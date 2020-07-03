РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9416 посетителей онлайн
Новости
4 806 52

"Почему Нацбанк потерял голову?", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему Смолий подал в отставку

Почему глава Нацбанка подал в отставку? Кто на него оказывал политическое давление? Каковы будут последствия для Украины? Возрастет курс гривны?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гостями выпуска станут:

Денис Шмыгаль, Премьер-министр Украины;

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013), Председатель Исполнительного комитета реформ;

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020)

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность"", член Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Игорь Палица, народный депутат, "За будущее", секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

Они говорят, а решает народ.

НБУ (4836) свобода слова (1170) ток-шоу (79) Шустер Савик (681)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
"Чому Нацбанк втратив голову?", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому Смолій подав у відставку - Цензор.НЕТ 3369
показать весь комментарий
03.07.2020 12:56
+12
https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=CH-R&eid=ARBhvK_vImpNPTz64AlME9AcjG2EVMD8ld6QA8_KNXzxzB44tD3H5JDHzIQW1OEUOCkMk9n7WHnDZyaf&hc_ref=ART0e9nsdwxrIZYn0563bCT5AMi1n2xbvH8dZb89CNDVba7X87ntBy_fFlqZy6idDlU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDJe-*************************************************************-AGnmXqnL5HVL5Qn-cfPoUp5QgEQDqdoLGOVnHO0sU4Gyg0Z3pZjgnun23jaZ5s5L7gz4V-mDR8-bvFVTIlUUmdzLjWmZmRpIJKdKc5NtX1HYs8IdjzV3mpQvD21m17xMjGcR4n52RUsV4n9DAagU6ZZdimzj05KchuCkOmMXbCM21LiMWCDV68T9lMvlxFfgoLKv92OXlvDbTpbAiefiJuyJ2Cn4C4XrfOtttw91s0Avtc-ln_ObiL7gPyWjORdIHyo8y4nhSppc4kTF Oleksii Bratushchak

Чергова російська консерва створила партію, щоб змінити Україну.
Його називають "журналістом" (хоча ніхто журналістських матеріалів пєрсонажа не бачив). Телеведучим (хоча останнім часом він лише постійний гість телеканалів Медведчука). Бізнесменом у медицині (хоча його клініка більш відома зашкварами, зокрема, приховуванням позитивних тестів на коронавірус).
Так, це Пальчевський.
"Почему Нацбанк потерял голову?", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему Смолий подал в отставку - Цензор.НЕТ 4677
Учора в гостях у медведчуківського телеканалу він оголосив про створення партії. "Перемога Пальчевського". І ця новина пішла по багатьом сайтам. Сенсація...
Читаю ці новини і дивуюсь. Дивуюсь, що редакції якось уникають згадок про російський бекграунд "політика".
От сам він про свою нову партію каже, що "чекав 30 років". Щось у дідуся "під 60" геть з пам'яттю погано. Бо лише якихось 25 років тому він вже був у партії. У Партії любителів пива. І навіть депутатом намагався стати. У Росії. Балотувався до Госдуми. "Перемога" тоді така собі вийшла. Менше 1% на виборах.
І ось тепер він увірвався до української політики.
Хоча чому тепер? Була ж у нього цікава історія за часів Януковича.
У 2010-му його призначили заступником міністра молоді. Але тут сталася халепа. Виявилося, що у чувачка російське громадянство. Ну, не він один такий був у команді Януковича. Там це взагалі сприймалося як "ніфіга собі круто!"
А, у Пальчевського в біографії є ще один важливий плюсік. Він - випускник московського інституту Міноборони СРСР, "служив перекладачем в Лаосі". Зв'язок зі спецслужбами РФ (давайте казати прямо - ГРУ) спростовує.
Повертаючись до російського паспорту. Проколовся він у 2010-му, його викрили. Тож Януковичу-Азарову довелося позбавитися такого цінного кадру. А так би міг цей заступник міністра після 2014-го разом з ними повернутися поближче до Кремля...
Ось такий кадр збирається змінювати Україну.
Медведчуківці в "Слузі народу" намагалися проштовхнути цю консерву в праймеріз. Ну, щоб він міг балотуватися від Зеленського на посаду мера Києва. Але щось не вийшло.
Навіть дивно, що не вийшло. Бо не так давно у нього все дуже добре складалося з Зе-командою. По суті, він був партнером Зеленського у його бізнес-мережі.
І от дивина. Різні експерти одразу після реєстрації нової партії почали оцінювати шанси "Перемоги Пальчевського". Так, зовсім нє палєвно.
Ну, і сайти дають відповідні новини без російського бекграунду Пальчевського. От як так?
А, ще одне. Реєстрація чергової партії російських консерв співпала з акціїю українських патріотів. Вони вимагали скасувати реєстрацію ватних партій. Тобто, проросійських партій.
Так і живемо. Якась проросійська партія зникає (привіт прогресивним соціалістам та регіоналам), а на її місці виникають інші. Прям політична "гідра Кремля". З різними головами.
показать весь комментарий
03.07.2020 12:41
+11
Народ выбрал на место головы ...опу, а потому на месте головы ...опа. Это выбор народа.
показать весь комментарий
03.07.2020 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Народ выбрал на место головы ...опу, а потому на месте головы ...опа. Это выбор народа.
показать весь комментарий
03.07.2020 12:40 Ответить
Савка - дешевка !
Смотреть не буду !
показать весь комментарий
03.07.2020 20:39 Ответить
Это правильно. Насколько я помню, вся эта ахинея с такого рода передачами на разных каналах началась с 2003-04 годов. Людям банально морочат голову уже лет 16-17, результат налицо. Потому я бы предложил не смотреть эти передачи в принципе ВСЕМ. Все что можно было сказать уже сказано, а потому пошли эти шустеры к такой-то матери.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:43 Ответить
Там смотреть нечего, базар-вокзал.
показать весь комментарий
03.07.2020 21:04 Ответить
Собачья свадьба с участием жЮльки 😂
показать весь комментарий
03.07.2020 21:53 Ответить
https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=CH-R&eid=ARBhvK_vImpNPTz64AlME9AcjG2EVMD8ld6QA8_KNXzxzB44tD3H5JDHzIQW1OEUOCkMk9n7WHnDZyaf&hc_ref=ART0e9nsdwxrIZYn0563bCT5AMi1n2xbvH8dZb89CNDVba7X87ntBy_fFlqZy6idDlU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDJe-*************************************************************-AGnmXqnL5HVL5Qn-cfPoUp5QgEQDqdoLGOVnHO0sU4Gyg0Z3pZjgnun23jaZ5s5L7gz4V-mDR8-bvFVTIlUUmdzLjWmZmRpIJKdKc5NtX1HYs8IdjzV3mpQvD21m17xMjGcR4n52RUsV4n9DAagU6ZZdimzj05KchuCkOmMXbCM21LiMWCDV68T9lMvlxFfgoLKv92OXlvDbTpbAiefiJuyJ2Cn4C4XrfOtttw91s0Avtc-ln_ObiL7gPyWjORdIHyo8y4nhSppc4kTF Oleksii Bratushchak

