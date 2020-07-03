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Новости Оборона
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Изъятие клистронов в 96-й бригаде: ГБР расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ

Изъятие клистронов в 96-й бригаде: ГБР расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ

В Государственном бюро расследований заявляют, что в четверг, 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены в военным. По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.

Об этом говорится в заявлении ГБР, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем уходе", - отмечают в бюро.

В ГБР проинформировали, что сейчас материалы уголовного производства истребованы из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

"Также, по материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК)", - добавили в Госбюро расследований.

Читайте также: ГБР вернуло изъятые клистроны в 96-ю зенитно-ракетную бригаду, - Бутусов

Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

оборона (5213) СБУ (19924) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+69
Иду тоже махну командиру "корочкой" - Иван Петров, ГБР, быстро мне погрузи все личное оружие солдат, я проверять его буду. Да, и за пивом сбегай еще и кепку постирай, быстро!))

\\\\\\\\\Alex | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/#comment-258090 3 Липня, 2020 at 06:19 | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/?replytocom=258090#respond Відповіcти

О развале армии может говорить вот это маленькое обстоятельство описанных вчерашних событий. Позиция систем ПВО - не коровник. Это означает, что территория, на которой находятся средства ПВО безусловно охраняется несущими круглосуточную службу дежурным нарядом караула. Согласно уставу караульной службы, караульный подчиняется только начальнику караула и своему разводящему. Без команды этих лиц караульный не имеет права пропустить на охраняемый объект кого бы то ни было, хоть министра обороны, хоть янелоха, и в случае неподчинения его требованиям караульный обязан открыть огонь на поражение. Значит, команду на разрешение прохода на территорию позиции ПВО и изъятие критического и секретного оборудования отдали офицеры, лучше всех прочих понимающие, что это означает и чем все это может закончиться. Без возражений и вопросов. Пришла информация, что все изъятое уже вернули. Но осталось очень неприятное ощущение, что обороноспособности Украины нанесен серьезный удар. Прежде всего, что могли сотрудники ДБР расследовать за менее чем сутки, пока оборудование находилось у них? Они не специалисты, для них это просто какие то железки. Складывается стойкое впечатление, что цель всего мероприятия была двойная: 1. Проверить, насколько легко можно "разоружить" систему ПВО Украины? Проверили: очень легко. 2. Получить некую секретную информацию во время пребывания на позиции и передать ее заказчику всего мероприятия. ДБР оказалась отличным прикрытием. Есть ощущение, что все произошедшее - еще один элемент подготовки россии к будущему нападению.
\\\\\\\\\\\\\\\
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03.07.2020 11:50
+30
Каков говнокомандующий. такое и отношение к армии....

Ростов ждет !!!
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03.07.2020 11:51
+25
По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.Источник: https://censor.net/n3205844

То есть, ГБР расследует превышение полномочий своими же сотрудниками, нарушившее обороноспособность страны?!
Да реально клоуны!
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03.07.2020 11:52
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Правила форума Совет форумчан
Иду тоже махну командиру "корочкой" - Иван Петров, ГБР, быстро мне погрузи все личное оружие солдат, я проверять его буду. Да, и за пивом сбегай еще и кепку постирай, быстро!))

\\\\\\\\\Alex | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/#comment-258090 3 Липня, 2020 at 06:19 | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/?replytocom=258090#respond Відповіcти

