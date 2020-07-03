По количеству тестирований на COVID-19 Украина вышла на уровень Польши и Чехии, - Шмыгаль

Украина находится на уровне государств Восточной Европы по количеству тестов на COVID-19.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам премьера, все люди, которым необходимо пройти тест на коронавирус, получают эту услугу.

"На сегодняшний день по количеству тестирований Украина вышла на уровень Польши и Чехии. Мы находимся на 35 месте в мире по количеству заболевших, и по количеству тестирований находимся на уровне с государствами Восточной Европы", - отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что сейчас в Украине в сутки делают более 20 тыс. тестов на выявление COVID-19 методом ПЦР и методом ИФА, которые являются самыми надежными способами обнаружить заболевания.

Также регулярно проходят тестирование на коронавирус медицинские работники и работники полиции.

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