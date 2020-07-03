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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в РФ зафиксировано 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 176 человек

За сутки в РФ зафиксировано 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 176 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 718 случаев в 84 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

У 32,5% не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне в России было 6 760 новых случаев, 1 июля - 6556.

За сутки умерли 176 человек, общее число летальных исходов достигло 9 859. Выздоровели еще 8 915 человек, всего вылечившихся 437 893. Таким образом, общее количество активных случаев в РФ (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 220 131.  

Читайте на "Цензор.НЕТ": Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо, - посольство Великобритании

Автор: 

карантин (16729) россия (95652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За сутки в РФ зафиксировано 6,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 176 человек - Цензор.НЕТ 3410
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03.07.2020 12:44 Ответить
Кривавий Пастор ********. Особливо рускаязичних.
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03.07.2020 12:48 Ответить
Судячи з назв пельмешек - це саме рускаязичниє!
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03.07.2020 13:04 Ответить
в паРаше все по плану..
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03.07.2020 12:46 Ответить
т.е. либо завышают, либо занижают.
вроде бы 2 пальца об "армату" сказать шо - за сутки 500 тушек чихнули, умер дядя Абдурхан, правда от кальяна.
не вяжется как-то. это же Путину очень сильно бьет по рейтингу. так что тут что-то другое.
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03.07.2020 12:58 Ответить
про ЖОПУ з Ковід-2019 у безкарантинній Білорусі.

якщо коротко..



Среднетяжелая и тяжелая форма COVID-19 теперь не будет обязательным показателем для госпитализации. Об этом говорится в приказе Минздрава Беларуси:
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/7/3/384475/
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03.07.2020 14:20 Ответить
 
 