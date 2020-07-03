За сутки в РФ зафиксировано 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 176 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 718 случаев в 84 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 32,5% не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне в России было 6 760 новых случаев, 1 июля - 6556.

За сутки умерли 176 человек, общее число летальных исходов достигло 9 859. Выздоровели еще 8 915 человек, всего вылечившихся 437 893. Таким образом, общее количество активных случаев в РФ (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 220 131.

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