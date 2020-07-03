Таран: Изъятие клистронов привело к подрыву боевой готовности частей ПВО и созданию возможности утечки секретной информации. ВИДЕО

Министр обороны Андрей Таран назвал изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов клистронов в воинских частях противовоздушной обороны подрывом их боевой готовности.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В настоящее время та информация, которой я располагаю, позволяет мне сделать следующие выводы: несогласованность действий сотрудников военной контрразведки и других заинтересованных структур привели к подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны, созданию возможности утечки информации, которая относится к грифованной (секретной. - Ред.)", - заявил Таран.

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По словам министра, оценку тому, что произошло, должны дать соответствующие правоохранительные органы.

"В отношении действий ГБР, Министерство обороны не предоставляет им правовую оценку. В настоящее время юридическими специалистами Минобороны рассматривается вопрос о возможности обращения в соответствующие структуры. Минобороны не осуществляет досудебного следствия. Единственное, что мы можем – это провести служебное расследование. Относительно того, куда ушла (информация с систем ПВО. - Ред.), или не могла уйти – это вопрос к СБУ", - подчеркнул глава Минобороны.

Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.