О развале армии может говорить вот это маленькое обстоятельство описанных вчерашних событий. Позиция систем ПВО - не коровник. Это означает, что территория, на которой находятся средства ПВО безусловно охраняется несущими круглосуточную службу дежурным нарядом караула. Согласно уставу караульной службы, караульный подчиняется только начальнику караула и своему разводящему. Без команды этих лиц караульный не имеет права пропустить на охраняемый объект кого бы то ни было, хоть министра обороны, хоть янелоха, и в случае неподчинения его требованиям караульный обязан открыть огонь на поражение. Значит, команду на разрешение прохода на территорию позиции ПВО и изъятие критического и секретного оборудования отдали офицеры, лучше всех прочих понимающие, что это означает и чем все это может закончиться. Без возражений и вопросов. Пришла информация, что все изъятое уже вернули. Но осталось очень неприятное ощущение, что обороноспособности Украины нанесен серьезный удар. Прежде всего, что могли сотрудники ДБР расследовать за менее чем сутки, пока оборудование находилось у них? Они не специалисты, для них это просто какие то железки. Складывается стойкое впечатление, что цель всего мероприятия была двойная: 1. Проверить, насколько легко можно "разоружить" систему ПВО Украины? Проверили: очень легко. 2. Получить некую секретную информацию во время пребывания на позиции и передать ее заказчику всего мероприятия. ДБР оказалась отличным прикрытием. Есть ощущение, что все произошедшее - еще один элемент подготовки россии к будущему нападению.
\\\\\\\\\\\\\\\
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03.07.2020 11:50 Ответить
-- Отдай колбасу! -- взывал Остап к отцу Федору. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу! (с)
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03.07.2020 11:59 Ответить
Зебіли розвалюють армію Зробили разом , тупориле бидло ?
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03.07.2020 12:08 Ответить
в заявлении ГБР--"будет решен об их дальнейшем уходе" !!!!!! ВЫ ТАМ,ЧТО КУРИТЕ ??? КТО--КУДА УЙДЕТ ??????
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03.07.2020 12:00 Ответить
Гугель перекладач рулід!
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03.07.2020 12:32 Ответить
От если б военние завалили дбровцев било б круто.
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03.07.2020 12:03 Ответить
не круто а правильно, а так бардак.
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03.07.2020 12:08 Ответить
І правильно. І навіть законно. Ці події свідчать про те що армія не здатна захистити в РАМКАХ ЗАКОНУ навіть саму себе і своє майно. Все-таки військовий стан треба вводити хоча б у районах, що межують з кацапами і ввести його дію на територія частин, які прикривають небо.
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03.07.2020 12:10 Ответить
проходной двор и бардак, теперь от этого ПВО толку ноль, всё что нужно кацапы выяснили.
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03.07.2020 12:07 Ответить
а он был?
Лебедев был министром - агент ГРУ - ну ладно, рассредоточили, но у Рашки хватит бабла шоб дать кому нужно миллион-два-двадцать евро и даже спутники не надо запускать(у них они на дровах - поди ка разожги на орбите шоб наблюдать)))
низколетящую ракету С-300 не собьет никогда. что есть ПВО, что его нету - если знают базирование, то я экипажам сказал бы: Бегите, глупцы.
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03.07.2020 12:12 Ответить
у каждой армии есть свои секреты, у нашей должны быть свои, после такого шапито 95, нам больше ничего не продадут и не выделят, не сегодня так завтра джавелины новой почтой поедут брату в варониж или куму в белгород, по поводу с 300 на радиолампах я точно не уверен что они низко летают, американские топоры 70 года выпуска низко летают, но они не на радиолампах.
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03.07.2020 12:28 Ответить
Ждем сообщений об изъятии Джавеллинов, пил...ть!
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03.07.2020 14:15 Ответить
У кацапов нет низколетящих ракет, вроде томагавков, а против ихнего летающего хлама совковая ПВО вполне эффективна.
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03.07.2020 12:40 Ответить
Які там секрети ! Все почалося з бігусівського (нібито) розслідування,а насправді-зливу чи то з НАБУ,чи з військової прокуратури про контрабандне постачання дефіцитних деталей до військової техніки,після якого спецслужби рф почали розслідування й перекрили канали постачання.Для точного визначення причетних,їм потрібно було взнати номери клістронів.Певні особи в ДБР отримали вказівки.
Наскільки було складно провести цю контрабандну операцію агентам Гладковського,можна судити з того,що один з посередників спалився в 2015 (так-так ! на контрабанді тих же дефіцитних клістронів:https://zn.ua/ukr/UKRAINE/fsb-pidtverdila-zasudzhennya-v-rosiyi-**********-za-shpigunstvo-187731_.html Колишній директор українського оборонного заводу нібито намагався контрабандним шляхом вивезти секретні комплектуючі до зенітної ракетної системи С-300. ).
Судити треба не те що за фактичну державну зраду-мільйони людей залишили без захисту під час військової агресії,а за сам факт порушення кримінальної справи за фактом постачання деталей з рф. Це ж була чиясь ініціатива,хтось підказав ?
І так,-командирів,що дозволили вивести з ладу техніку під час бойового чергування-під суд.
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03.07.2020 12:20 Ответить
Ти не корочкой махні.
Ти разом з усією зеленою ватною шоблою, підмахні тому, за кого ви проголосували 21.04.2019, проти Порошенка. За розвал Армії, за паплюження мови, за цькування за Томос.
А скоро будете підмахувати і мелітопольським кізячкам.

