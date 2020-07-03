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Новости Агрессия России против Украины
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Ермак и Резников сегодня в Берлине обсудят с советниками лидеров Нормандского формата выполнение договоренностей по Донбассу, - ОП

Ермак и Резников сегодня в Берлине обсудят с советниками лидеров Нормандского формата выполнение договоренностей по Донбассу, - ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в пятницу у них запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Берлин (226) переговоры (4985) Донбасс (26956) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+28
"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации"
Источник: https://censor.net/n3205879"

Ермак - он вообще кто такой, чтобы руководить внешней политикой Украины?
Он от какой партии он шел на выборах, когда его утвердила Рада????
На каком основании этот шнырь узурпировал власть???
Он глава ОП?
Так пусть бумагу в принтеры заправляет и поливает комнатные растения.
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03.07.2020 13:44
+14
Ермак и Резников сегодня в Берлине обсудят с советниками лидеров Нормандского формата выполнение договоренностей по Донбассу, - ОП - Цензор.НЕТ 6693
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03.07.2020 13:46
+9
Домовлятимуться наскільки ще відвести війська.
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03.07.2020 13:45
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"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации"
Источник: https://censor.net/n3205879"

Ермак - он вообще кто такой, чтобы руководить внешней политикой Украины?
Он от какой партии он шел на выборах, когда его утвердила Рада????
На каком основании этот шнырь узурпировал власть???
Он глава ОП?
Так пусть бумагу в принтеры заправляет и поливает комнатные растения.
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03.07.2020 13:44 Ответить
Ермак и Резников сегодня в Берлине обсудят с советниками лидеров Нормандского формата выполнение договоренностей по Донбассу, - ОП - Цензор.НЕТ 6693
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03.07.2020 13:46 Ответить
Міністр закордонних справ має займатись дипломатичною роботою! А повноваження Єрмака - слідкувати за туалетним папером в офісі Президента! В нас є Конституція України, яка чітко окреслює повноваження чиновників і чиновники мають діяти виключно в межах повноважень наданих їм Конституцією України та законодавством! Немає в Конституції такого інституту як Офіс Президента і повноваження на ведення переговорів є виключно у міністра закордонних справ та його заступників, або у самого Президента. Президент не може передоручити виконання своїх дипломатичних функції своєму уборщику, чи перукарю, чи масажисту! Якщо Президент з якихось причин не може особисто виконувати дипломатичну роботу, є міністр закордонних справ і його заступники!
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03.07.2020 13:54 Ответить
шаг влево, шаг вправо - попытка к бегству..
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03.07.2020 13:56 Ответить
Ермак одна из ключевых фигур ОПГ, которая сейчас управляет Украиной. Кто то этого не знает?
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03.07.2020 14:10 Ответить
грязь москви при зє-аватарі на перемовини по... їхала
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03.07.2020 14:12 Ответить
"Кто такой Ермак? Да, так...Просто - Путина чувак!"
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03.07.2020 14:13 Ответить
дермак
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03.07.2020 14:52 Ответить
Домовлятимуться наскільки ще відвести війська.
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03.07.2020 13:45 Ответить
укро-банкоматы в лугандон! питання №1!
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03.07.2020 14:04 Ответить
Кто такой Ермак? Его задача - документы готовить для зезедента, а не лезть в политику!
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03.07.2020 13:45 Ответить
Сволочи решили без первых лиц стран-подписантов минских соглашений договориться втихаря? ***** давно етого хотел, чтобы перевести переговоры в подковерные договорняки и самому не светиться на переговорах и Зеленского не брать чтобы не распатякал ничего лишнего.
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03.07.2020 13:46 Ответить
Кто то еще верит Ермаку или Резникову чтобы их посылать от Украины? И вообще, кто их уполномачивал говорить на украинский народ?
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03.07.2020 13:47 Ответить
Ты же поверил в Зелемойского, когда его выбрал, чего же ты теперь, такой мудрый, не веришь в выбор твоего #тольконеПорошенко?
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03.07.2020 13:58 Ответить
Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу/ Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский. / Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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03.07.2020 13:47 Ответить
Ермак злочинець ...
Зеленський бандит!
Свободу Сергію Стерненко !!!
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03.07.2020 13:47 Ответить
От орды Козак уже там.Требует особый статус Донбасса в Конституции.Полный список удерживаеммых.6 лет Мацква топчется по Донбассу и требует ,требует,требует.Свинья с ногами на нашем столе.
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03.07.2020 13:48 Ответить
просто дно(((( зачем летать или немцы не знают что война продолжается??????????
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03.07.2020 13:49 Ответить
немцы посыпают головы пеплом - им некогда вникать..
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03.07.2020 13:56 Ответить
они обсуждают - как продать Украину пуйлу так, чтобы украинцы этого не заметили
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03.07.2020 14:24 Ответить
отчитываться будут на сколько продвинулась сдача Украины?
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03.07.2020 13:54 Ответить
походу зеля сливает Украину кремвлевскому карлику
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03.07.2020 13:54 Ответить
Россия требует до 6 июля представить проект о статусе Донбасса.Об этом https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-treffen-in-berlin-russlands-bedingungen-a-52976a09-74f9-4cbd-b91d-da15d7389a74 пишет немецкое издание Spiegel , в распоряжении которого есть неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников нормандского формата.
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03.07.2020 13:57 Ответить
в дополнение к Вашему "Россия требует от Украины уже до конца недели закрепить в Конституции особый статус Донбасса.Об этом стало известно немецкому изданию https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-treffen-in-berlin-russlands-bedingungen-a-52976a09-74f9-4cbd-b91d-da15d7389a74 Spiegel , журналистам которого лондонский Dossier Centre передал неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая проходит в пятницу, 3 июля, в Берлине.Так, позиция Кремля включает скорейшую юридическую реорганизацию временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей - то есть законодательного закрепления их особого статуса.В связи с этим в Кремле хотят, чтобы проект соответствующих изменений в Конституцию был представлен в Трехсторонней контактной группе в Минске уже 6 июля.Кроме того, Москва также настаивает на имплементации в украинское законодательство одобренной в прошлом году Киевом "формулы Штайнмайера", которая включает предоставление особого статуса Донбасса после свободных и справедливых выборов.Еще одно требование России - предоставления Киевом до 6 июля списка для очередного обмена пленными."
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03.07.2020 15:52 Ответить
*****, мне может кто то объяснить, почему вопросами внутренней и внешней политики занимается администратор офиса? Скотина зеленская, ты будешь выполнять требования Конституции?!
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03.07.2020 13:57 Ответить
https://censor.net/user/322886

