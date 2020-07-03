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Нардеп Скороход, исключенная из "Слуги народа", стала членом депутатской группы "За майбутнє"

Нардеп Скороход, исключенная из

Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход стала членом депутатской группы "Партия "За майбутнє".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на заседании Верховной Рады в пятницу председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о вхождении в состав депутатской группы "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде Украины ІХ созыва народного депутата Анны Константиновны Скороход", - сообщил спикер.

Как сообщалось, народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков были исключены из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября 2019 года.

"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Скороход уже две недели борется с коронавирусом, заболел ее 2-месячный ребенок

Автор: 

ВР (29258) Скороход Анна (45)


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Топ комментарии
+17
За майбутне Бени Каломумойского
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03.07.2020 12:27
+11
Маски сброшены. Надоело притворяться, все время блеять: "я слуга народа! я слуга народа",
теперь перешла работать на хозяев.
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03.07.2020 12:29
+8
ще одна сосна
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03.07.2020 12:30
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За майбутне Бени Каломумойского
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03.07.2020 12:27 Ответить
Балоги і Гереги
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03.07.2020 12:34 Ответить
"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию"

адекватно, коллега. адекватно !
исчерпывающее объяснение !
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03.07.2020 13:10 Ответить
без комментариев!
просто найдите знакомые фамилии....

Склад групи
Керівники депутатської групи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Батенко Тарас Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бондар Віктор Васильович
Депутатська група «За майбутнє» у Верховній Раді України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Балога Віктор Іванович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Білозір Лариса Миколаївна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вацак Геннадій Анатолійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герега Олександр Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%8C_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гузь Ігор Володимирович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дубневич Ярослав Васильович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Івахів Степан Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кіссе Антон Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Колихаєв Ігор Вікторович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Констанкевич Ірина Мирославівна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кучер Микола Іванович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лубінець Дмитро Валерійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мінько Сергій Анатолійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М'ялик Віктор Ничипорович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Палиця Ігор Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Урбанський Анатолій Ігорович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чайківський Іван Адамович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шаповалов Юрій Анатолійович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрчишин Петро Васильович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Яценко Антон Володимирович
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03.07.2020 13:17 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кучер Микола Іванович та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Білозір Лариса Миколаївна - батько і дочка
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03.07.2020 14:01 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048359-u-radi-troe-deputativ-z-grupi-za-majbutne-perejsli-u-doviru.html Народні депутати Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з депутатської групи "Партія "За майбутнє", натомість увійшли до складу групи "Довіра" .
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03.07.2020 14:03 Ответить
Тяжело жить на 1 зарплату, хоть и депутатскую. Нужно ведь питаться не только тем что в прожиточном минимуме записанно.
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03.07.2020 12:28 Ответить
Маски сброшены. Надоело притворяться, все время блеять: "я слуга народа! я слуга народа",
теперь перешла работать на хозяев.
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03.07.2020 12:29 Ответить
ще одна сосна
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03.07.2020 12:30 Ответить
Сосна Корабельная или Береза Плакучая, третьего не дано.
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03.07.2020 12:30 Ответить
А куда слугу-насильника определили? Может готовят в ОПу преЗедента?
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03.07.2020 12:31 Ответить
проститутка везде работу найдет.....
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03.07.2020 12:37 Ответить
трудно же жить по богатому без барыжного содержания.
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03.07.2020 12:37 Ответить
"А какая разница" (с)
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03.07.2020 12:40 Ответить
Після її наїзду на "Океан" стало зрозуміло, що ця шльондра смокче у "спаської башти" моськовського кремля.
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03.07.2020 13:00 Ответить
Скороход однако.
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03.07.2020 13:09 Ответить
Лайно до лайна.
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03.07.2020 13:18 Ответить
за майбах для бені
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03.07.2020 13:56 Ответить
подивіться на неї тут:
https://espreso.tv/video/276883 Політклуб | Відставка голови НБУ, суд над Порошенком та рейтинг Зеленського
Подивіться на очі Ар'єва та Портникова від такого невіглавства...
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03.07.2020 14:08 Ответить
Вы бы слышали, какую ахинею она несла вчера по поводу сотрудничества с МВФ в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо ТВ.
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03.07.2020 14:15 Ответить
Послушала эту овцу у Портникова, у неё понятие об экономике как у теток которые возле под'ездов сидят.
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03.07.2020 14:51 Ответить
Найтупейшая куропатка из депутатов нового созыва.
По факту - корабельная сосна олигархов, тупо лоббирующая их интересы.
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03.07.2020 15:11 Ответить
КолоМойша має пипку велику, дає всім пососати!
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03.07.2020 17:01 Ответить
 
 