Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги

Симоновский суд Москвы удовлетворил два иска столичного управления МВД к лидерам оппозиции, участвовавших в организации акций протеста летом 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, суд постановил взыскать в пользу полиции 3,3 миллиона рублей с Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова и Олега Степанова за несанкционированную акцию 27 июля прошлого года.

Кроме того, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгия Албурова оштрафовали на 4,7 миллиона рублей за привлечение дополнительных средств и сил МВД на несанкционированной акции 3 августа.

Читайте также: Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей. ДОКУМЕНТЫ

В июле-августе 2019 года в Москве проходили акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство митингов не были согласованы властями и завершились разгоном и массовыми задержаниями.

После этого иски к организаторам акций протеста подали МВД, Росгвардия, московский метрополитен, "Мосгортранс", "Автодор", ресторан "Армения", служба такси.