Скотина зеленская, ты будешь выполнять требования Конституции?!Єрмак і Резніков сьогодні в Берліні обговорять з радниками лідерів Нормандського формату виконання домовленостей стосовно Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 7058
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03.07.2020 14:06 Ответить
Какая Конституция?Я не удивлюсь,если на следующее заседание Нормандского формата
поедет брат Ермака,контуженный на колчаковских фронтах и выживший назло Порошенку.
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03.07.2020 14:14 Ответить
У фуйла кепські справи. Врятувати його може капітуляція України, а відповідно зняття "корисних" санкцій. Дерьмак з бубАчкою поспішають допомогти бізнеспартеру коломойського
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03.07.2020 13:59 Ответить
На ничку...
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03.07.2020 14:06 Ответить
К этим клоунам, еще кто то серьезно относится и встречается Странно
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03.07.2020 14:12 Ответить
завхоз!!
решает внешнюю политику
полный....п..
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03.07.2020 14:15 Ответить
Торги в "мюнхенском формате 1938" продолжаются
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03.07.2020 14:23 Ответить
все что эти мрази зеленые 'договариваются' будет отменено украинским народом очень скоро.и все закончики тоже
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03.07.2020 14:25 Ответить
Идет плановая подготовка к новому саммиту Нормандского формата в Берлине. Что за истерика в комментах ?
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03.07.2020 14:33 Ответить
Хотел бы что бы Вам операцию делал сантехник или дворник!
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03.07.2020 14:52 Ответить
Только что президент Макрон назначил премьер-министром Франции заместителя руководителя своей администрации. Что вьі бубните про "некомпетентность"?
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03.07.2020 15:30 Ответить
Что янелох, торги Украиной продолжаются? Зачем там такой ******* как ермак?
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03.07.2020 14:48 Ответить
Зечмо недієздатний, його представляє опекун дЕрмак
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03.07.2020 15:05 Ответить
"Как сообщает https://tass.ru/politika/8878329 ТАСС , российский представитель Дмитрий Козак уже прибыл в столицу Германии.Источник в российской делегации отметил, что предметом встречи станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию." Лаптевых не интересует безопасность, их не интересует обмен пленными все что для них представляет ценность- особый статус и выборы.Тот самый козак, который был автором приднестровского урегулирования в Молдове и если кто забыл то его план предусматривал "Во-первых, сохранение на 20 лет российского военного присутствия. Во-вторых, Молдова должна была превратиться из унитарного
государства в федерацию, а Приднестровье и Гагаузия получали статус субъектов
федерации с правом вето на ключевые вопросы внутренней и внешней политики
(интеграция в НАТО и ЕС должна была исчезнуть с повестки дня). В-третьих, русский язык получал в Молдове статус второго
государственного/официального. В-четвертых, дополнительный тайный протокол предусматривал гарантии
сохранения в Приднестровье российской собственности (приобретенной в результате
так называемой приватизации), оплату Молдовой многомиллиардного долга за
потребленный Приднестровьем российский газ, а также гарантии безопасности
пророссийскому руководству Приднестровья, включительно с руководством местных
спецслужб."https://zn.ua/internal/pridnestrovskie-uroki-dlya-ukrainy-344888_.html с чем поехала укр.делегация выплывет спустя время.Ждем
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03.07.2020 15:14 Ответить
Кто активно работал с Козаком со стороньі Украиньі над проблемой Приднестровья в 2005г , напомнить? Глава СНБО г-н Порошенко П.А. Никакие мьісли не возникают?
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03.07.2020 15:33 Ответить
а ермак прям министром иностранных дел стал походу.
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03.07.2020 15:42 Ответить
Глава ДНР отказался рассматривать воссоединение самопровозглашённой республики с Украиной Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/world/44447538/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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03.07.2020 16:44 Ответить
Як може відноситися світова спільнота, коли над віце-прим'єром поставили завгоспа Єрмака. В нього по закону немає ніяких повноважень. Він щось там незаконо перебирає наг себе, але цим хай займається СБУ.
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03.07.2020 18:30 Ответить
 
 