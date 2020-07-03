"Почему Нацбанк потерял голову?", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему Смолий подал в отставку

Почему глава Нацбанка подал в отставку? Кто на него оказывал политическое давление? Каковы будут последствия для Украины? Возрастет курс гривны?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гостями выпуска станут:

Денис Шмыгаль, Премьер-министр Украины;

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013), Председатель Исполнительного комитета реформ;

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020)

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность"", член Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Игорь Палица, народный депутат, "За будущее", секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

Они говорят, а решает народ.