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Архитектором системного политического давления в Украине является Зеленский, - Евродепутат фон Крамон

Архитектором системного политического давления в Украине является Зеленский, - Евродепутат фон Крамон

В разгар пандемии и экономического кризиса президент Зеленский ставит под угрозу интересы украинского народа в угоду олигархам.

Об этом пишет в письме к Еврокомиссии заместитель главы делегации Европейского парламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон. Она призывает Европейскую комиссию отреагировать на "системное политическое давление" со стороны Владимира Зеленского на независимые государственные институты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Письмо соответствующего содержания было направлено в Генеральный директорат по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии, сообщается в пресс-релизе, разосланном в четверг от имени евродепутата.

"В разгар пандемии и катастрофического экономического спада, когда Украине как никогда ранее нужна международная поддержка, к сожалению, президент Зеленский и его правительство охотно ставят под угрозу благополучие украинского народа, помогая узким корыстным интересам украинских олигархов. Отставка Якова Смолия, уважаемого управляющего Национального банка Украины, еще раз подчеркивает то, что мы уже хорошо знали: президент Зеленский продолжает серьезное вмешательство и системное политическое давление на немногие действительно действующие государственные институты", - говорится в письме фон Крамон.

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"К сожалению, это не первый случай злонамеренного вмешательства в деятельность важных независимых государственных институтов, но является, скорее всего, тенденцией деструктивного подхода со стороны правительства Зеленского", - отмечает евродепутат.

"Нападки на Антимонопольный комитет, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру и многие другие являются однозначным и прискорбным свидетельством этой тенденции", - убеждена политик.

Фон Крамон также считает, что под вопросом стоит доверие президенту Зеленскому. "Несмотря на импровизированные попытки президента успокоить обеспокоенных инвесторов, ему, как главному архитектору системного политического давления, не хватает доверия, чтобы ему можно было доверять. Уход Смолия, которому удалось укротить инфляцию, стабилизировать гривну и договориться с МВФ о многомиллиардном соглашении, дает четкий сигнал неопределенности внутренним и международным инвесторам и угрожает погрузить Украину в более глубокие экономический и политический кризис", - говорится в письме.

"Особенно сейчас, когда кредитный рейтинг Украины может еще больше ухудшиться, Европейская комиссия должна проявлять особую бдительность при работе с правительством Зеленского", - отмечает фон Крамон.

"Финансовые последствия системного политического давления на независимые институты должны быть очень четко изложены украинскому правительству, а рычаги Комиссии должны применяться более эффективно, чтобы напомнить ассоциированному партнеру ЕС об обязательствах, которые он взял на себя в отношении международных партнеров и, что более важно, по отношению к своему народу", - пишет политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евродепутат фон Крамон: Принятие банковского закона - шаг в направлении обуздания олигархов в Украине

Автор: 

Европарламент (1800) Зеленский Владимир (20474) Виола фон Крамон (26)


