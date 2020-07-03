Изъятие клистронов в 96-й бригаде: ГБР расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ
В Государственном бюро расследований заявляют, что в четверг, 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены в военным. По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.
Об этом говорится в заявлении ГБР, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем уходе", - отмечают в бюро.
В ГБР проинформировали, что сейчас материалы уголовного производства истребованы из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.
"Также, по материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК)", - добавили в Госбюро расследований.
Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
\\\\\\\\\Alex | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/#comment-258090 3 Липня, 2020 at 06:19 | https://defence-line.org/2020/07/chto-eto-bylo/?replytocom=258090#respond Відповіcти
О развале армии может говорить вот это маленькое обстоятельство описанных вчерашних событий. Позиция систем ПВО - не коровник. Это означает, что территория, на которой находятся средства ПВО безусловно охраняется несущими круглосуточную службу дежурным нарядом караула. Согласно уставу караульной службы, караульный подчиняется только начальнику караула и своему разводящему. Без команды этих лиц караульный не имеет права пропустить на охраняемый объект кого бы то ни было, хоть министра обороны, хоть янелоха, и в случае неподчинения его требованиям караульный обязан открыть огонь на поражение. Значит, команду на разрешение прохода на территорию позиции ПВО и изъятие критического и секретного оборудования отдали офицеры, лучше всех прочих понимающие, что это означает и чем все это может закончиться. Без возражений и вопросов. Пришла информация, что все изъятое уже вернули. Но осталось очень неприятное ощущение, что обороноспособности Украины нанесен серьезный удар. Прежде всего, что могли сотрудники ДБР расследовать за менее чем сутки, пока оборудование находилось у них? Они не специалисты, для них это просто какие то железки. Складывается стойкое впечатление, что цель всего мероприятия была двойная: 1. Проверить, насколько легко можно "разоружить" систему ПВО Украины? Проверили: очень легко. 2. Получить некую секретную информацию во время пребывания на позиции и передать ее заказчику всего мероприятия. ДБР оказалась отличным прикрытием. Есть ощущение, что все произошедшее - еще один элемент подготовки россии к будущему нападению.
\\\\\\\\\\\\\\\
Лебедев был министром - агент ГРУ - ну ладно, рассредоточили, но у Рашки хватит бабла шоб дать кому нужно миллион-два-двадцать евро и даже спутники не надо запускать(у них они на дровах - поди ка разожги на орбите шоб наблюдать)))
низколетящую ракету С-300 не собьет никогда. что есть ПВО, что его нету - если знают базирование, то я экипажам сказал бы: Бегите, глупцы.
Наскільки було складно провести цю контрабандну операцію агентам Гладковського,можна судити з того,що один з посередників спалився в 2015 (так-так ! на контрабанді тих же дефіцитних клістронів:https://zn.ua/ukr/UKRAINE/fsb-pidtverdila-zasudzhennya-v-rosiyi-**********-za-shpigunstvo-187731_.html Колишній директор українського оборонного заводу нібито намагався контрабандним шляхом вивезти секретні комплектуючі до зенітної ракетної системи С-300. ).
Судити треба не те що за фактичну державну зраду-мільйони людей залишили без захисту під час військової агресії,а за сам факт порушення кримінальної справи за фактом постачання деталей з рф. Це ж була чиясь ініціатива,хтось підказав ?
І так,-командирів,що дозволили вивести з ладу техніку під час бойового чергування-під суд.
Ти разом з усією зеленою ватною шоблою, підмахні тому, за кого ви проголосували 21.04.2019, проти Порошенка. За розвал Армії, за паплюження мови, за цькування за Томос.
А скоро будете підмахувати і мелітопольським кізячкам.
Ти ж хотів замість Пороха ваЗєлін ?
Тренуйся.
Так вот - если я не ходил на выборы, 3 раза крайних, то.... нутыпонел - "до 15-го колена" за ложь ответишь.
Ну ладно, я не кровожаден, до 14.5 - го.
откуда ты такой "следователь" то, а?
Не проголосував-віддав голос більшості.
2 мене називає "350 років молились і чекали"(Тутмаса) шоб лизати мощі не з рук московського попа, а з рук попа місцевого.
Ясно шо не піти - кращий(най) варіант. Окрім клоунади і біганини з попами, у нас кандидатів не було. Крім ще 36-ти - від "сильного і чесного" до "любі мої". + бойки, ляшки та інші гриценки.
наблювати в урну хіба що з відрази, але штафанули б.
2. Я, ХРИСТЯНИН. Які всі мої предки і рідні, що завжди були, є, і будуть жити тут, на Русі-Україні.
3. Про «до -15 колєна», хай це тебе, світського іудєя, лякає.
Ростов ждет !!!
- Неее.
- Будут!
тобто.... нема такої підлості шо не зробив би "старший б*ат"
Факт в тому шо навіть якщо це й неправда, то це не значить шо Рашка не могла і не хотіла щось таке зробити.
То есть, ГБР расследует превышение полномочий своими же сотрудниками, нарушившее обороноспособность страны?!
Да реально клоуны!
Но, поскольку она ликвидирована зеленым 100% челом Зе, мое хотение не имеет значения.