Ти ж хотів замість Пороха ваЗєлін ?
Тренуйся.
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03.07.2020 12:40 Ответить
Ты православный?
Так вот - если я не ходил на выборы, 3 раза крайних, то.... нутыпонел - "до 15-го колена" за ложь ответишь.
Ну ладно, я не кровожаден, до 14.5 - го.
откуда ты такой "следователь" то, а?
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03.07.2020 12:49 Ответить
"Не ходив на вибори"- ні разу не виправдання,особливо ,коли вони чесні.Це означає,грубо кажучи,що на передостанніх виборах 73% вашого голосу пішло Зєліку,24%-Пороху,відповідно,-й на парламентських.
Не проголосував-віддав голос більшості.
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03.07.2020 13:03 Ответить
1 мене називає салоїдом(люблю, якщо є)-геєм(свят-свят-свят)
2 мене називає "350 років молились і чекали"(Тутмаса) шоб лизати мощі не з рук московського попа, а з рук попа місцевого.
Ясно шо не піти - кращий(най) варіант. Окрім клоунади і біганини з попами, у нас кандидатів не було. Крім ще 36-ти - від "сильного і чесного" до "любі мої". + бойки, ляшки та інші гриценки.
наблювати в урну хіба що з відрази, але штафанули б.
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03.07.2020 13:12 Ответить
1. Чувак, ти лоханувся з своїм визнанням. Ті, що 21.04.2019 не проголосували за Порошенка, по ФАКТУ допомогли перемогти Зеленському !!! Так що ти проголосував за нього.
2. Я, ХРИСТЯНИН. Які всі мої предки і рідні, що завжди були, є, і будуть жити тут, на Русі-Україні.
3. Про «до -15 колєна», хай це тебе, світського іудєя, лякає.
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03.07.2020 13:26 Ответить
Ты уже подМАХНУЛ бюллетень год назад. Все что сейчас происходит - лишь следствие этого.
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03.07.2020 13:02 Ответить
Каков говнокомандующий. такое и отношение к армии....

Ростов ждет !!!
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03.07.2020 11:51 Ответить
а армия молчит...
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03.07.2020 11:54 Ответить
клистроны покупались за наличку по серым схемам через нескольких посредников у кацапов . потому . что только там производятся для С300. само собой ни каких бумаг официальных быть не может . теперь суки прокацапские из гбр перекрывают этот канал . попутно сдают фсб через кого мы смогли там их купить. ну и как вишенка можно пороха каким ни будь боком приплести к этому
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03.07.2020 12:01 Ответить
- Кстати, в ваших клистронах "жучков" не було?
- Неее.
- Будут!
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03.07.2020 11:52 Ответить
100% треба перевірити ці клістрони, бо наявність у ДБР таких персонажів, як бібікофф - це пряма загроза національній безпеці
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03.07.2020 11:54 Ответить
Писало шо ставили на заправки двері з Росії і ..... знайшли всередині маячки ДЖПС.
тобто.... нема такої підлості шо не зробив би "старший б*ат"
Факт в тому шо навіть якщо це й неправда, то це не значить шо Рашка не могла і не хотіла щось таке зробити.
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03.07.2020 12:01 Ответить
Жучки в дверях? Науя? Откуда дровишки?
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03.07.2020 19:28 Ответить
ракети наводити. ну може й тут писав хтось про це, але читав таке 100%
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03.07.2020 20:33 Ответить
По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.Источник: https://censor.net/n3205844

То есть, ГБР расследует превышение полномочий своими же сотрудниками, нарушившее обороноспособность страны?!
Да реально клоуны!
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03.07.2020 11:52 Ответить
а вы хотели что бы расследование занялась генерал -прокурорша Венедиктова? Так она тоже Made in ДБР
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03.07.2020 11:59 Ответить
я бы хотел, чтобы этот вопиющий случай расследовала Военная прокуратура.
Но, поскольку она ликвидирована зеленым 100% челом Зе, мое хотение не имеет значения.
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03.07.2020 12:37 Ответить
Позорная херня. На всех постах кацапские мрази.
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03.07.2020 12:04 Ответить
100%
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03.07.2020 12:43 Ответить
хронологія подій у ГБР:
1.спочатку на весь світ обісралися
2.розслідують, чому обісралися
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03.07.2020 11:53 Ответить
вискаря вдуют в тесном своем кругу да вопрос и замнется, как всегда.
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03.07.2020 11:55 Ответить
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.

Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
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03.07.2020 11:55 Ответить
не дуже віриться шо мона настільки нахабно опускати народ....
я кажу - Зеля їздила на Рашку купу разів, а КГБ/ФСБ славляться вмінням зробити компромат.
б*же, за таке може дадуть лейтенантові - капітана - тупо підсипали що треба, дістали камеру, негра і включили запис. або ввімкнули)
(не стверджую, але у кацапів замашки на різне таке )
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03.07.2020 12:06 Ответить
гбр это тоже, что вражеская дрг.
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03.07.2020 11:56 Ответить
ГБР расследует престуаление ГБР
А ермак расследует продажу должностей ермаком.
А радуцкий продажу масок радуцким
А мыши кто згрыз зерно.
Епанариум
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03.07.2020 11:56 Ответить
Зебанариум.
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03.07.2020 12:11 Ответить
Хамы просто глумятся над терпилами.
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03.07.2020 19:30 Ответить
Зеленые ищейки это просто диверсанты на службе ФСБ. Завтра они приедут на передовую арестовывать танки и БТР, для проведения "следственных действий". Это уже не картины в музее Гончаренко
Изъятие клистронов в 96-й бригаде: ГБР расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ - Цензор.НЕТ 512
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03.07.2020 11:56 Ответить
Там командира части нужно под трибунал отдавать....за такое...
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03.07.2020 11:58 Ответить
Це не просто перевищення повноважень, це диверсія і зрада посадових осіб.
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03.07.2020 11:59 Ответить
А правда, що в армії було багато виборців Зєлєнського? Навіть на сході.
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03.07.2020 12:02 Ответить
Тисячу разів писалося. До "спецдільниць" були приписані і прикордонноки, і менти, і сбушники, і фіскали, і місцева вата. Іноді числом не менше ніж справжніх військовців. Ото та шушваль і проголосувала.
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03.07.2020 13:09 Ответить
Это не превышение полномочий а государственная измена! И теперь все понимают, что кремль готовит полномасштабный удар на Хмельницкую, Одесскую и Херсонскую области.
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03.07.2020 12:03 Ответить
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/450/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD Ворон ворону глаз не выклюет
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03.07.2020 12:04 Ответить
Кучмисты,Шуты и артисты правят балом
Сия трагедия ШексПИРа закончится провалом...
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03.07.2020 12:04 Ответить
Єдиний правоохоронний орган, якому можна було б довіряти в цій ситуації це НАБУ, але для цього кримінальне правопорушення (незаконні дії працівників ДБР по вилучення військового майна та військової документації ) має бути кваліфіковано за ст.364 КК України.
В СБУ також мабуть достатня кількість кремлівських кротів, ну за ДБР вже все зрозуміло - портнов там є механізмом реалізації в отриманні секретної військової документації.
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03.07.2020 12:05 Ответить
Очень много вопросов, но одно выяснили, на боевом дежурстве Украины сидят лохи, значит должна быть молниеносная реакция.
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03.07.2020 12:06 Ответить
Уверен,что изьятые блоки уже испорчены и в нужный момент наши ракеты не полетят или полетят по нам же.Сотрудников уволить и осудить на пожизненное заключение с конфискацией за госизмену.Военным выговор,что отдали оружие клоунам
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03.07.2020 12:06 Ответить
по каким "нам же"?
зенитной ракете подсвечивает радар ващет. хотя... подлости Рашки поем мі песню....
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03.07.2020 12:08 Ответить
а как на счёт незаконного изъятия документов из музея?
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03.07.2020 12:09 Ответить
ГБР это филиал ГРУ РФ или ФСБ РФ?
Вывесть из строя ПЯТЬ станций наведения ракез зрдн во время войны и во время проведения парашниками скрытой мобилизации под видом сборов резервистов могли только диверсанты ГРУ.
