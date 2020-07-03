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Таран: Изъятие клистронов привело к подрыву боевой готовности частей ПВО и созданию возможности утечки секретной информации. ВИДЕО

Министр обороны Андрей Таран назвал изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов клистронов в воинских частях противовоздушной обороны подрывом их боевой готовности.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В настоящее время та информация, которой я располагаю, позволяет мне сделать следующие выводы: несогласованность действий сотрудников военной контрразведки и других заинтересованных структур привели к подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны, созданию возможности утечки информации, которая относится к грифованной (секретной. - Ред.)", - заявил Таран.

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По словам министра, оценку тому, что произошло, должны дать соответствующие правоохранительные органы.

"В отношении действий ГБР, Министерство обороны не предоставляет им правовую оценку. В настоящее время юридическими специалистами Минобороны рассматривается вопрос о возможности обращения в соответствующие структуры. Минобороны не осуществляет досудебного следствия. Единственное, что мы можем – это провести служебное расследование. Относительно того, куда ушла (информация с систем ПВО. - Ред.), или не могла уйти – это вопрос к СБУ", - подчеркнул глава Минобороны.

Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Автор: 

Минобороны (9357) оборона (5213) СБУ (19924) ГБР (3000) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+89
Таран: Изъятие клистронов привело к подрыву боевой готовности частей ПВО и созданию возможности утечки секретной информации - Цензор.НЕТ 5923
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03.07.2020 12:41
+39
А тупість місцевого командування військовою частиною?
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03.07.2020 12:38
+39
Нащо «сравєтскіє врємєна»?
Ще РІК тому, до 21.09.2019, ніхто про таке й подумати не міг !
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03.07.2020 13:03
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Страница 4 из 4
А ніхто і сумнівів навіть не має. Шпигун Зєля працює...
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03.07.2020 16:04 Ответить
Шпигун, за якого агітував на весь форум - і не тільки - відбитий дідо ванька і такі ж, як він, примітивні ідіоти-зрадники України.
Хай кара впаде на ваші тупі і порожні макітри.
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04.07.2020 02:37 Ответить
Господи!!! Это же толпа импотентов!!!
Что это значит, что у тебя забрали твои радары?! Любой командер, просто спрашивает решение суда об изъятии. А нет, так "Наряд! (стволы в морды ублюдкам), выведите этих людей с территории части". Черт, эти люди что, не воевали в 15-16?!?! Не знают как послать на... все четыре стороны?!
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03.07.2020 15:41 Ответить
А командири тих бригад звідки забирались прилади взагалі взмозі читати судові рішення?? На яких підставах були допущені приДурки зелені до ракетних сиСтем??
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03.07.2020 15:41 Ответить
До речі, подібну "спецоперацію" проти власної Держави і ЗСУ провів в кінці 18- на початку 19 року в рамках глобальної всеУкраїнської операції "Обери зєльоного підора" зрадни і помийний журналіст гондон, коли почав оббріхувати постачаальників запчастин для танків і бмп(справа Свинарчуків"). Де ця справа зараз?
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03.07.2020 15:49 Ответить
Странно, а Бутусов говорил - из ЗИПов взяли...
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03.07.2020 15:53 Ответить
Таран: Вилучення клістронів призвело до підриву бойової готовності частин ППО і створення можливості витоку секретної інформації - Цензор.НЕТ 9448
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03.07.2020 16:11 Ответить
Таран: Вилучення клістронів призвело до підриву бойової готовності частин ППО і створення можливості витоку секретної інформації - Цензор.НЕТ 2602
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03.07.2020 16:55 Ответить
да, Путин нашел лазейки для управления Украиной - своего лакея Ермака, и ДБР в лице Портянкина и МЕдведчука. Этому помогает Каломой +Дубинский.
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03.07.2020 23:10 Ответить
Понабирали по объявлениям.

Тарана этого с пенсии вытащили. Уроды зелёные. Всё разрушают, что было создано. Всё, до чего докоснуться.
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03.07.2020 18:02 Ответить
Такое впечатление - что делает Зелебобик все наоборот, в пику Украине, Порошенко, украинцам.- лишь бы нам всем стало плохо, а потом удерет В Израиль.
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03.07.2020 23:11 Ответить
а де Куля в лоб?? Він може зарядити хоч в цьому випадку ту саму кулю в лоб цьому дятлу??
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03.07.2020 18:38 Ответить
То шо, вся оборона на четырех клистронах держалась? Шо-то заврались эти упитанные рожи, когда их за яйца взяли. Пусть на подрыв обороны не съезжают, надеюсь следствие найдет что надо.
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03.07.2020 19:10 Ответить
а развє воєннийє подчіняюцца гражданской ГБР??? Надо било послать іх копняками нах! А то вони зарвались - ламають двері в музеї, падонкі!
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03.07.2020 19:14 Ответить
Вони також з автоматами.
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04.07.2020 07:15 Ответить
в них мушки не спиляні - ото тра' їх тими автоматами с проворотом...
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04.07.2020 09:38 Ответить
....изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Нигде не сказано о изъятии клистронов из системы наведения ЗРК, а ТОЛЬКО о изъятии из бригад, те скорее всего со складов. Тоже подтвеждает и Таран:

Министр обороны Андрей Таран назвал изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов клистронов в воинских частях противовоздушной обороны подрывом их боевой готовности. Без клисронов в аппаратуре боеготовность комплекса ЗРК равна нулю, нигде не говорится о изъятия штатных клистронов итд.

