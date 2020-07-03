"Почему Нацбанк потерял голову?", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему Смолий подал в отставку
Почему глава Нацбанка подал в отставку? Кто на него оказывал политическое давление? Каковы будут последствия для Украины? Возрастет курс гривны?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гостями выпуска станут:
Денис Шмыгаль, Премьер-министр Украины;
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013), Председатель Исполнительного комитета реформ;
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020)
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность"", член Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
Игорь Палица, народный депутат, "За будущее", секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.
Они говорят, а решает народ.
Пожалуйста, подождите...
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Смотреть не буду !
Чергова російська консерва створила партію, щоб змінити Україну.
Його називають "журналістом" (хоча ніхто журналістських матеріалів пєрсонажа не бачив). Телеведучим (хоча останнім часом він лише постійний гість телеканалів Медведчука). Бізнесменом у медицині (хоча його клініка більш відома зашкварами, зокрема, приховуванням позитивних тестів на коронавірус).
Так, це Пальчевський.
Учора в гостях у медведчуківського телеканалу він оголосив про створення партії. "Перемога Пальчевського". І ця новина пішла по багатьом сайтам. Сенсація...
Читаю ці новини і дивуюсь. Дивуюсь, що редакції якось уникають згадок про російський бекграунд "політика".
От сам він про свою нову партію каже, що "чекав 30 років". Щось у дідуся "під 60" геть з пам'яттю погано. Бо лише якихось 25 років тому він вже був у партії. У Партії любителів пива. І навіть депутатом намагався стати. У Росії. Балотувався до Госдуми. "Перемога" тоді така собі вийшла. Менше 1% на виборах.
І ось тепер він увірвався до української політики.
Хоча чому тепер? Була ж у нього цікава історія за часів Януковича.
У 2010-му його призначили заступником міністра молоді. Але тут сталася халепа. Виявилося, що у чувачка російське громадянство. Ну, не він один такий був у команді Януковича. Там це взагалі сприймалося як "ніфіга собі круто!"
А, у Пальчевського в біографії є ще один важливий плюсік. Він - випускник московського інституту Міноборони СРСР, "служив перекладачем в Лаосі". Зв'язок зі спецслужбами РФ (давайте казати прямо - ГРУ) спростовує.
Повертаючись до російського паспорту. Проколовся він у 2010-му, його викрили. Тож Януковичу-Азарову довелося позбавитися такого цінного кадру. А так би міг цей заступник міністра після 2014-го разом з ними повернутися поближче до Кремля...
Ось такий кадр збирається змінювати Україну.
Медведчуківці в "Слузі народу" намагалися проштовхнути цю консерву в праймеріз. Ну, щоб він міг балотуватися від Зеленського на посаду мера Києва. Але щось не вийшло.
Навіть дивно, що не вийшло. Бо не так давно у нього все дуже добре складалося з Зе-командою. По суті, він був партнером Зеленського у його бізнес-мережі.
І от дивина. Різні експерти одразу після реєстрації нової партії почали оцінювати шанси "Перемоги Пальчевського". Так, зовсім нє палєвно.
Ну, і сайти дають відповідні новини без російського бекграунду Пальчевського. От як так?
А, ще одне. Реєстрація чергової партії російських консерв співпала з акціїю українських патріотів. Вони вимагали скасувати реєстрацію ватних партій. Тобто, проросійських партій.
Так і живемо. Якась проросійська партія зникає (привіт прогресивним соціалістам та регіоналам), а на її місці виникають інші. Прям політична "гідра Кремля". З різними головами.
это для наддутых и раздупленных корабельных сосен ?
а ведь в Украине их дохрена, свои 5% Пальчиков получит !
подкупапохибки. 5% можно нарисовать хоть Бобику. Подкуп изберателие, комиссий, вбросы, карусели.
нема змісту обговорювати..
Даю безкоштовний урок! Не дякуйте Ось дивіться як "свиня 2020" перетворюється на епохальну подію!
За теорією пана Дарвіна ми всі пішли від приматів, але хохли пішли від свиней-канібалів! Саме тому вони так ******* САЛО! Але перенаселення та економічні негаразди створили передумови переходу на біль доступні продукти. І тут з'явилась соя! Вона не тіко спасла хохлів, але й відкрила нову нішу експансії - солодощами! Клятий Порох зразу те зрозумів і вкрав "Карлу Марксу", перейменувавши її в по"РОШЕН"ко. Але всяк вже знав, що для захоплення кондитерства Петя вбив свого брата, а що б не засудили ще й з'їв його... Разом з батьком! Для відволікання уваги він створював різні політичні організації і ставив на їх чолі відвертих ідіотів - Кучму, Януковича, Зєлєнського... На останньому він проколовся, бо той виявився не ідіотом, а наріком-імбіцильником, тому була створена ціла партія "Сосни Награбуй".
В свою каденцію він так крав, що навіть США (з усіма своїми міліардерами) почало плигати під Петіну дудку. Барижив на крові власного народу так, що його статки впали мінімум в 2 рази!
Але ось прийшли чесні та незаангажовані і епоха бідності вже добігає свого кінця! На обрії маячить нова епоха! Епоха зубожіння!
Так подякуємо новим керманичам за те, що не Порох!
P.S. для особливо обдарованих: Це є сарказм.
Це скоріше вакцина,ще не створена...
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
Бабки..
🤣🤣
"ежу понятно" Що під загрозою ганебної відставки після звіту у ВР вирішив піти сам...
І ще питання до аудиторії - скільки Ви платите за те що ходите у гості, бо до ссавіка треба йти із пачкою щонайменше 50 тисяч зелених?
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..
Не дивлюся-гидотно..
По моему он вполне подробно и доходчиво все сам объяснил!