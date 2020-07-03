Нардеп Скороход, исключенная из "Слуги народа", стала членом депутатской группы "За майбутнє"

Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход стала членом депутатской группы "Партия "За майбутнє".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на заседании Верховной Рады в пятницу председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о вхождении в состав депутатской группы "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде Украины ІХ созыва народного депутата Анны Константиновны Скороход", - сообщил спикер.

Как сообщалось, народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков были исключены из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября 2019 года.

"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

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