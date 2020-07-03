Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо, - посольство Великобритании

Великобритания не признает голосование за поправки в Конституцию РФ на территории оккупированного Крыма, заявляет посольство Великобритании в Украине.

"Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо. Великобритания не признаёт и никогда не признает такое голосование на суверенной украинской территории", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В посольстве подчеркнули, что Великобритания солидарна с Украиной в напоминании России и миру, что Крым – это Украина.

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