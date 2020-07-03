1 057 7
За сутки в РФ зафиксировано 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 176 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 718 случаев в 84 регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
У 32,5% не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции.
Накануне в России было 6 760 новых случаев, 1 июля - 6556.
За сутки умерли 176 человек, общее число летальных исходов достигло 9 859. Выздоровели еще 8 915 человек, всего вылечившихся 437 893. Таким образом, общее количество активных случаев в РФ (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 220 131.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вроде бы 2 пальца об "армату" сказать шо - за сутки 500 тушек чихнули, умер дядя Абдурхан, правда от кальяна.
не вяжется как-то. это же Путину очень сильно бьет по рейтингу. так что тут что-то другое.
якщо коротко..
Среднетяжелая и тяжелая форма COVID-19 теперь не будет обязательным показателем для госпитализации. Об этом говорится в приказе Минздрава Беларуси:
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/7/3/384475/