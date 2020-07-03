Симуляция, а не стимуляция: Прокип разъяснил, что происходит с RAB-реформой в Украине

В Украине существует критическая проблема износа электросетей, ее решением станет изменение тарифного регулирования в пользу RAB-тарифа. Но страна с 2012 года не может ввести действенную методологию, которая будет интересна для инвесторов.

Об этом говорит Адриан Прокип, старший научный сотрудники Института Кеннана (США,) эксперт по энергетике Украинского института будущего, на международном вебинаре Securing Capital Investment in Ukraine’s Electric Grid (Обеспечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее), организованном Центром отношений США-Украина (CUSUR), пишет Апостроф.

Так, показатели отсутствия света у потребителей Украины самые высокие в Европе - каждые несколько минут потребитель остается без электричества в течение года.

"В Украине это почти 700 минут, в Румынии - 306, а в Германии - 12. Это из-за устаревшей сети, уровень износа которой составляет около 60-70%", - уточнил он.

По мнению эксперта, причина такого состояния электросетей в том, что в Украине инвестиции на один километр очень малы. Ежегодно они составляют 200-250 долл на километр, тогда как в Румынии – 1000, в Польше – 1300, а в Германии – 1600, в Великобритании - 6000 долл на один километр. Таким образом, самый низкий уровень инвестиций приводит к низкому качеству услуг.

Решении проблемы Прокип видит в переходе на стимулирующее тарифообразование (RAB-тариф) по примеру европейских стран. В Украине необходимость RAB-перехода обсуждается с 2012 года. Но к активным рассмотрениям пришли только в 2017 году.

"В предложенном в 2017 году подходе Регулятора используется одинаковая норма прибыли для существующих и новых активов, и она должна составлять 12,5%. Но в тот момент, когда началось обсуждение, эксперты и лидеры мнений начали говорить, что этот подход повлияет на цены для потребителей. Это остановило принятие такого подхода", - делится Прокип.

Эксперт отметил, что идет 3 раунд обсуждений RAB-тарифа. Регулятор предложил еще одну систему - 1% от нормы прибыли, и 15% на новые активы. По мнению Прокипа, этот подход не даст возможность привлекать инвестиции в нужном объеме.

Проводя аналогию с подсчетами предложения регулятора 2017 года, эксперт заявляет, что до 2030 года с такими нормами окупаемости энергораспределительные компании смогут выделить только 30% необходимых инвестиций для реинвестирования. Таким образом, если предлагаемые ставки и условия ниже - это означает, что ситуация с привлечением средств не будет лучше.

"Я бы назвал это симуляцией, а не стимуляцией. При введении RAB норма доходности составляет 1% актива. Все существующие активы сети будут считаться старыми. Только если компания инвестирует в новые объекты, эти объекты будут считаться новыми, и только для этих объектов будет использоваться норма прибыли 15%", - отмечает Прокип.

Эксперт подчеркнул, что норма прибыли должна быть близка к стоимости капитала, потому что зарубежные компании принимают решения инвестировать, сравнивая стоимость кредитов и варианты реинвестирования денег в другие варианты.

Ранее Дэниел Витт, президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC), заявил, что состояние изношенной украинской электросети советских времен ставит под угрозу развитие промышленности в Украине, и чтобы улучшить качество жизни, украинцам нужно модернизировать электросеть.