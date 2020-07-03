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Новости Коронавирус и карантин
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Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19

Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19

Заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник раскрыл причины стремительного увеличения количества жителей региона с подтвержденным коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По словам врача, от начала карантина в регионе все придерживались требований четкого ограничения, люди не выходили из дома без уважительной причины, соответственно уровень заболеваемости и наполненности больниц был низким. Меньше было тяжелых пациентов и летальных случаев.

"В дальнейшем, с ослаблением карантина, 11 мая, наша область вошла в него без существенного снижения уровня заболеваемости. Этот уровень держался некоторое время, и большинство населения, видимо, восприняло это послабление, как полное отсутствие карантина. Люди перестали использовать средства индивидуальной защиты, то есть маски, соблюдать дистанцию и начали заниматься другими вещами, которые вызывают распространение заболеваемости. Больные, или легкие больные начали выходить из домов и находиться в местах массового скопления людей", - сказал Игорь Берник.

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Кроме этого, по словам врача, во Львове были люди, которые ходили по больницам, снимали видео о том, что ситуация с коронавирусом преувеличена, что это все искусственно сделано, а медучреждения не заполнены больными.

"Эту информацию они распространяли в массы, и люди поверили. У нас немалое население в области, поэтому не всегда найдутся те, чьи знакомые или близкие заразились коронавирусом. А когда это уже лично коснетесь их, то люди начинают верить, ходить на обследования и лечиться", - сказал он.

Кроме того, отметил Игорь Берник, после 11 мая в области появилась большая доступность к тестам. "По сравнению с другими регионами у нас ситуация с этим лучше. Если до этого мы могли протестировать 300 человек, то сейчас – 1000. И если раньше на результаты ПЦР-теста нужно было ждать по 2-3 недели, то сегодня они приходят значительно быстрее. Поэтому показатели увеличились", - отметил врач-инфекционист.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2910)


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Топ комментарии
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Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8305"Больные начали выходить из домов!" Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7524
Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5053
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03.07.2020 12:35
+2
Поздравляю вас, гражданин, соврамши)))Фееричный бред.
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03.07.2020 12:36
+2
хто не вlрить-той москаль
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03.07.2020 12:38
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Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8305"Больные начали выходить из домов!" Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7524
Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5053
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03.07.2020 12:35 Ответить
Поздравляю вас, гражданин, соврамши)))Фееричный бред.
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03.07.2020 12:36 Ответить
хто не вlрить-той москаль
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03.07.2020 12:38 Ответить
Москаль высрал: У нас на ЗК, если не ходишь в церковь(наверное не веришь в летающих мужуков в перьях) - "смотрят как на дикаря".
Так что москаль Москалю рознь)
Но странно чего эти Москали и парафияне, обосрались, раз такие "верующие" то
Сам Попа Римский - обосрался и теперь беснуется по интернету) Камлает "за спасение пострадавших от наводнений"(новость была), тогда как должно быть "смирение"(вырубили лес - и тонут)
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03.07.2020 12:43 Ответить
(наверное не веришь в летающих мужуков в перьях) -
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03.07.2020 12:51 Ответить
маша, не слухай козлів - у ангелів нема статевих ознак. А мужиками їх саме козли й малюють.
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03.07.2020 13:28 Ответить
А чому в них чоловiчi iмена тодi?Може взагалi це все казки для дурникiв
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03.07.2020 13:39 Ответить
И восстали машины и зепла ядерного огня..
И началась война на уничтожение всего человечества..
Но последняя битва состоится не в будующем
Она состоится в наше время
Сегодня вечером...
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03.07.2020 12:59 Ответить
А чего сидеть дома? Если больной, то риска заражения уже нет. Хуже не будет.
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03.07.2020 13:10 Ответить
"Порівняно з іншими регіонами у нас ситуація з цим краща. Якщо до цього ми могли протестувати 300 людей, то зараз - 1000. І якщо раніше на результати ПЛР-тесту потрібно було чекати по 2-3 тижні, то сьогодні вони приходять значно швидше. Тому показники збільшилися", - зазначив лікар-інфекціоніст. Джерело: https://censor.net/ua/n3205858

Спочатку лікар бідкається, що люди погано дурантинять, а потім чесно вказує на причину збільшення хворих - збільшення тестувань. Але більшість читачів цензора бачать у прочитаному шось своє - шо кому нравиться.
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03.07.2020 13:32 Ответить
"Кроме этого, по словам врача, во Львове были люди, которые ходили по больницам, снимали видео о том, что ситуация с коронавирусом преувеличена, что это все искусственно сделано, а медучреждения не заполнены больными."

ГОСПОДЬ, ЖГИ!
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03.07.2020 13:32 Ответить
У нас чимале населення в області, тому не завжди знайдуться ті, чиї знайомі чи близькі інфікувалися коронавірусом. А коли це вже особисто торкнетеся їх, то люди починають вірити, ходити на обстеження і лікуватися


допоки "смажений півень у дупу не клюне -рагуль і "дурантинофіл" не перехреститься"...
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03.07.2020 13:45 Ответить
Значит надо всех закрыть по домам, двери заколотить.
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03.07.2020 13:46 Ответить
 
 