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03.07.2020 12:10 Ответить
Кучма за 2 каденции угробил военную сферу Украины до плинтуса....,сегодня по сути третья каденция Данилыча...
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03.07.2020 12:12 Ответить
Командиров частей отдать под суд, за то что отдали своё оружие диверсионной группе!!! Сегодня любую бумажку могут показать и предъявить любое удостоверение, хоть и преЗедента, что-бы разоружить и ликвидировать боевую единицу!
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03.07.2020 12:13 Ответить
в книгу рекордов защитников Родины! Сутки с рогатками простояли!
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03.07.2020 12:13 Ответить
Ага, в книгу рекордів Гіннеса як найтупіший лузер 2020 року.
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03.07.2020 13:09 Ответить
В першу чергу нехай вияснять хто дав команду слідчим провести цю виїмку: прізвища, посади. Чи це самоуправство рядових виконавців, що малоймовірно. Це диверсія. І ті, хто її організував і виконував злочинний наказ, мають понести кримінальну відповідальність. Не здивуюся, якщо сліди приведуть на Банкову. Таке прощати чи замовчувати не допустимо. Суспільство має тримати на контролі цю ситуацію, бо нинішній владі віри немає.
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03.07.2020 12:14 Ответить
Кто это будет делать? Ворон ворону глаз не выклюет.
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03.07.2020 15:05 Ответить
А в чём смысл изьятия электронной лампы? Где тут собака порылась. Что в ней или на ней искали?
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03.07.2020 12:16 Ответить
Она завезена контрабандой. Так же как Бигус, в свое время обвинил, Пороха в завозе сыном Гладковского-Свинарчука в покупке контрабандных запчастей для техники. Нормальные люди понимают, что закупка идет у наших врагов.
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03.07.2020 12:18 Ответить
Это не повод для вывода установок из строя, а расследование можно было бы проводить без вредительства. Поэтому вывод из стоя боевой техники - это саботаж, наносящий вред и угрозу обороноспособности Украины. А это уже измена и нечего кивать на папередников!!!
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03.07.2020 13:27 Ответить
Я полностью согласен, что это измена и саботаж. И я вам больше скажу - никакого расследования проводить не надо. Потому что других способов покупки нет. После того как Бигус "удружил", рашисты быстро вычислили тех, кто с их стороны помогал приобретать запчасти для укр.армии, и прикрыли этот канал поставок! Здесь будет также!
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03.07.2020 13:44 Ответить
Одни маты на языке, честное слово! Тупо сдают страну врагу! Это реально - предательство национальных интересов!
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03.07.2020 12:16 Ответить
ДБР розслідує... Шо воно розслідує? Шо ще роззброїти?
Хоча шо там розслідувати...
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03.07.2020 12:17 Ответить
Отак, рєбятушкі, бил захвачєн Крим. А нєкоториє упоротиє свідєтєлі прішєстія клоуна обвіняют в етом всєх, только нє воєнних, которим відітє лі нужен бил пріказ. Ска, тут без приказа значит можно било а там значіт всьо по уставу!?
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03.07.2020 12:17 Ответить
Путлер и Ведмедчук два кума,делт Украину на части.....,какой кусок достанется Путлеру?НовоОтососсия от Харькова до Одессы?КГБэшный Хмырь наверно и название придумал...типа СкреПОНОСная Путлерсоссия
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03.07.2020 12:19 Ответить
Вилучення клістронів у 96-й бригаді: ДБР розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ - Цензор.НЕТ 5900
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03.07.2020 12:19 Ответить
...цікаво як ці "гбр" потрапили у військові частини.та хто дав розпорядження на ці дії...?
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03.07.2020 12:22 Ответить
*****, без работы в жизни не останутся, Насрут, потом разгребают.И так -всю жизнь.
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03.07.2020 12:22 Ответить
Та невже ?!
А як шановне панство цю останню новину прокоментує:

