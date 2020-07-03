Архитектором системного политического давления в Украине является Зеленский, - Евродепутат фон Крамон
В разгар пандемии и экономического кризиса президент Зеленский ставит под угрозу интересы украинского народа в угоду олигархам.
Об этом пишет в письме к Еврокомиссии заместитель главы делегации Европейского парламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон. Она призывает Европейскую комиссию отреагировать на "системное политическое давление" со стороны Владимира Зеленского на независимые государственные институты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Письмо соответствующего содержания было направлено в Генеральный директорат по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии, сообщается в пресс-релизе, разосланном в четверг от имени евродепутата.
"В разгар пандемии и катастрофического экономического спада, когда Украине как никогда ранее нужна международная поддержка, к сожалению, президент Зеленский и его правительство охотно ставят под угрозу благополучие украинского народа, помогая узким корыстным интересам украинских олигархов. Отставка Якова Смолия, уважаемого управляющего Национального банка Украины, еще раз подчеркивает то, что мы уже хорошо знали: президент Зеленский продолжает серьезное вмешательство и системное политическое давление на немногие действительно действующие государственные институты", - говорится в письме фон Крамон.
"К сожалению, это не первый случай злонамеренного вмешательства в деятельность важных независимых государственных институтов, но является, скорее всего, тенденцией деструктивного подхода со стороны правительства Зеленского", - отмечает евродепутат.
"Нападки на Антимонопольный комитет, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру и многие другие являются однозначным и прискорбным свидетельством этой тенденции", - убеждена политик.
Фон Крамон также считает, что под вопросом стоит доверие президенту Зеленскому. "Несмотря на импровизированные попытки президента успокоить обеспокоенных инвесторов, ему, как главному архитектору системного политического давления, не хватает доверия, чтобы ему можно было доверять. Уход Смолия, которому удалось укротить инфляцию, стабилизировать гривну и договориться с МВФ о многомиллиардном соглашении, дает четкий сигнал неопределенности внутренним и международным инвесторам и угрожает погрузить Украину в более глубокие экономический и политический кризис", - говорится в письме.
"Особенно сейчас, когда кредитный рейтинг Украины может еще больше ухудшиться, Европейская комиссия должна проявлять особую бдительность при работе с правительством Зеленского", - отмечает фон Крамон.
"Финансовые последствия системного политического давления на независимые институты должны быть очень четко изложены украинскому правительству, а рычаги Комиссии должны применяться более эффективно, чтобы напомнить ассоциированному партнеру ЕС об обязательствах, которые он взял на себя в отношении международных партнеров и, что более важно, по отношению к своему народу", - пишет политик.
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или там сеичас сватов 467 снимают?
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
а пока что архитектором системного политического давления в Украине является Порошенко.
"Роль Запада
Остается открытым вопрос о том, как Европа и США будут сопровождать новое политическое начало в Грузии. США также оказывают сильное влияние в стране при администрации Обамы. До сих пор это состояла в основном из довольно некритической поддержки Саакашвили по геостратегическим мотивам, в основном без требования соблюдения прав человека и демократических стандартов. Именно на этом фоне важно, чтобы Европейский союз разработал независимую и более целеустремленную политику в отношении Грузии. Она должна использовать средства политики добрососедства, чтобы использовать смену власти как возможность поддержать реформы в области верховенства права, примирения с Россией и надежных подходов к интеграции сепаратистов в Восточное партнерство." Виола фон Крамон-Таубадель.
Проплачена.
Продалася за рошенки, не інакше.
ВСЕ, Зеленский нерукопожат в ЕС и США. По всем канонам цивилизованного общества ето переводится следующим образом: Зеленский ЛЖЕЦ!!!
Путь Зеленскому и его семье в цивилизованние страни ЗАКРИТ!!!
ПОЗОР!!!