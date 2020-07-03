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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо, - посольство Великобритании

Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо, - посольство Великобритании

Великобритания не признает голосование за поправки в Конституцию РФ на территории оккупированного Крыма, заявляет посольство Великобритании в Украине.

"Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо. Великобритания не признаёт и никогда не признает такое голосование на суверенной украинской территории", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В посольстве подчеркнули, что Великобритания солидарна с Украиной в напоминании России и миру, что Крым – это Украина.

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Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо, - посольство Великобритании 01

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Великобритания (4977) голосование (1396) Крым (26410) россия (95652)


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Это ж-ж-ж-ж - неспроста. На шестом году войны с РФ... США что-то знают, если дали добро. Раньше такое оружие хранилось только на складах в Украине под контролем Пентагона.
Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо, - посольство Великобритании - Цензор.НЕТ 9110
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03.07.2020 12:05 Ответить
Россия вышла из правового поля после оккупации части соседнего государства,но видно Миру не выгодно изолировать бандитскую страну
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03.07.2020 13:00 Ответить
цікавий перелік країн. Частина з них сусіди росії по СНД, інші взагалі з третього світу.
Ось ці країни -


РОСіЯ
Білорусь,
Киргизія,
Казахстан,
Таджикистан,
Узбекистан,
Перу,
Венесуела,
Буркіна-Фасо,
Сенегал,
Болівія,
Бурунді ...

Що спільного? Та все просто!
Це ті країни, де після провальної внутрішньої політики, в різний час були законодавчо обнулені терміни діючих президентів,котрі практично стали диктаторами.
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03.07.2020 14:08 Ответить
 
 