Чергова російська консерва створила партію, щоб змінити Україну.
Його називають "журналістом" (хоча ніхто журналістських матеріалів пєрсонажа не бачив). Телеведучим (хоча останнім часом він лише постійний гість телеканалів Медведчука). Бізнесменом у медицині (хоча його клініка більш відома зашкварами, зокрема, приховуванням позитивних тестів на коронавірус).
Так, це Пальчевський.
"Почему Нацбанк потерял голову?", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему Смолий подал в отставку - Цензор.НЕТ 4677
Учора в гостях у медведчуківського телеканалу він оголосив про створення партії. "Перемога Пальчевського". І ця новина пішла по багатьом сайтам. Сенсація...
Читаю ці новини і дивуюсь. Дивуюсь, що редакції якось уникають згадок про російський бекграунд "політика".
От сам він про свою нову партію каже, що "чекав 30 років". Щось у дідуся "під 60" геть з пам'яттю погано. Бо лише якихось 25 років тому він вже був у партії. У Партії любителів пива. І навіть депутатом намагався стати. У Росії. Балотувався до Госдуми. "Перемога" тоді така собі вийшла. Менше 1% на виборах.
І ось тепер він увірвався до української політики.
Хоча чому тепер? Була ж у нього цікава історія за часів Януковича.
У 2010-му його призначили заступником міністра молоді. Але тут сталася халепа. Виявилося, що у чувачка російське громадянство. Ну, не він один такий був у команді Януковича. Там це взагалі сприймалося як "ніфіга собі круто!"
А, у Пальчевського в біографії є ще один важливий плюсік. Він - випускник московського інституту Міноборони СРСР, "служив перекладачем в Лаосі". Зв'язок зі спецслужбами РФ (давайте казати прямо - ГРУ) спростовує.
Повертаючись до російського паспорту. Проколовся він у 2010-му, його викрили. Тож Януковичу-Азарову довелося позбавитися такого цінного кадру. А так би міг цей заступник міністра після 2014-го разом з ними повернутися поближче до Кремля...
Ось такий кадр збирається змінювати Україну.
Медведчуківці в "Слузі народу" намагалися проштовхнути цю консерву в праймеріз. Ну, щоб він міг балотуватися від Зеленського на посаду мера Києва. Але щось не вийшло.
Навіть дивно, що не вийшло. Бо не так давно у нього все дуже добре складалося з Зе-командою. По суті, він був партнером Зеленського у його бізнес-мережі.
І от дивина. Різні експерти одразу після реєстрації нової партії почали оцінювати шанси "Перемоги Пальчевського". Так, зовсім нє палєвно.
Ну, і сайти дають відповідні новини без російського бекграунду Пальчевського. От як так?
А, ще одне. Реєстрація чергової партії російських консерв співпала з акціїю українських патріотів. Вони вимагали скасувати реєстрацію ватних партій. Тобто, проросійських партій.
Так і живемо. Якась проросійська партія зникає (привіт прогресивним соціалістам та регіоналам), а на її місці виникають інші. Прям політична "гідра Кремля". З різними головами.
показать весь комментарий
03.07.2020 12:41 Ответить
партия "Перемога Пальчевського"

