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Washington Post: Охота Трампа за пленками Байдена в Украине - очередная попытка вмешательства в американские выборы

Washington Post: Охота Трампа за пленками Байдена в Украине - очередная попытка вмешательства в американские выборы

Сразу четыре украинца назвали опубликованные пленки Байдена-Порошенко своими.

Украинцы, которые преследуют различные политические и личные цели, утверждают, что вскоре опубликуют очередную порцию пленок Байдена. Критики убеждены, что это исключительно на руку России и Трампу. Об этом пишет Washington Post.

"Это касается не только народного депутата Андрея Деркача, но и бывшего украинского прокурора Константина Кулика, бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, украинского газового магната и бывшего депутата Александра Онищенко, каждый из которых общался с Джулиани или его представителями. Некоторые из них пообещали, что в этом году последуют новые утечки информации в пользу предвыборной кампании Трампа", – говорится в материале The Washington Post.

"Этим летом будет больше публикаций разговоров с полной расшифровкой стенограмм", – заявил изданию Телиженко, который регулярно общается с Джулиани. Телиженко уверяет, что работает независимо от Андрея Деркача, обещая, что он опубликует "все сразу, когда придет время".

Александр Онищенко, в свою очередь, сообщил The Washington Post, что обнародованные записи принадлежат ему, и являются частью архива, который он получил от помощников Порошенко. В конце мая он сообщил российскому государственному новостному агентству "Спутник", что его адвокаты и команда Джулиани "обменялись сотнями электронных писем", и что он передал материалы о Байдене, которые, по его словам, будут использованы союзниками Трампа осенью.

Советник Байдена Майкл Карпентер обвинил новостное агентство One America News (OAN) в том, что он является "предпочтительным каналом дезинформации Кремля в ходе выборов 2020 года". Так как один из ее корреспондентов – Шанель Рион, посещала Европу в прошлом году совместно с Джулиани, чтобы снять серию интервью с украинцами, которые выдвигали обвинения против Байдена. Многие из которых впоследствии оказались бездоказательными или фальшивыми. В программе, которая вышла в эфир в минувшие выходные, Рион сказала, что получила 10 часов записей, связанных с Байденом, от "украинской спецслужбы" и "источника, который присутствовал во время некоторых из этих записей".

Напомним, что 22 июня Андрей Деркач и Константин Кулик опубликовали новую порцию "пленок Порошенко-Байдена". При этом назвав источником получения записей неназванных "журналистов-расследователей".

Полный перевод статьи Washington Post на русском языке можно прочитать здесь.

Автор: 

Байден Джо (2790) Деркач Андрей (135) пленки (50) Трамп Дональд (5366) Деркач Александр (47)


