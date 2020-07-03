За сутки в Киеве зафиксировали 105 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

В Киеве на сегодняшний день уже 5 347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в столице в последние дни - все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них - 5 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 5 347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет. И три девочки - от 5 до 13 лет. А также 40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет. И пять мальчиков - от двух до 15 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 91 человек. Всего коронавирус побороли 1 733 жителя Киева.

Также читайте: На следующей неделе в Киеве могут смягчить карантин, - Госпродпотребслужба