« У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства: що відомо»
https://sprotyv.info/news/u-kiievi-rosijski-specsluzhbi-vikrali-akcionera-krimskogo-*************-shho-vidomo

Не країна , а прохідний двір.
Чи це вже за наказом зеленського громадян України хапають і віддають до спецслужб країни - агресора?!
Допоможіть зрозуміти ...
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03.07.2020 12:23 Ответить
А піз**лей надавати комбригу та командирам підрозділів, котрі дозволили якимось пройдисвітам навіть переступити поріг КПП?

Чи все, що робиться проти інтересів Держави Україна - це тепер такий тренд у Генштаба та Міністра оборони?
Вони вже повині всі шукати собі іншу роботу - прибиральник сральника або замітальщик пляжу, не більше!!!
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03.07.2020 12:25 Ответить
Да нет, это наказание для них будет только в радость. Их нужно судить за нарушение устава, за приведение военной техники в негодность (как соучастников)!
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03.07.2020 13:17 Ответить
Вартового ! Вартового посадіть !!!! І начкара !!!!
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03.07.2020 13:30 Ответить
Немного из истории.
В 1941 году когда брат Молотова Гитлер напал на дохлый СССР.,врагу досталось почти 400 танков Т-34,сотня танков КВ..и это только за первые 5 дней войны....в районе Дубно-Луцк-Броды...с 23 июня по 29..где генерал Жюков просрал Величайшее в Мире танковое сражение,где немецкие танкетки напрочь разромили краснопузых вояк...., не имея своих танков...ни средних ни тжелых...
Такой позор никто в Мире не повторит на 10 000 лет вперед.....
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03.07.2020 12:27 Ответить
Дуже своєчасна подія, особливо на тлі вчорашньої новини, що міністр оборони вирішив "підсилити" передок американськими "Джавелінами". Зараз ДБР займеться цими байденськими цяцьками!
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03.07.2020 12:41 Ответить
Немедленно заменить все стальные пули на поролоновые , а снаряды и мины на пенопластовые иначе ВСУ может покалечить мышебратьев при летней компании .Херсон -приготовь триколоры и уберите эти яркие жовто-блакитные - глаза режут нормальным людям.Да -пэтриоты - больше накала !Зеленого мочим везде и всегда -прикрывая свои жалкие ,но очень дорогие,для себя любимых, шкурки. Побольше жару и склок -ну Родина -Батьківщина -ПАДАЖДЕТЬ -свое бы хапнуть успеть! Писал давно, но актуально сейчас Тарас Григорович -Отечество так любить,що із нього ,сердешного, кров ,як воду .точить !Примеряйте эти слова Кобзаря на всех современных - жрут и ртом и ж.....й не нажрутся.Зарплаты ,льготы, пенсии ,защитились бумажками .....
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03.07.2020 13:20 Ответить
Да да да, сєпарок, ти усё праільна з методички копіпастиш.
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03.07.2020 13:25 Ответить
Обзывали карателем и фашистом. но сепарком первый раз .Методички мои написаны под 120ми минами да пульками московскими.А что петралексеич, что зеля - из одной бочки разлив- но мирную,процветающую будущую УКРАИНУ - все эти виды, уже много лет творящейся херни не приближают....
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03.07.2020 22:30 Ответить
Кто еще не понимал, почему Запад не спешит поставлять современное оружие и чего стоило Пороху начать его переубеждать!
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03.07.2020 14:20 Ответить
да могли бы вообще ничего не объяснять, в стране где среди населения 2/3 дебилы и овцы и так схавают.
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03.07.2020 12:41 Ответить
ГБР розслідує ГБР?! Яка експресія!!!
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03.07.2020 12:43 Ответить
Далі: дії ГБР буде рослідувати СБУ
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03.07.2020 12:57 Ответить
Под меня копают, шоле?
Вилучення клістронів у 96-й бригаді: ДБР розслідує перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ - Цензор.НЕТ 7450
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03.07.2020 12:53 Ответить
А чи не була кримінальна справа щодо "незаконного" придбання і використання клістронів виробництва РФ українськими військовими інспірована власне спецслужбами Росії через їх українських агентів??? Хто ініціатор кримінального розслідування і на якій підставі???
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03.07.2020 13:03 Ответить
"Уходе", "изъятие военного имущества" - это уже хотят замять и похоронить преступление. Это должно идти как подрыв обороноспособности и предательство!!!
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03.07.2020 13:10 Ответить
А расследование незаконной покупки запчастей у параши можно было проводить не приводя в негодность ракетные установки!!!
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03.07.2020 13:14 Ответить
Це не зловживання, це диверсія!!!!!!!!!!!
Розслідування повинна проводити військова прокуратура.
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03.07.2020 13:20 Ответить
ДА ВЫ ЧТО, ****.................?????????????????????????

ВЫВЕЛИ ИЗ БОЕГОТОВНОСТИ три бригады ЗРВ ????
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ?????

Да в советское время вас, сук, на месите бы расстреляли как вражеских диверсантов!
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03.07.2020 13:21 Ответить
Після таких зашкварів, в нормальній країні зняли би все керівництво ДБР від рівня області до головного керівника, а також відкрили би кримінальну справу за статтею зрада і деверсія.
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03.07.2020 13:27 Ответить
В этой простой спецоперации ФСБ требовалось в том числе, получить заводские номера генераторов-усилителей,затем по номеру определить номер войсковой части РФ откуда нелегально вывезли оборудования. Эта операция ФСБ упала на благодатную почву -"замочить Пороха"! Под этим соусом ФСБ может протолкнуть Зеленскому любую идею, вплоть до расформирования Вооруженных сил Украины. Это проканает. Ему ж Порох "президентить" мешает.
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03.07.2020 14:04 Ответить
тут більше https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1048455298930054?__tn__=K-R
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03.07.2020 14:37 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__tn__=kC-R&eid=ARC2kEYyyewQBVf3M5ygIjVoHXu_mzP6qba31PlaxT9YKaJUVg7wjXTPz1DjAwwUbvY3_2EFh-oChsuf&hc_ref=ARRL6QlDWIt3kRPB3N3zJCaVyFq-vwuPBCqbn7gpex8CcGUuWlByrBSQnrKFGdrOass&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA5PvgH3KCpJ7SL5OnYKCt2reNOGZtEORjgcZjJ8kyV6tzQ9Pdm-QqDFPdy-qE1L6cYn-PxTwOYOPYyWE0H8ptV1VEbOHTPNEDfMbXCMLs9JF-nGqbdA0vkZqx8dsZ_dknPP20tSjwD1auxUjNEJ76rHUgbp2PC69cUGNOn0U_PJxIdRBHyb3ClxuytMI1obqgl8fpRypG2lpyCvpO-nFhftT2HVS1RGRckeoYsKKpC7Xz8V1nYdisqos2novwO-H234bIZgH18L8JEyl-mnrblFQ_kanH8Z92-5vReSc06NSZtUoO0vNTFDp94Xq-6WGE646Yv67lyOSxi9byuZlpzQQ Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.255695991539326/1048453315596919/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA5PvgH3KCpJ7SL5OnYKCt2reNOGZtEORjgcZjJ8kyV6tzQ9Pdm-QqDFPdy-qE1L6cYn-PxTwOYOPYyWE0H8ptV1VEbOHTPNEDfMbXCMLs9JF-nGqbdA0vkZqx8dsZ_dknPP20tSjwD1auxUjNEJ76rHUgbp2PC69cUGNOn0U_PJxIdRBHyb3ClxuytMI1obqgl8fpRypG2lpyCvpO-nFhftT2HVS1RGRckeoYsKKpC7Xz8V1nYdisqos2novwO-H234bIZgH18L8JEyl-mnrblFQ_kanH8Z92-5vReSc06NSZtUoO0vNTFDp94Xq-6WGE646Yv67lyOSxi9byuZlpzQQ&__tn__=-R 5 год · https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCSod4TeWvrbOg2rjzjZSPfjY5euKEW4U6YHb6ZHtWuBGa0t4N1yZthxX-ujqkmZe9RJvf0W8aoQV7-#

ІСТОРІЯ З КЛІСТРОНАМИ
В ісорії з вилученням ДБРунами вчора приладів НВЧ (клістронів) з ракетних бригад ППО на Хмельниччині, Одещині та Херсонщині, все стає ще цікавіше ніж здавалося на перший погляд. Офіційна версія претензій ДБР - порушення під час закупівель приладів.
Водночас у постанові не йшлося про вилучення - ішлося лише про огляд. Але ДБРуни ще під музеєм ім. Гончара на всю країну показали, що їм закон не писаний і прилади НВЧ вилучили, тим сами вирубивши з чергуванн...https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1048455298930054?__xts__%5B0%5D=68.ARA5PvgH3KCpJ7SL5OnYKCt2reNOGZtEORjgcZjJ8kyV6tzQ9Pdm-QqDFPdy-qE1L6cYn-PxTwOYOPYyWE0H8ptV1VEbOHTPNEDfMbXCMLs9JF-nGqbdA0vkZqx8dsZ_dknPP20tSjwD1auxUjNEJ76rHUgbp2PC69cUGNOn0U_PJxIdRBHyb3ClxuytMI1obqgl8fpRypG2lpyCvpO-nFhftT2HVS1RGRckeoYsKKpC7Xz8V1nYdisqos2novwO-H234bIZgH18L8JEyl-mnrblFQ_kanH8Z92-5vReSc06NSZtUoO0vNTFDp94Xq-6WGE646Yv67lyOSxi9byuZlpzQQ&__tn__=K-R Читати далі
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03.07.2020 14:56 Ответить
надо ещё проверить не испортили ли они их
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03.07.2020 16:21 Ответить
 
 