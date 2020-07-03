Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева. ДОКУМЕНТ

Сегодня Верховная Рада должна провести внеочередное пленарное заседание.

В повестке дня внеочередного заседания 14 вопросов, рассказала нардеп от СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Инициировали с коллегами из "Слуги народа" проведении сегодня внеочередного заседания. Достаточное количество подписей собрали. Перечень вопросов - ниже. Среди них важные антиковидивскеи законопроекты, возможность выпускникам школ с оккупированных территорий поступать без ВНО в украинские вузы и кадровые вопросы - отставка господина Смолия и господина Терентьева", - рассказала Кравчук и опубликовала соответсвующие перечень вопросов повестки дня предстоящего заседания.

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"Поступили подписи народных депутатов Украины с просьбой провести внеочередное заседание сегодня в 14:00. В ближайшее время будет распоряжение председателя Верховной Рады о внеочередном заседании. (…) Повестка дня будет изложена в распоряжении", - сказал Разумков на заседании Верховной Рады в пятницу.







Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.