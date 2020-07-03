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Министр финансов Марченко о курсе доллара: Желательно, чтобы он был немножко выше
Для Министерства финансов желателен более высокий курс доллара к гривне. От курса зависят доходы государственного бюджета.
Об этом в комментарии журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены", - сказал он.
В то же время он отметил, что "это не проблема, это не критическая ситуация". По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию государственного долга.
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+37 Сергій Кулик #452665
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+19 Иван Петрович Сидоров
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С Ума сойти можно, у этих несчастных людей курс доллара к национальной валюте, представьте себе 1 к 1! С голоду помирают, экономика разрушается уже столько веков!!!
Другое дело ВЕНЕСУЭЛА или копростан, экономика на подъёме!!!
зЕбилы б#ля...
И такая экономика не ценности, как их преподносят украинцам, а самый настоящий бандитизм.
Курс доллара: нука, подержи мое пиво...
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
Бегу в ближайший обменник!
Їжте.
надо или напечатать грн, или занять баксы и курс грн понизить.