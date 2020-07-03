Таран: Изъятие клистронов привело к подрыву боевой готовности частей ПВО и созданию возможности утечки секретной информации. ВИДЕО
Министр обороны Андрей Таран назвал изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов клистронов в воинских частях противовоздушной обороны подрывом их боевой готовности.
Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В настоящее время та информация, которой я располагаю, позволяет мне сделать следующие выводы: несогласованность действий сотрудников военной контрразведки и других заинтересованных структур привели к подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны, созданию возможности утечки информации, которая относится к грифованной (секретной. - Ред.)", - заявил Таран.
По словам министра, оценку тому, что произошло, должны дать соответствующие правоохранительные органы.
"В отношении действий ГБР, Министерство обороны не предоставляет им правовую оценку. В настоящее время юридическими специалистами Минобороны рассматривается вопрос о возможности обращения в соответствующие структуры. Минобороны не осуществляет досудебного следствия. Единственное, что мы можем – это провести служебное расследование. Относительно того, куда ушла (информация с систем ПВО. - Ред.), или не могла уйти – это вопрос к СБУ", - подчеркнул глава Минобороны.
Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай кара впаде на ваші тупі і порожні макітри.
Что это значит, что у тебя забрали твои радары?! Любой командер, просто спрашивает решение суда об изъятии. А нет, так "Наряд! (стволы в морды ублюдкам), выведите этих людей с территории части". Черт, эти люди что, не воевали в 15-16?!?! Не знают как послать на... все четыре стороны?!
Тарана этого с пенсии вытащили. Уроды зелёные. Всё разрушают, что было создано. Всё, до чего докоснуться.
Нигде не сказано о изъятии клистронов из системы наведения ЗРК, а ТОЛЬКО о изъятии из бригад, те скорее всего со складов. Тоже подтвеждает и Таран:
Министр обороны Андрей Таран назвал изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов клистронов в воинских частях противовоздушной обороны подрывом их боевой готовности. Без клисронов в аппаратуре боеготовность комплекса ЗРК равна нулю, нигде не говорится о изъятия штатных клистронов итд.
Полагаю, у вояк рыльце в пушку - крика оч много изза мелкого факта + откуда взялись эти клистроны.
Зеля - гарант хаоса и беспредела.. зебилы, вы сделали это вместе.. дебилы-экспериментаторы
Вопрос: где реакция СБУ и генеральной прокуратури, и самого Гаранта Кнституции Зеленского?
Если СБУ и генпрокуратура и Гарант Зеленский не отреагируют на ето заявление в течение 24 часов - тогда они соучастники преступления, о котором говорил министр оборони Таран, и они должни бить немедленно арестовани.
Подивіться хто керує правоохоронними органами: ДБР - два керівника із Харкова, самого патріотичного міста, та ще один із них адвокат Якуковича. Ген.прокурорша - із Харкова, та ще і неосвідчена, на суддю не здала заліки, зато все вирішує. Її зами всі від Якуковича. Міністр внутрішніх справ пан незамінний - із Харкова, за один день вивчив державну мову і витребував це від своїх підлеглих. У його відомстві державна мова здохла. НАБУ - керівник із Харкова. За суддів і писати не буду, там Харків, Донецьк і свої місцеві сепаратисти. Вся правоохоронна система під впливом одного "смотрящего" Гонучі. Звідки він ви знаєте і від кого.