Полагаю, у вояк рыльце в пушку - крика оч много изза мелкого факта + откуда взялись эти клистроны.
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03.07.2020 22:14 Ответить
це правда, що НЕ ВСЕ ПОВЕРНУЛИ НАЗАД???? Бо може таке вийти, що в Хмельницьк повернули, а в Одесу і Херсон - НЕ ПОВЕРНУЛИ!!!!
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03.07.2020 22:41 Ответить
однозначно диверсионная операция!
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03.07.2020 22:46 Ответить
Однозначео і не меньше!
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07.09.2020 21:31 Ответить
Таран: Вилучення клістронів призвело до підриву бойової готовності частин ППО і створення можливості витоку секретної інформації - Цензор.НЕТ 8999
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03.07.2020 23:00 Ответить
Те военные свое оборудование охранять не должны??? Нахрена им оружие дали? А если завтра зеленые человечки придут, тоже им все сдадут?
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04.07.2020 00:58 Ответить
Служил в ракетных воисках Германии! За такие (грехи) нужно расстреливать а мин оборона допросить с иголками под ногтями и уволить по пункту (Ж)
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04.07.2020 06:31 Ответить
Кто их вообще пустил на территорию?
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04.07.2020 15:34 Ответить
при говнокомандующий клоуне, четырежды уклонисте, в Украине происходят немыслимые для безопасности страны вещи, какой-то пздц..
Зеля - гарант хаоса и беспредела.. зебилы, вы сделали это вместе.. дебилы-экспериментаторы
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04.07.2020 08:03 Ответить
Делаю ставку на то, что абсурдная баба-генпрокурор успеет добежать до Ростова. Вот только примет ли ее Ростов?
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04.07.2020 08:06 Ответить
Сильное заявление министра оборони Украини, в котором он указал на совершение преступления против народа Украини.

Вопрос: где реакция СБУ и генеральной прокуратури, и самого Гаранта Кнституции Зеленского?

Если СБУ и генпрокуратура и Гарант Зеленский не отреагируют на ето заявление в течение 24 часов - тогда они соучастники преступления, о котором говорил министр оборони Таран, и они должни бить немедленно арестовани.
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04.07.2020 08:15 Ответить
Я давно казав і буду казати, що ДБР є структура "ДНР". Якщо це не так, то доведіть. Поки що вони діять на їх користь і проти України, правда за українські кошти.
Подивіться хто керує правоохоронними органами: ДБР - два керівника із Харкова, самого патріотичного міста, та ще один із них адвокат Якуковича. Ген.прокурорша - із Харкова, та ще і неосвідчена, на суддю не здала заліки, зато все вирішує. Її зами всі від Якуковича. Міністр внутрішніх справ пан незамінний - із Харкова, за один день вивчив державну мову і витребував це від своїх підлеглих. У його відомстві державна мова здохла. НАБУ - керівник із Харкова. За суддів і писати не буду, там Харків, Донецьк і свої місцеві сепаратисти. Вся правоохоронна система під впливом одного "смотрящего" Гонучі. Звідки він ви знаєте і від кого.
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04.07.2020 09:29 Ответить
А кому потрібен такий міністр оборони? Та йому АБСОЛЮТНО ПОВИННО НАПЛЮВАТИ на якість там дрб,брд,дрб! Чого він дозволив якимось блазням лізти у військові частини? Військові частини-- це що ПРОХІДНИЙ ДВІР для всяких блазнів? Гнати такого міністра! От, ****! Це він так Батьківщину захищає! А заодно і блазня-какаяразніца!!
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04.07.2020 11:58 Ответить
Служебное расследование также нужно было бы провести относительно офицеров, позволивших диверсантам из ГБР без каких-либо правовых оснований, что-то изымать в военной части.
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04.07.2020 12:19 Ответить
Якщо по простому,то зняття характеристик клінстронів- це дає можливість наведення на ці системи ракет-розвідників і ліквідаціі бойової одиниці ЗСУ ППО. Танці в Кремлі продовжуються. Диверсанти в ДБР Украіни і СБУ...виконали бойове завдання Шойгу і представлені до нагород у Путіна ( фантазія і реальність ...поєднуються). Всім по барабану і по какойразніце....а як звучить!?
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07.09.2020 21:29 Ответить
А тепер по серйозному. Ю.Бутусов! Готуй всю інформацію по диверсійній роботі усіх структур і осіб проти армії, держдіячів, дискредитаціі держави, провокаційній роботі в засобах ЗМІ,на ТВ, в спецорганах. Всього,що зветься "антидержавна діяльність". Судячи по всьому,що вже відбувається проти Української держави і її відновленої за часи Порошенка державності та підняття авторитету Конституціі України, силового та дипломатичного блоку - ведеться активна ворожа диверсійна діяльність. Зеленський ....звичайна кукла в руках ворогів України!
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07.09.2020 21:50 Ответить
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