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Топ комментарии
+7
Єрмак оці протокольні записи розмов Порошенка з штатівськими високопосадовцями напряму передати Трампу не міг? Потрібно обов'язково було через контору (ФСБ) з прокладками (Деркач. Кадиров та ін.)?
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03.07.2020 12:13
+2
дебіл ти, млять.
Да, чинне нормативне законодавсвтво вимагає, як оформлення документів міжнародних переговорів. І вимагає зберігати ці плівки і паперові протоколи в таємниці певну кількість років. Просочилося з США, що такі записи згідно їхнього Закону не розкриваються протягом перших 50-ти років, якщо Держдеп не вважатиме, що потрібно більше.
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03.07.2020 12:53
+2
любой человек, с которым Пьетро говорил по телефону - априори хароший!))))
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03.07.2020 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Байден каждый месяц по 100 000 $ из Украины вывозит . Демократ сраный .
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03.07.2020 12:09 Ответить
Ну канешно , сыночек Байдена же просто так протирает штаны в Бурисме
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03.07.2020 12:21 Ответить
А шо делает сыночек Байдена в Бурисме , а ?
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03.07.2020 12:35 Ответить
Ааа , це типа сыночек Байдена так беспокоится о благосостоянии Украины , да ?
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03.07.2020 12:52 Ответить
не трать время на дебила
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03.07.2020 13:06 Ответить
А , ну значит это нормально , шо сыночек Байдена каждый месяц вывозит из Украины по 100 000 $ , да ?
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03.07.2020 13:07 Ответить
Какой Драйзер? Оно еле-еле букварь освоило...
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03.07.2020 16:29 Ответить
кацап, иди в .опу...
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03.07.2020 12:49 Ответить
и пускай гоняется и опубликовывает, вот узнали , как бывыший президент вильнув обрезанным концом, долаживал внешнему управлению
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03.07.2020 12:10 Ответить
А шо, хіба тут за овоща була мова?
Дебіли, мля...
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03.07.2020 12:15 Ответить
а что будет, если не выиграет?-)
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03.07.2020 13:27 Ответить
Єрмак оці протокольні записи розмов Порошенка з штатівськими високопосадовцями напряму передати Трампу не міг? Потрібно обов'язково було через контору (ФСБ) з прокладками (Деркач. Кадиров та ін.)?
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03.07.2020 12:13 Ответить
Ага, Петя их забыл просто в ящике рабочего стола, и лям баксов тоже а записывал патаму шо так закон трепует!!
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03.07.2020 12:44 Ответить
дебіл ти, млять.
Да, чинне нормативне законодавсвтво вимагає, як оформлення документів міжнародних переговорів. І вимагає зберігати ці плівки і паперові протоколи в таємниці певну кількість років. Просочилося з США, що такі записи згідно їхнього Закону не розкриваються протягом перших 50-ти років, якщо Держдеп не вважатиме, що потрібно більше.
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03.07.2020 12:53 Ответить
Завидую твоей логике
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03.07.2020 13:15 Ответить
Открою тебе жуткую тайну. Телефонные переговоры высших лиц государств пишутся во всем Мире. Но только зеленая слизь их сливает русне.
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03.07.2020 16:31 Ответить
Кароче Петя продал всю свою коллекцию плёнок Б-П и теперь делает изумлёный фейс типа "та я даже не знаю кто такой Байден". А статья, которая имеет целью вывести за скобки саму суть разговоров, не заслуживает чтения...
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03.07.2020 12:40 Ответить
Ну вот смотрите порохоботы, я вам помогу с логикой, чуть чуть....всё просто, Байден вероятно победит в ноябре (если не случится чтото невероятное)...Байден уже записал в блокнот чтоб не забыть "поквитаться с Пьетей", ибо Байден не простит Петю даже если тот свой галстук съест...Петя записывал разговоры, затем продал( ну барыгу только могила исправит) .... Порохоботы, вы должны не тут в дури упражняться а в американской локализации, хотя ну как бы вам сказать, вы биологические отходы в сравнении с аналитиками в штатах которые мониторят события... И в таком контексте вы хотите вернуть Петю в зад в АП ?
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03.07.2020 13:12 Ответить
любой человек, с которым Пьетро говорил по телефону - априори хароший!))))
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03.07.2020 13:17 Ответить
Это пленки КГБ а их "собственники"- это прикрытие источника.
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03.07.2020 13:28 Ответить
А дальнейшие порции пленок обязательно появятся, но не сейчас....а после създа демократов где Байдена официально сделают кандидатом, чтоб у них не было времени найти Байдену путнюю замену....
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03.07.2020 13:32 Ответить
Биологические отходы😊😊😊Третьякова, а зачем на этом сайте ты себя Зенитом и Циклоном называешь?
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03.07.2020 13:37 Ответить
Ну, якщо вже ЦРУ "зацікавилося" Деркачами то, маю надію на позитивне остаточне вирішення їх питання. Тепер очікуємо зачистку з наступними криками на мацковскам телезбочині що, ЦРУ ліквідувало таку чесну і необгрунтовано звинувачену людину.
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23.09.2020 12:47 Ответить
 
 