В ВСУ за сутки 9 новых случаев COVID-19, всего - 522, - Командование Медсил
В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано девять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10:00 3 июля в Вооруженных силах Украины болеет 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 351 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19. Из них один военнослужащий находится на лечении в Хмельницкой городской инфекционной больнице. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.
Также на лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Львовская область - 4 военнослужащих, Киевская область - 3 военнослужащих и Винницкая - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.
Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 515 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 182 человека.
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