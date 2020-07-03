Нардеп Скороход, исключенная из "Слуги народа", стала членом депутатской группы "За майбутнє"
Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход стала членом депутатской группы "Партия "За майбутнє".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на заседании Верховной Рады в пятницу председатель парламента Дмитрий Разумков.
"Сообщаю о вхождении в состав депутатской группы "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде Украины ІХ созыва народного депутата Анны Константиновны Скороход", - сообщил спикер.
Как сообщалось, народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков были исключены из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября 2019 года.
"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.
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адекватно, коллега. адекватно !
исчерпывающее объяснение !
просто найдите знакомые фамилии....
Склад групи
Керівники депутатської групи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Батенко Тарас Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бондар Віктор Васильович
Депутатська група «За майбутнє» у Верховній Раді України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Балога Віктор Іванович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Білозір Лариса Миколаївна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вацак Геннадій Анатолійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герега Олександр Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%8C_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гузь Ігор Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дубневич Ярослав Васильович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Івахів Степан Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кіссе Антон Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Колихаєв Ігор Вікторович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Констанкевич Ірина Мирославівна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кучер Микола Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лубінець Дмитро Валерійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мінько Сергій Анатолійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М'ялик Віктор Ничипорович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Палиця Ігор Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Урбанський Анатолій Ігорович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чайківський Іван Адамович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шаповалов Юрій Анатолійович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрчишин Петро Васильович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яценко Антон Володимирович
теперь перешла работать на хозяев.
https://espreso.tv/video/276883 Політклуб | Відставка голови НБУ, суд над Порошенком та рейтинг Зеленського
Подивіться на очі Ар'єва та Портникова від такого невіглавства...
По факту - корабельная сосна олигархов, тупо лоббирующая их интересы.