президент Зеленский продолжает серьезное вмешательство и системное политическое давление на немногие действительно действующие государственные институты", - говорится в письме фон Крамон.

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"К сожалению, это не первый случай злонамеренного вмешательства в деятельность важных независимых государственных институтов, но является, скорее всего, тенденцией деструктивного подхода со стороны правительства Зеленского", - отмечает евродепутат.

"Нападки на Антимонопольный комитет, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру и многие другие являются однозначным и прискорбным свидетельством этой тенденции", - убеждена политик.

Фон Крамон также считает, что под вопросом стоит доверие президенту Зеленскому. "Несмотря на импровизированные попытки президента успокоить обеспокоенных инвесторов, ему, как главному архитектору системного политического давления, не хватает доверия, чтобы ему можно было доверять. Уход Смолия, которому удалось укротить инфляцию, стабилизировать гривну и договориться с МВФ о многомиллиардном соглашении, дает четкий сигнал неопределенности внутренним и международным инвесторам и угрожает погрузить Украину в более глубокие экономический и политический кризис", - говорится в письме.

"Особенно сейчас, когда кредитный рейтинг Украины может еще больше ухудшиться, Европейская комиссия должна проявлять особую бдительность при работе с правительством Зеленского", - отмечает фон Крамон.

"Финансовые последствия системного политического давления на независимые институты должны быть очень четко изложены украинскому правительству, а рычаги Комиссии должны применяться более эффективно, чтобы напомнить ассоциированному партнеру ЕС об обязательствах, которые он взял на себя в отношении международных партнеров и, что более важно, по отношению к своему народу", - пишет политик.

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