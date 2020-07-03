Ермак и Резников сегодня в Берлине обсудят с советниками лидеров Нормандского формата выполнение договоренностей по Донбассу, - ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в пятницу у них запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине", - говорится в сообщении.

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