это для наддутых и раздупленных корабельных сосен ?

а ведь в Украине их дохрена, свои 5% Пальчиков получит !
показать весь комментарий
03.07.2020 12:56 Ответить
5% это в пределах подкупа похибки. 5% можно нарисовать хоть Бобику. Подкуп изберателие, комиссий, вбросы, карусели.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:29 Ответить
Ну була вже ПОПа а тут з*явилась ПеПа !
показать весь комментарий
03.07.2020 22:31 Ответить
Пальчевський -ФСБ-шна консерва..
нема змісту обговорювати..
показать весь комментарий
03.07.2020 14:45 Ответить
Кто хочет узнать про "политическое давление" на Смолия и про истинную причину его отставки, смотрите и слушайте!
показать весь комментарий
03.07.2020 12:44 Ответить
для того, чтобы можно было платить большие зарплаты, нужно просто печатать больше гривен. ведь правильно, зебилы? вам же про инфляцию никто не говорил по г+г.
показать весь комментарий
03.07.2020 12:44 Ответить
Потому,что пофигист
показать весь комментарий
03.07.2020 12:54 Ответить
просто отстранят голову, в которой голова гонтаревой
показать весь комментарий
03.07.2020 12:55 Ответить
"Чому Нацбанк втратив голову?", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому Смолій подав у відставку - Цензор.НЕТ 3369
показать весь комментарий
03.07.2020 12:56 Ответить
и плюс- свыня 2020
показать весь комментарий
03.07.2020 13:09 Ответить
зебил не живи прошлым, сегодня страну разворовывают клоуны!
показать весь комментарий
03.07.2020 13:12 Ответить
Забули додати слова "соя", "барига", "мародер", "крадій", "збагачення", "торгівля", "кров", "вбивця", "брат, "з'їсти"...
Даю безкоштовний урок! Не дякуйте Ось дивіться як "свиня 2020" перетворюється на епохальну подію!
За теорією пана Дарвіна ми всі пішли від приматів, але хохли пішли від свиней-канібалів! Саме тому вони так ******* САЛО! Але перенаселення та економічні негаразди створили передумови переходу на біль доступні продукти. І тут з'явилась соя! Вона не тіко спасла хохлів, але й відкрила нову нішу експансії - солодощами! Клятий Порох зразу те зрозумів і вкрав "Карлу Марксу", перейменувавши її в по"РОШЕН"ко. Але всяк вже знав, що для захоплення кондитерства Петя вбив свого брата, а що б не засудили ще й з'їв його... Разом з батьком! Для відволікання уваги він створював різні політичні організації і ставив на їх чолі відвертих ідіотів - Кучму, Януковича, Зєлєнського... На останньому він проколовся, бо той виявився не ідіотом, а наріком-імбіцильником, тому була створена ціла партія "Сосни Награбуй".
В свою каденцію він так крав, що навіть США (з усіма своїми міліардерами) почало плигати під Петіну дудку. Барижив на крові власного народу так, що його статки впали мінімум в 2 рази!
Але ось прийшли чесні та незаангажовані і епоха бідності вже добігає свого кінця! На обрії маячить нова епоха! Епоха зубожіння!
Так подякуємо новим керманичам за те, що не Порох!
P.S. для особливо обдарованих: Це є сарказм.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:38 Ответить
Баригомайдан,про який мріють порохофіли,звичайно ж не панацея від цих трьої хвороб..
Це скоріше вакцина,ще не створена...
показать весь комментарий
03.07.2020 14:43 Ответить
Краще обсудити,чому у Зєлі кукуха поїхала.Моя версія:психологічна обробка+вживання важких наркотиків.
показать весь комментарий
03.07.2020 13:14 Ответить
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
показать весь комментарий
03.07.2020 13:44 Ответить
"Чому Нацбанк втратив голову?", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому Смолій подав у відставку - Цензор.НЕТ 7387
показать весь комментарий
03.07.2020 20:23 Ответить
Цензор теперь и Шустера рекламирует?
показать весь комментарий
03.07.2020 13:56 Ответить
Ахметов платить...
показать весь комментарий
03.07.2020 15:14 Ответить
У цензора в блогерах висит Иванов, который на зарплате у Ермака. Так что "милости прошу к нашему шалашу".
показать весь комментарий
03.07.2020 20:22 Ответить
Нє , ващето -кто больльше забашляєт..
Бабки..
🤣🤣
показать весь комментарий
03.07.2020 20:34 Ответить
чому ?
"ежу понятно" Що під загрозою ганебної відставки після звіту у ВР вирішив піти сам...
показать весь комментарий
03.07.2020 14:41 Ответить
Хто там з числа 73/43%зебілів та касапів розпатякував, що Яценюк знаходиться в еміграції? Признавайтесь!
показать весь комментарий
03.07.2020 15:12 Ответить
Та не тільки Яценюк. Він і Порошенка прихватив з собою.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:21 Ответить
От клятий Порох! Сам на мальдівах із сім'єю, користується панамськими офшорами, а тут його двійник сидить в Раді, ходить на допити та тролить нинішню владу Тепер розумію ольгінських та ЗеКопоротих!
показать весь комментарий
03.07.2020 20:42 Ответить
Смолій в ВР виступає
показать весь комментарий
03.07.2020 15:23 Ответить
мерзота, хто дивиться того швондєра, який так і не вивчив української мови та на своїх шабашах обцмоктує ідею про те що українці і кацапи це майже одне й те саме. Най іде у сраку.
І ще питання до аудиторії - скільки Ви платите за те що ходите у гості, бо до ссавіка треба йти із пачкою щонайменше 50 тисяч зелених?
показать весь комментарий
03.07.2020 16:56 Ответить
Як би не Юлька...
показать весь комментарий
03.07.2020 20:18 Ответить
Не хотел делиться с мудрым наридом деньгами. Теперь выгнали Смолия и мудрый нарид заживет.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:21 Ответить
Кому мнение Ахметова интересно можно посмотреть и кто готов оплачивать электроенергию, по завышенным ценам, готов в шахте за копейки работать и лапшу эту на уши принимать, чтобы такие каналы существовали, то вперед
показать весь комментарий
03.07.2020 20:21 Ответить
Тошнить від тієї "Свободи...", але заради виступу Яценюка буду дивитись. Слово банкіра мені цікаве. 1998 рік не забувається.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:24 Ответить
Ахметов двигает Яценюка в Нацбанк.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:25 Ответить
На мою думку, це був би найкращий варіант. АЛЕ!!! З зеленою командою... це самогубство!
показать весь комментарий
03.07.2020 20:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mPcrFEBI-LU/ https://www.youtube.com/watch?v=mPcrFEBI-LU\

