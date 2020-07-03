Суд РФ оштрафовал оппозиционеров на 8 млн за то, что полиции пришлось внеурочно разгонять митинги
Симоновский суд Москвы удовлетворил два иска столичного управления МВД к лидерам оппозиции, участвовавших в организации акций протеста летом 2019 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, суд постановил взыскать в пользу полиции 3,3 миллиона рублей с Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова и Олега Степанова за несанкционированную акцию 27 июля прошлого года.
Кроме того, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгия Албурова оштрафовали на 4,7 миллиона рублей за привлечение дополнительных средств и сил МВД на несанкционированной акции 3 августа.
В июле-августе 2019 года в Москве проходили акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Большинство митингов не были согласованы властями и завершились разгоном и массовыми задержаниями.
После этого иски к организаторам акций протеста подали МВД, Росгвардия, московский метрополитен, "Мосгортранс", "Автодор", ресторан "Армения", служба такси.
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2019.01.28 19:33
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Правозащитник считает неуместной норму, согласно которой организаторы митингов и демонстрация должны платить за услуги милиции, коммунальщиков и медиков во время акций.
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https://belsat.eu/ru/news/chto-ne-tak-s-zakonom-o-massovyh-meropriyatiyah-v-belarusi-obyasnyaem/
У Києві російські спецслужби викрали акціонера кримського підприємства:
У Києві невідомі викрали одного з акціонерів ТОВ «Севастопольский судно-ремонтний завод «https://sprotyv.info/news/liza-peskova-ne-spravilas-juzhnyj-sevastopol-zaplatit-rossijanam-vse Південний «, майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму. Мова йде про мешканця Київської області Сергія Ткаченка 1962 року народження, якому, за інформацією з відкритих джерел, належить майже 22% акцій підприємства, https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік зайшов до салону краси у столиці. Одразу за ним зайшли двоє невстановлених чоловіків та підійшовши до Ткаченка - повідомили йому, що він перебуває у «федеральному розшуку». Після чого вивели його на вулицю та посадивши в авто - поїхали з ним у невідомому напрямку. .