1.спочатку на весь світ обісралися
2.розслідують, чому обісралися
До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.
Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
я кажу - Зеля їздила на Рашку купу разів, а КГБ/ФСБ славляться вмінням зробити компромат.
б*же, за таке може дадуть лейтенантові - капітана - тупо підсипали що треба, дістали камеру, негра і включили запис. або ввімкнули)
(не стверджую, але у кацапів замашки на різне таке )
А ермак расследует продажу должностей ермаком.
А радуцкий продажу масок радуцким
А мыши кто згрыз зерно.
Епанариум
Сия трагедия ШексПИРа закончится провалом...
В СБУ також мабуть достатня кількість кремлівських кротів, ну за ДБР вже все зрозуміло - портнов там є механізмом реалізації в отриманні секретної військової документації.
зенитной ракете подсвечивает радар ващет. хотя... подлости Рашки поем мі песню....
Вывесть из строя ПЯТЬ станций наведения ракез зрдн во время войны и во время проведения парашниками скрытой мобилизации под видом сборов резервистов могли только диверсанты ГРУ.
Хоча шо там розслідувати...
А як шановне панство цю останню новину прокоментує:
« У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства: що відомо»
https://sprotyv.info/news/u-kiievi-rosijski-specsluzhbi-vikrali-akcionera-krimskogo-*************-shho-vidomo
Не країна , а прохідний двір.
Чи це вже за наказом зеленського громадян України хапають і віддають до спецслужб країни - агресора?!
Допоможіть зрозуміти ...
Чи все, що робиться проти інтересів Держави Україна - це тепер такий тренд у Генштаба та Міністра оборони?
Вони вже повині всі шукати собі іншу роботу - прибиральник сральника або замітальщик пляжу, не більше!!!
В 1941 году когда брат Молотова Гитлер напал на дохлый СССР.,врагу досталось почти 400 танков Т-34,сотня танков КВ..и это только за первые 5 дней войны....в районе Дубно-Луцк-Броды...с 23 июня по 29..где генерал Жюков просрал Величайшее в Мире танковое сражение,где немецкие танкетки напрочь разромили краснопузых вояк...., не имея своих танков...ни средних ни тжелых...
Такой позор никто в Мире не повторит на 10 000 лет вперед.....
Розслідування повинна проводити військова прокуратура.
ВЫВЕЛИ ИЗ БОЕГОТОВНОСТИ три бригады ЗРВ ????
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ?????
Да в советское время вас, сук, на месите бы расстреляли как вражеских диверсантов!
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.255695991539326/1048453315596919/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA5PvgH3KCpJ7SL5OnYKCt2reNOGZtEORjgcZjJ8kyV6tzQ9Pdm-QqDFPdy-qE1L6cYn-PxTwOYOPYyWE0H8ptV1VEbOHTPNEDfMbXCMLs9JF-nGqbdA0vkZqx8dsZ_dknPP20tSjwD1auxUjNEJ76rHUgbp2PC69cUGNOn0U_PJxIdRBHyb3ClxuytMI1obqgl8fpRypG2lpyCvpO-nFhftT2HVS1RGRckeoYsKKpC7Xz8V1nYdisqos2novwO-H234bIZgH18L8JEyl-mnrblFQ_kanH8Z92-5vReSc06NSZtUoO0vNTFDp94Xq-6WGE646Yv67lyOSxi9byuZlpzQQ&__tn__=-R 5 год · https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCSod4TeWvrbOg2rjzjZSPfjY5euKEW4U6YHb6ZHtWuBGa0t4N1yZthxX-ujqkmZe9RJvf0W8aoQV7-#
ІСТОРІЯ З КЛІСТРОНАМИ
В ісорії з вилученням ДБРунами вчора приладів НВЧ (клістронів) з ракетних бригад ППО на Хмельниччині, Одещині та Херсонщині, все стає ще цікавіше ніж здавалося на перший погляд. Офіційна версія претензій ДБР - порушення під час закупівель приладів.
Водночас у постанові не йшлося про вилучення - ішлося лише про огляд. Але ДБРуни ще під музеєм ім. Гончара на всю країну показали, що їм закон не писаний і прилади НВЧ вилучили, тим сами вирубивши з чергуванн...https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1048455298930054?__xts__%5B0%5D=68.ARA5PvgH3KCpJ7SL5OnYKCt2reNOGZtEORjgcZjJ8kyV6tzQ9Pdm-QqDFPdy-qE1L6cYn-PxTwOYOPYyWE0H8ptV1VEbOHTPNEDfMbXCMLs9JF-nGqbdA0vkZqx8dsZ_dknPP20tSjwD1auxUjNEJ76rHUgbp2PC69cUGNOn0U_PJxIdRBHyb3ClxuytMI1obqgl8fpRypG2lpyCvpO-nFhftT2HVS1RGRckeoYsKKpC7Xz8V1nYdisqos2novwO-H234bIZgH18L8JEyl-mnrblFQ_kanH8Z92-5vReSc06NSZtUoO0vNTFDp94Xq-6WGE646Yv67lyOSxi9byuZlpzQQ&__tn__=K-R Читати далі