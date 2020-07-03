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Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева. ДОКУМЕНТ

Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева. ДОКУМЕНТ

Сегодня Верховная Рада должна провести внеочередное пленарное заседание.

В повестке дня внеочередного заседания 14 вопросов, рассказала нардеп от СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Инициировали с коллегами из "Слуги народа" проведении сегодня внеочередного заседания. Достаточное количество подписей собрали. Перечень вопросов - ниже. Среди них важные антиковидивскеи законопроекты, возможность выпускникам школ с оккупированных территорий поступать без ВНО в украинские вузы и кадровые вопросы - отставка господина Смолия и господина Терентьева", - рассказала Кравчук и опубликовала соответсвующие перечень вопросов повестки дня предстоящего заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета. ДОКУМЕНТ

"Поступили подписи народных депутатов Украины с просьбой провести внеочередное заседание сегодня в 14:00. В ближайшее время будет распоряжение председателя Верховной Рады о внеочередном заседании. (…) Повестка дня будет изложена в распоряжении", - сказал Разумков на заседании Верховной Рады в пятницу.

Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева 01
Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева 02
Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева 03

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

На следующий день, 2 июля Терентьев отозвал из Рады свое заявление об отставке с поста главы Антимонопольного комитета.

1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Автор: 

ВР (29258) Смолий Яков (138) Терентьев Юрий (59) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+11
Який презедент, така і рада...
Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева - Цензор.НЕТ 4616
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03.07.2020 13:33
+5
Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева - Цензор.НЕТ 7681
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03.07.2020 13:34
+3
моникоботы ничего креативного не могут придумать в земетодичках кроме "попередников"
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03.07.2020 13:40
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Який презедент, така і рада...
Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева - Цензор.НЕТ 4616
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03.07.2020 13:33 Ответить
Рада сегодня на внеочередном заседании планирует рассмотреть увольнение Смолия и Терентьева - Цензор.НЕТ 7681
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03.07.2020 13:34 Ответить
Смолий входит в порошенковскую ОПГ , потому и беснуются лолиботы
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03.07.2020 13:35 Ответить
моникоботы ничего креативного не могут придумать в земетодичках кроме "попередников"
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03.07.2020 13:40 Ответить
за несколько лет одни и те же ответы про "проснись" да ты ботва, зебил )
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03.07.2020 13:45 Ответить
типичный ответ прислуги урода
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03.07.2020 13:48 Ответить
Чим вона себе посоромила? Лахтинцю, що ти мелиш?
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03.07.2020 13:54 Ответить
Вася Пупкін, не тужся, народити ти нічого не зможеш. А ось твоїм лахтинським сморідом по всьму сайту несе
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03.07.2020 14:03 Ответить
идиот, сайт просил уникальный ник при реге, и был выбран уникальный
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03.07.2020 13:55 Ответить
Наконец то дошло.... не прошло и трех лет.... вот таким как ты нужно запретить голосовать, до вас таких доходит все чрез три года
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03.07.2020 13:58 Ответить
Ні, це лахта. Хоча, працюють вони спільно. Проти України
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03.07.2020 13:52 Ответить
тебя больше ничего не беспокоит? Что напечатают бумажки это нормально?
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03.07.2020 13:41 Ответить
До закінчення вистави зеленого балагану залишилось 1339 днів. Але як ведеться в Україні, можна і не додивитися комедію до кінця. Причина цьому різна, комусь від побаченого стає тошно, бувають різні випадки, наприклад, як пожежа у цирку, а також інші катаклізми.
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03.07.2020 13:40 Ответить
Я думаю, многие считают даты для себя когда этот цирк с клоунами закончится
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03.07.2020 13:41 Ответить
А что нам радость принесет? Тайожный союз? Ваших вот лупят как сидоровых коз и ***** вам не поможет у него сейчас своих проблем выше крыши!
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03.07.2020 13:45 Ответить
Это не аргумент а констатация факта! Кстати чего нам ждать ты так и не ответил?
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03.07.2020 13:52 Ответить
Я думаю у Пороха не даром в команде Кровавый Пастор. Будут завершать говно сериальчик!
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03.07.2020 13:44 Ответить
Смотрю и кроме Зебильного "вы нас ещё узнаете скоро скоро" ничего не вижу!
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03.07.2020 13:48 Ответить
Как оказалось, "политическое давление" это - решение провести проверку работы.
Смолий немного обмочился и решил уйти по чистосердечному желанию.
Суд обязан это принять, как смягчающее обстоятельство.
Лера, жди повестку.
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03.07.2020 13:40 Ответить
Тю ти дурнойЁ! Хотя что я хочу от Зебила? У Зебила из положительного только реакция Васермана!
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03.07.2020 13:42 Ответить
Да хочется побыстрей. Я правда не разделяю твоего ватного оптимизма. Походу вас как садили чехи на бутылку так и будут садить!
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03.07.2020 13:47 Ответить
Как же вы убоги с этими важными мечтами о том, что нормальные спецы должны сидеть, а непрофессионалы-шуты должны деребанить украинкое корыто
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03.07.2020 13:43 Ответить
бот зебильный, смени методичку
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03.07.2020 13:47 Ответить
Судя то тому что доллар на межбанке идет вниз то рада поводит вялым Бубочке по губам насчет Смолия! Или уже МВФ повело вялым Бубочке и он включил заднюю!
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03.07.2020 13:41 Ответить
https://belsat.eu/ua/news/nasr-v-pid-kinets-cherez-vidstavku-golovi-natsbanku-v-********-mozhliva-ekonomichna-kriza/ Через відставку голови Нацбанку в Україні можлива економічна криза
Листування українських депутатів у парламенті в черговий раз потрапило в об'єктиви фотокамер. Представники правлячої фракції «Слуга народу» в чаті лаконічно підсумували заяву про відставку голови Нацбанку Якова Смолія: «Наср*в під кінець..».. Ми спробували розібратися, чим саме не догодив владі поки що чинний глава Нацбанку, при чому тут олігарх Ігор Коломойський і екс-президент Петро Порошенко, а також чи загрожує Україні нова економічна криза.
Заяву про відставку з посади голови Нацбанку, подану президенту 1 липня, Яків Смолій мотивував політичним тиском. Ще в травні чиновник заявляв, що має намір відпрацювати контракт до його закінчення в 2025 році.
У червні Україна отримала транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд, потім макрофінансову допомогу від Євросоюзу - 0,5 млрд євро, в кінці минулого місяця Світовий банк виділив кредит на $350 млн.заключною частиною цього ланцюжка могло стати розміщення єврооблігацій. Їх випуск, як правило, підтверджує високу довіру інвесторів до економіки країни і тим, хто їй управляє.
Тема прохання про відставку Якова Смолія - Центральна в українському порядку денному. За його звільнення, ймовірно, депутати голосуватимуть 3 липня, однак і 2 липня парламентарі активно обговорювали дії Смолія.
Фотокореспондент видання «Букви» під час засідання зняв, як фракція «Слуга народу» переписується у своєму загальному чаті. У ньому один з нардепів говорить про наслідки рішення Смолія, правда, без уточнення, яких саме: «Міг би Смолій день і почекати. Наср*в під кінець».
Про своє рішення Яків Смолій оголосив 1 липня - в день, коли Україна закрила угоду про розміщення єврооблігацій на суму $1,75 млрд.інакше кажучи, інвестори під відсоток і державні гарантії давали гроші, які повинні були поповнити держбюджет. Головний кошторис країни в цьому році з рекордним дефіцитом - близько $11 млрд. Це чверть всіх витрат держави, запланованих на 2020-й, проте вранці 2 липня Мінфін оголосив про скасування угоди без пояснення причини.
Фінансовий аналітик Ерік Найман в коментарі Vot-tak.tv розповів, що великі власники облігацій, як тільки дізналися про відставку голови НБУ, відразу ж подзвонили організаторам і почали на них тиснути, щоб ті зверталися до Мінфіну і скасовували угоду: «Взагалі скасування випуску облігацій - це екстраординарна подія. Я такого ще не бачив, тому Україна примудрилася вляпатися. Я так м'яко скажу».
За словами Наймана, Мінфін міг відмовитися від цього, тому що угода за фактом була закрита, але репутаційні ризики виявилися занадто високі.
Журналіст видання «НВ Бізнес» на своїй сторінці в Facebook заявив, що, за інформацією обізнаних джерел, президент України Володимир Зеленський 1 липня нібито двічі викликав Якова Смолія на зустріч:
«На першій Зеленський погодився, що Смолій подасть у відставку після прийняття постанови Верховної Ради щодо НБУ. Потім він викликав його на другу зустріч, скасував домовленість і почав грубити Смолію, зажадавши відразу написати заяву. Текст самої заяви продиктував Смирнов (заступник глави офісу президента. - Приміч. ред.)».
Радник Зеленського економіст Олег Устенко заперечує, що на Смолія чинився якийсь політичний тиск. Він вважає, що проблема голови Нацбанку була в комунікації з парламентом, Радою Нацбанку, урядом і президентом, мовляв, він і його команда нечітко доносили свою позицію.

