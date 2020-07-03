Сразу четыре украинца назвали опубликованные пленки Байдена-Порошенко своими.

Украинцы, которые преследуют различные политические и личные цели, утверждают, что вскоре опубликуют очередную порцию пленок Байдена. Критики убеждены, что это исключительно на руку России и Трампу. Об этом пишет Washington Post.

"Это касается не только народного депутата Андрея Деркача, но и бывшего украинского прокурора Константина Кулика, бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, украинского газового магната и бывшего депутата Александра Онищенко, каждый из которых общался с Джулиани или его представителями. Некоторые из них пообещали, что в этом году последуют новые утечки информации в пользу предвыборной кампании Трампа", – говорится в материале The Washington Post.

"Этим летом будет больше публикаций разговоров с полной расшифровкой стенограмм", – заявил изданию Телиженко, который регулярно общается с Джулиани. Телиженко уверяет, что работает независимо от Андрея Деркача, обещая, что он опубликует "все сразу, когда придет время".

Александр Онищенко, в свою очередь, сообщил The Washington Post, что обнародованные записи принадлежат ему, и являются частью архива, который он получил от помощников Порошенко. В конце мая он сообщил российскому государственному новостному агентству "Спутник", что его адвокаты и команда Джулиани "обменялись сотнями электронных писем", и что он передал материалы о Байдене, которые, по его словам, будут использованы союзниками Трампа осенью.

Советник Байдена Майкл Карпентер обвинил новостное агентство One America News (OAN) в том, что он является "предпочтительным каналом дезинформации Кремля в ходе выборов 2020 года". Так как один из ее корреспондентов – Шанель Рион, посещала Европу в прошлом году совместно с Джулиани, чтобы снять серию интервью с украинцами, которые выдвигали обвинения против Байдена. Многие из которых впоследствии оказались бездоказательными или фальшивыми. В программе, которая вышла в эфир в минувшие выходные, Рион сказала, что получила 10 часов записей, связанных с Байденом, от "украинской спецслужбы" и "источника, который присутствовал во время некоторых из этих записей".

Напомним, что 22 июня Андрей Деркач и Константин Кулик опубликовали новую порцию "пленок Порошенко-Байдена". При этом назвав источником получения записей неназванных "журналистов-расследователей".

Полный перевод статьи Washington Post на русском языке можно прочитать здесь.