Изъятие клистронов в 96-й бригаде: ГБР расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ

В Государственном бюро расследований заявляют, что в четверг, 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены в военным. По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.

Об этом говорится в заявлении ГБР, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем уходе", - отмечают в бюро.

В ГБР проинформировали, что сейчас материалы уголовного производства истребованы из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

"Также, по материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК)", - добавили в Госбюро расследований.

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Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.