Зв'язок рейтингу Зеленського з грошима від МВФ
До сьогоднішнього моменту Нацбанк зберігав незалежність від усіх органів влади, що вважалося результатом реформ в Україні. Незалежність регулятора також була однією з умов нової програми МВФ. Після заяви про відставку Якова Смолія посли країн «Великої сімки» і представники Міжнародного валютного фонду відзначили роботу чинного глави Нацбанку, заявивши, що в разі переходу регулятора під контроль влади підтримка реформ припиниться.
Радник Зеленського Олег Устенко виключає такий варіант. Він каже, що в угоді з МВФ є окремі пункти, які стосуються питань незалежності регулятора.
«Я не вважаю, що тут відбувається якась підміна понять або відхід убік. Ні, все тут в Україні, починаючи від президента і закінчуючи міністром фінансів, тобто всі ті, хто поставив підписи на документі - всі чітко розуміють, що НБУ - незалежна інституція і ніякого тиску на них не здійснюється», - переконує Устенко.
Проте фінансовий аналітик Ерік Найман вважає, що заяви МВФ і послів G7 слід трактувати як конкретне попередження і чіткий сигнал:
«Якщо Україна призначить залежного главу НБУ від президента, парламенту, саме залежного, який почне за прямою вказівкою з Банкової (вулиця, на якій розташований офіс президента - Приміч. ред.) друкувати гроші, тоді Україна втратить довіру МВФ і можливість взяти хоча б цент у МВФ, а без цього Україна прийде до дефолту».
В останньому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=955&page=1 йдеться , що 61% українців не підтримує співпрацю з МВФ. Результати були опубліковані якраз після отримання першого траншу в червні і в порівнянні з попереднім опитуванням незадоволених стало більше на 15%. У той же час рейтинг президента Зеленського продовжує http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-riven-doviry-do-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-cherven-2020r знижуватися , на кінець червня він впав до позначки 35%.
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03.07.2020 15:02 Ответить
Не думал, что пуйлососы типа Зенита-Циклопа смогут меня здест забанить.Увы
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03.07.2020 15:27 Ответить
 
 