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Топ комментарии
+64
вот и ПРЯМЫЕ речи, без "обеспокоенности" от Запада..
вислюк оманський зашкварился по-полной
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03.07.2020 11:39
+49
п.с. и как следствие - с вислюком перестали общаться на любом уровне - от послов до глав держав.
два вовы - изгоя: один фуйло, другой ссыкло. И оба с гипертрофированными комплексами собственной ущербности
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03.07.2020 11:43
+40
.Впиред зебилы) Не дадим чернить святую бубачку.
Заклеймим єтих продажных фонов
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03.07.2020 11:43
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Зачем дачу "засирать"? Малюська, вон, тюрьмы продаёт... Вот им одну и продать...
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03.07.2020 12:51 Ответить
а до тюрем уже все продано? - шустрые такие мальцы
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03.07.2020 12:54 Ответить
как свозить будете - кучмика не забудьте - без пахана не зона.
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03.07.2020 13:09 Ответить
а вы обратили внимание что впервые прозвучало не просто "политическое преследование" а названа конкретная фамилия?
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03.07.2020 12:47 Ответить
Мусорок, смотрю ты сегодня на дежурстве. Удачи!
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03.07.2020 13:21 Ответить
а ты как обычно на параше дырявой ложкой скребешь? удачи!
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03.07.2020 13:29 Ответить
Они поняли что дипломатического языка зеленявые не понимают в силу отсутствия ума и образования. Им обьясняют простым языком. Это уже явный переход от "обеспокоенности" к собственно черной метке. п.с. Плять обосраться по всем фронтам всего за год. Такого даже я при всей своей ненависти к плесени, представить себе не мог. Точнее мог, но думал им понадобиться ода 2-3. Но они оказались еще тупее чем я о них думал.)
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03.07.2020 12:52 Ответить
шо та я давно за липецкую фабрику не слышал - закрылась шо ле?
или там сеичас сватов 467 снимают?
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03.07.2020 13:01 Ответить
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 13:09 Ответить
У Пэтюхи хватило денеХ только на одного?
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03.07.2020 13:20 Ответить
Это не у ПоПА денех хватило, он жадный. Просто это известная московская подстилка, работает по свисткам из *******.
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04.07.2020 00:41 Ответить
Ментов отправляют на красную зону, а для ЗЕбилов сделают специальную "зелёную зону" с пожизненным сроком отбывания и без права на амнистию
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03.07.2020 21:04 Ответить
а ну ка дайте ссылочку на прямую речь этого депутата.
а пока что архитектором системного политического давления в Украине является Порошенко.
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04.07.2020 00:36 Ответить
Ссылочку на прямую речь этого депутата? Легко...... Например 12.10.2012 в "Neue Zürcher Zeitung" подойдет? https://www.nzz.ch/meinung/debatte/wieder-eine-revolution-in-georgien-1.17677109 . Там такие шедевры...... ее аж из Бундестага погнали...
"Роль Запада
Остается открытым вопрос о том, как Европа и США будут сопровождать новое политическое начало в Грузии. США также оказывают сильное влияние в стране при администрации Обамы. До сих пор это состояла в основном из довольно некритической поддержки Саакашвили по геостратегическим мотивам, в основном без требования соблюдения прав человека и демократических стандартов. Именно на этом фоне важно, чтобы Европейский союз разработал независимую и более целеустремленную политику в отношении Грузии. Она должна использовать средства политики добрососедства, чтобы использовать смену власти как возможность поддержать реформы в области верховенства права, примирения с Россией и надежных подходов к интеграции сепаратистов в Восточное партнерство." Виола фон Крамон-Таубадель.
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04.07.2020 00:50 Ответить
you do not have to be afraid - all the shituest you already did.....
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04.07.2020 02:02 Ответить
Боже, яка ужасна порохоботка !
Проплачена.
Продалася за рошенки, не інакше.
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04.07.2020 02:17 Ответить
Почему то европейские ублюдки "забывают" свое политическое давление на СВОИ национальные банки( их сборы,клубы,на которых ЗА НБ принимаются все решения). А так конечно,если в Украине НБУ начнет заниматься экономикой Украины а Украина БОЛЬШЕ большинства стран ЕС то конкурент растет,а оно надо? Независимость НБУ ? Ха,ха,ха! Деньги нужны для обслуживания экономики, а не для самообслуживания.
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04.07.2020 08:38 Ответить
І це велика правда. В країну повернулися "пилесоси", які висмоктують із бюджету гроші і виводять їх за кордон, в країну повернулися шахраї і вороги цієї держави, а попереду їх на білій кобилі їде уклоніст. Доїдуть вони туди, куди їх пропустить тупий нарід.
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04.07.2020 09:39 Ответить
А вот ето уже ПОЗОР самого Зеленского и всей его семьи, без преувеличения.
ВСЕ, Зеленский нерукопожат в ЕС и США. По всем канонам цивилизованного общества ето переводится следующим образом: Зеленский ЛЖЕЦ!!!
Путь Зеленскому и его семье в цивилизованние страни ЗАКРИТ!!!
ПОЗОР!!!
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04.07.2020 10:49 Ответить
Слуга олигарха на то и есть слуга олигарха, чтобы выполнять любые его пожелания.
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04.07.2020 11:31 Ответить
оце вже цікаво, зеля вже на рівні яника Молодець!!!
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17.09.2020 22:46 Ответить
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