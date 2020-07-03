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Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги

Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги

Симоновский суд Москвы удовлетворил два иска столичного управления МВД к лидерам оппозиции, участвовавших в организации акций протеста летом 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, суд постановил взыскать в пользу полиции 3,3 миллиона рублей с Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова и Олега Степанова за несанкционированную акцию 27 июля прошлого года.

Кроме того, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгия Албурова оштрафовали на 4,7 миллиона рублей за привлечение дополнительных средств и сил МВД на несанкционированной акции 3 августа.

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В июле-августе 2019 года в Москве проходили акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство митингов не были согласованы властями и завершились разгоном и массовыми задержаниями.

После этого иски к организаторам акций протеста подали МВД, Росгвардия, московский метрополитен, "Мосгортранс", "Автодор", ресторан "Армения", служба такси.

оппозиция (5335) россия (95652) суд (25110) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+5
Там змалечку готуються)=
Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги - Цензор.НЕТ 5962
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03.07.2020 13:53
+4
Ну вот и дожили .... Теперь в паРашу ехать не обязательно ,, ФСБ арестовывает украинцев прямо в центре Киева . .
У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства:
У Києві невідомі викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «https://sprotyv.info/news/liza-peskova-ne-spravilas-juzhnyj-sevastopol-zaplatit-rossijanam-vse Південний «, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку. .
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03.07.2020 14:05
+2
Логично.
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03.07.2020 13:47
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Логично.
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03.07.2020 13:47 Ответить
Там змалечку готуються)=
Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги - Цензор.НЕТ 5962
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03.07.2020 13:53 Ответить
Всё дерьмищще собралось в одном месте, от небутерброда до соболь. Вот только не называйте их оппами.
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03.07.2020 13:49 Ответить
Страшний сон *****:
Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги - Цензор.НЕТ 8447
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03.07.2020 13:50 Ответить
Государство ***** скоро рухнет, поэтому украинцы должны быть готовы перезапустить украинское государство без олигархов-паразитов и их антинародных чиновников.
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03.07.2020 13:56 Ответить
аргументируй...
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03.07.2020 14:04 Ответить
и за поломанные на людях дубинки тоже будут взыскивать? а за воздух, за ущерб брусчатке от омоновских сапог?
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03.07.2020 14:00 Ответить
кацапы да когда же вы станете свободными и распадетесь на части...ну неужели вам самим не хочется жить в небольших демократических около европейских странах...вас ведь за это сразу деньгами засыпят...
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03.07.2020 14:02 Ответить
Розмір країни не має значення, а от 17 000 рублів для середнього класу для такої країни це знущання над людьми. Рази в 4 менше ніж в 1900 році.
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03.07.2020 14:25 Ответить
ну ляпнул он про 17 тыров видимо не разглядев настоящей цифры - чувак давно оторван от реалий...как Матвиенка которая за где-то купленный пирожок протянула 5 тыров и спросила- хватит ли...
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03.07.2020 14:33 Ответить
Я думаю авакян и это скопирует в свои хотелки!
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03.07.2020 14:03 Ответить
Ещё есть варианты

Что не так с законом о массовых мероприятиях в Беларуси?
Объясняем
2019.01.28 19:33

...
Правозащитник считает неуместной норму, согласно которой организаторы митингов и демонстрация должны платить за услуги милиции, коммунальщиков и медиков во время акций.

...
https://belsat.eu/ru/news/chto-ne-tak-s-zakonom-o-massovyh-meropriyatiyah-v-belarusi-obyasnyaem/
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03.07.2020 15:21 Ответить
Ну вот и дожили .... Теперь в паРашу ехать не обязательно ,, ФСБ арестовывает украинцев прямо в центре Киева . .
У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства:
У Києві невідомі викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «https://sprotyv.info/news/liza-peskova-ne-spravilas-juzhnyj-sevastopol-zaplatit-rossijanam-vse Південний «, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку. .
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03.07.2020 14:05 Ответить
Очень важно, держите в курсе
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03.07.2020 14:09 Ответить
Украина уверенно к этому идёт.
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03.07.2020 14:22 Ответить
веревку и мыло выдадут, или со своим приходить?
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03.07.2020 15:10 Ответить
Когда уже оппозиция обязана будет самостоятельно закупать газовые баллончики, палки-демократизаторы и проплачивать бензин для автозаков?
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07.07.2020 14:18 Ответить
 
 