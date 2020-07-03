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В Интернете активизировались мошенники, которые продают якобы ответы на тесты ВНО, - УЦОКО

В Интернете активизировались мошенники, которые продают якобы ответы на тесты ВНО, - УЦОКО

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) предупреждают о мошенниках в интернете, которые продают якобы ответы на тесты внешнего независимого оценивания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

"В сети мошенники уже "сливают" ответы на ВНО-2020. Как и в предыдущие годы, социальные сети пестрят "привлекательными" предложениями. Ловкачи за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям приобрести тетради сертификационных работ ВНО-2020 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы. Например, для "убедительности" присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но стопроцентно это не будет тест ВНО", -  сказано в сообщении.

В Центре заявляют, что в ведомстве создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО.

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В сообщении отмечается, что некоторые мошенники неправомерно ставят наш логотип на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов УЦОКО ответственности не несет.

"Чтобы не стать жертвами мошенников, делайте свой выбор сознательно, пользуйтесь достоверными источниками, критически оценивайте информацию", - подчеркивают в организации.

мошенничество (1230) ВНО (417) Центр оценивания качества образования (103)


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В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) предупреждают о мошенниках в интернете, которые продают якобы ответы на тесты внешнего независимого оценивания.

Так цеж вы и продаете , хтось из вашей шоблы . А потом громче всех кричите - " пооожаааааар " !!!!!
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03.07.2020 13:18 Ответить
ну кроме этого объявили о дистанционном обучении с сентября и сразу же по открывали кучу каких то частных дистанционных школ с уже полученными гослицензиями . сцуки гребут и ртом и дупой
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03.07.2020 13:40 Ответить
Они ещё и в ОП активизировались и продают государственные должности.
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03.07.2020 13:23 Ответить
 
 