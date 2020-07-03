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Новости Коронавирус и карантин
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По количеству тестирований на COVID-19 Украина вышла на уровень Польши и Чехии, - Шмыгаль

По количеству тестирований на COVID-19 Украина вышла на уровень Польши и Чехии, - Шмыгаль

Украина находится на уровне государств Восточной Европы по количеству тестов на COVID-19.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам премьера, все люди, которым необходимо пройти тест на коронавирус, получают эту услугу.

"На сегодняшний день по количеству тестирований Украина вышла на уровень Польши и Чехии. Мы находимся на 35 месте в мире по количеству заболевших, и по количеству тестирований находимся на уровне с государствами Восточной Европы", - отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что сейчас в Украине в сутки делают более 20 тыс. тестов на выявление COVID-19 методом ПЦР и методом ИФА, которые являются самыми надежными способами обнаружить заболевания.

Также регулярно проходят тестирование на коронавирус медицинские работники и работники полиции.

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Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2705) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Не звезди. Польща вже мало чим відрізняється від решти Європи.
Але те що тут населення поки трохи менше (але аж ніяк не набагато менше) це так.
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03.07.2020 14:51
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Але населення в Чехії та Польщі набагато менше! Китай зробив 8,3 млн тестів на коронавірус- ось на кого потрібно рівнятись!
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03.07.2020 13:31 Ответить
https://censor.net/ua/user/347491 В Польше было почти 38 миллионов, в 2019 г. и население растет. А у нас, скорее всего и 30 миллионов нет.
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03.07.2020 14:20 Ответить
Польща для ЄС це країна третого світу, перефірія Європи, за яку ЄС не дуже переживають! Тому орієнтуватись потрібно на лідерів ЄС - Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, Швецію і в першу чергу на Великобританію!
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03.07.2020 14:28 Ответить
Не звезди. Польща вже мало чим відрізняється від решти Європи.
Але те що тут населення поки трохи менше (але аж ніяк не набагато менше) це так.
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03.07.2020 14:51 Ответить
Польща це одна з найбідніших країн ЄС, тому кількість тестів у неї мінімальна.
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03.07.2020 22:08 Ответить
Да- да. Польша- одна из ведущих стран Европы, а не страна третьего мира.
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03.07.2020 16:11 Ответить
В чому Польща провідна?
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03.07.2020 22:09 Ответить
Чого-чого. Лідер ЄС - Великобританія? Ти що зі схрону на днях виліз?
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03.07.2020 21:57 Ответить
Так, лідер ЄС Великобританія, хоча вона формально поки вийшла з ЄС, але з європейського простору Великобританія не зникла.
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03.07.2020 22:17 Ответить
А як вона може бути лідером, якщо вона вийшла?
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03.07.2020 22:19 Ответить
Тупорылые зебилы схавают.
А, если проверить - имеем троекратное отставание.
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03.07.2020 13:35 Ответить
эти тесты - просто отличное ********* нелохов
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03.07.2020 13:41 Ответить
Это примерно как зедебил богдан сравнивал Прагу и Киев.И говорил ,что они одинаковы.Киев в 3 раза больше по населению и в 10 раз больше по площади .
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03.07.2020 13:51 Ответить
молодці ще 7-ми місяців не пройшло... якщо щось, то я за блок Малюськи-Шмигаля.
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03.07.2020 14:46 Ответить
Зачем эти тесты делать вообще? Тоже мне очень страшная болезнь безсимптомная
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03.07.2020 15:28 Ответить
 
 