Больные начали выходить из домов, - замдиректора львовской инфекционной больницы Берник о причине резкого роста случаев COVID-19

Заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник раскрыл причины стремительного увеличения количества жителей региона с подтвержденным коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По словам врача, от начала карантина в регионе все придерживались требований четкого ограничения, люди не выходили из дома без уважительной причины, соответственно уровень заболеваемости и наполненности больниц был низким. Меньше было тяжелых пациентов и летальных случаев.

"В дальнейшем, с ослаблением карантина, 11 мая, наша область вошла в него без существенного снижения уровня заболеваемости. Этот уровень держался некоторое время, и большинство населения, видимо, восприняло это послабление, как полное отсутствие карантина. Люди перестали использовать средства индивидуальной защиты, то есть маски, соблюдать дистанцию и начали заниматься другими вещами, которые вызывают распространение заболеваемости. Больные, или легкие больные начали выходить из домов и находиться в местах массового скопления людей", - сказал Игорь Берник.

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Кроме этого, по словам врача, во Львове были люди, которые ходили по больницам, снимали видео о том, что ситуация с коронавирусом преувеличена, что это все искусственно сделано, а медучреждения не заполнены больными.

"Эту информацию они распространяли в массы, и люди поверили. У нас немалое население в области, поэтому не всегда найдутся те, чьи знакомые или близкие заразились коронавирусом. А когда это уже лично коснетесь их, то люди начинают верить, ходить на обследования и лечиться", - сказал он.

Кроме того, отметил Игорь Берник, после 11 мая в области появилась большая доступность к тестам. "По сравнению с другими регионами у нас ситуация с этим лучше. Если до этого мы могли протестировать 300 человек, то сейчас – 1000. И если раньше на результаты ПЦР-теста нужно было ждать по 2-3 недели, то сегодня они приходят значительно быстрее. Поэтому показатели увеличились", - отметил врач-инфекционист.