\
..
показать весь комментарий
03.07.2020 20:28 Ответить
Идиоты до сих пор смотрят Шустрика. Это охренть, и смех и грех.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:29 Ответить
Контінгент ще тей..
Не дивлюся-гидотно..
показать весь комментарий
03.07.2020 20:29 Ответить
Что тут осуждать: Коломойский согласился с заявлением Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ. -Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НБУ 10.05.2019 - 10:51. Но прошла любовь, завяли помидоры .Вот разборка на тему "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег-это было бы шоу, это была бы коррида.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:30 Ответить
ЧТО ТУТ ОБСУЖДАТЬ?!
По моему он вполне подробно и доходчиво все сам объяснил!
показать весь комментарий
03.07.2020 20:34 Ответить
Доллар не будет по 100 . Вся тема Савика Шустера .
показать весь комментарий
03.07.2020 20:48 Ответить
А по 180, 95 х 2.
показать весь комментарий
03.07.2020 21:13 Ответить
Tut necego I obsuzdat.Sami glavni jest Kolomojski sto on zaxotel vsio zdelajut,drugyje figure eto meloc,mozet ecio Axmetov.Dve figuri kotoryje ruliat stranoj.Vot tak mne so storoni vygledit
показать весь комментарий
03.07.2020 22:02 Ответить
 
 