Ермак и Резников сегодня в Берлине обсудят с советниками лидеров Нормандского формата выполнение договоренностей по Донбассу, - ОП
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в пятницу у них запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине", - говорится в сообщении.
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Источник: https://censor.net/n3205879"
Ермак - он вообще кто такой, чтобы руководить внешней политикой Украины?
Он от какой партии он шел на выборах, когда его утвердила Рада????
На каком основании этот шнырь узурпировал власть???
Он глава ОП?
Так пусть бумагу в принтеры заправляет и поливает комнатные растения.
Зеленський бандит!
Свободу Сергію Стерненко !!!
Скотина зеленская, ты будешь выполнять требования Конституции?!
поедет брат Ермака,контуженный на колчаковских фронтах и выживший назло Порошенку.
решает внешнюю политику
полный....п..
государства в федерацию, а Приднестровье и Гагаузия получали статус субъектов
федерации с правом вето на ключевые вопросы внутренней и внешней политики
(интеграция в НАТО и ЕС должна была исчезнуть с повестки дня). В-третьих, русский язык получал в Молдове статус второго
государственного/официального. В-четвертых, дополнительный тайный протокол предусматривал гарантии
сохранения в Приднестровье российской собственности (приобретенной в результате
так называемой приватизации), оплату Молдовой многомиллиардного долга за
потребленный Приднестровьем российский газ, а также гарантии безопасности
пророссийскому руководству Приднестровья, включительно с руководством местных
спецслужб."https://zn.ua/internal/pridnestrovskie-uroki-dlya-ukrainy-344888_.html с чем поехала укр.делегация выплывет спустя время.Ждем
https://news.rambler.ru/world/44447538/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink