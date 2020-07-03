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Новости Падение гривни
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Министр финансов Марченко о курсе доллара: Желательно, чтобы он был немножко выше

Министр финансов Марченко о курсе доллара: Желательно, чтобы он был немножко выше

Для Министерства финансов желателен более высокий курс доллара к гривне. От курса зависят доходы государственного бюджета.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены", - сказал он.

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В то же время он отметил, что "это не проблема, это не критическая ситуация". По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию государственного долга.

Автор: 

валюта (3072) гривня (1851) курс (2094) Минфин (1556) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+37
ну как, зебильные? - довольны?
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03.07.2020 12:17
+29
ой-вей, так все іде за планом?
А планий чий - бородатої бабусі?
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03.07.2020 12:17
+19
ныряй, украинец, в инфляцию-там не глубоко.
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03.07.2020 12:18
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ватные бабушки пенсионерки, голосовавшие за Зе-дурдом (привет соседкам), готовьте рюкзаки, шнуруйте кеды, скоро вам предстоит беготня по магазинам за солью, гречкой и спичками. Камунизьма возвращается, как вы и мечтали.
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03.07.2020 12:42 Ответить
Это уже будет конец эпохи бедности..или опять еще нет???
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03.07.2020 12:43 Ответить
Конец бедных.
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03.07.2020 19:19 Ответить
Несчастные американцы!!!
С Ума сойти можно, у этих несчастных людей курс доллара к национальной валюте, представьте себе 1 к 1! С голоду помирают, экономика разрушается уже столько веков!!!
Другое дело ВЕНЕСУЭЛА или копростан, экономика на подъёме!!!
зЕбилы б#ля...
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03.07.2020 12:47 Ответить
Марченко, хорош звиздеть, скажи прямо: "Включаем станок! Деньги будут измеряться килограммами!" и фсё...
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03.07.2020 12:53 Ответить
Вот поэтому курс из года в год и растет, потому, что мошенники на спекуляциях обворовывая обычных граждан хотят заработать.
И такая экономика не ценности, как их преподносят украинцам, а самый настоящий бандитизм.
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03.07.2020 13:00 Ответить
Ну и **** Зелёная! Да давай уже по сто гривен за один зелёный, чтобы пенсионер получал 15 долларов в месяц. И коммуналку поднять в пять раз, чтобы превышала пенсию. Слуги народа во главе с клоуном это фашистская партия.
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03.07.2020 13:02 Ответить
а что эта падла зелёная, говорила перед выборами и его мать-еврейка: - "он идёт не ради денег, он хочет, чтоб народу лучше жилось", "Спасибо" тебе Римма, действительно стало лучше жить, но только не простому народу, а грабителям-олигархам и таким как ты со своим сыночком.
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03.07.2020 17:14 Ответить
Марченко о курсе доллара: Желательно, чтобы он был немножко выше
Курс доллара: нука, подержи мое пиво...
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03.07.2020 13:05 Ответить
зачем печатать грн, если можно печатать доллар, бумага та же, красители те же, но немного дизайн изменить нужно ???
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03.07.2020 13:08 Ответить
Где таких дебилов выращивают, в Тернополе ???!!!🤮
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03.07.2020 13:13 Ответить
Они бандиты! Понимаешь разницу? Почувствуешь, если не понимаешь.
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03.07.2020 19:05 Ответить
Ой, точно в Трусуавце)))
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03.07.2020 13:16 Ответить
Ну чого ти хрень тут розводиш? Їх по всій країні збирали в Трускавці.
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03.07.2020 13:48 Ответить
От одного Ху*ла я точно такое уже слышал. Теперь подху*лишко это повторяет.
Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим - Цензор.НЕТ 1132
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03.07.2020 13:20 Ответить
Ну, справедливости ради, надо признать, что курс на 07.06.14 был 11,83 , а на 20.05.2019 - 26,36 , что далеко не в 3 раза. А чего ему было не рухнуть, Ваш горячо любимый "презедент-прохвесор" Янукоовощь, голова НБУ, министр обороны, многие из офиса "презедента" сбежали и не одни, а с ЗВР, параша начала войну против Украины, в результате которой отторгла Крым и часть Донецкой и Луганской областей. А в штаны насрал Порошенко
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03.07.2020 13:24 Ответить
"...Желательно, чтобы он был немножко выше.." -- желательно, чтобы всю зеленую нечисть вышвырнули за пАребрик
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03.07.2020 13:32 Ответить
Он сказал что желательно более интенсивно обдирать Украинский народ.
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03.07.2020 13:34 Ответить
За дурість треба платити. Курс це і є таємний податок на дурість, і чим вона вища тим більший курс. Тому зі святом тих 44 відсотки ідіотів, які проголосували за зелене кіноопудало і його шоблу.
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03.07.2020 13:34 Ответить
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - В ЖЫЗНЬ!

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 13:40 Ответить
Так, млять, где у меня ещё остались гривны?
Бегу в ближайший обменник!
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03.07.2020 13:41 Ответить
А рост доллара не приведёт к удорожанию там бензина и прочих ВСЕХ импортных товаров?
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03.07.2020 13:42 Ответить
Сложные вопросы задаете, Марченко нужно подумать...
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03.07.2020 14:04 Ответить
Да им пох, они за наш счет бюджет свести хотят в который раз. Нахер они нам нужны? Головой о стену всех! Как во французскую революцию!
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03.07.2020 14:51 Ответить
Ну, поскольку заём на миллиард провалился, доллар до 60 им нужно поднимаить...
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03.07.2020 15:44 Ответить
Треба щоб усі наїлися зеленого гівниця досхочу. Інакше не буде правильної рефлексії на популізм.
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03.07.2020 13:45 Ответить
Кому мля желательно? Зачем? Мне? Вам? Мне- точно нет. Что происходит? Сколько на нашем горбу выезжать будут?
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03.07.2020 14:49 Ответить
Наголосували ?
Їжте.
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04.07.2020 03:08 Ответить
А это не порошенко твой гривну в 3 раза за месяц обвалил?
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04.07.2020 09:43 Ответить
ну просто мозгов у зеленых не хватает. иначе бюджет не сходится.
надо или напечатать грн, или занять баксы и курс грн понизить.
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03.07.2020 15:57 Ответить
Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим - Цензор.НЕТ 3638

Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим - Цензор.НЕТ 5337
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03.07.2020 17:31 Ответить
За то коломойский земли может побольше купить на те же доллары
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03.07.2020 18:38 Ответить
$бан зелёный! Міністр фінансів Марченко про курс долара: Бажано, щоб він був трошки вищим - Цензор.НЕТ 5014
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03.07.2020 19:18 Ответить
Їжте дебіли "нада".
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03.07.2020 20:53 Ответить
При треске вашей сраки,зебуины,вы будете умственно развиваться гораздо быстрее. По умному не хотите,будут физические страдания.
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04.07.2020 01:31 Ответить
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