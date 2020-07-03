Полиция провела обыски на базе отдыха в Кирилловке, где едой отравились 13 отдыхающих

Правоохранители провели следственные действия на базе отдыха в Кирилловке, где зафиксирован факт массового отравления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"На базе отдыха в Кирилловке правоохранители провели следственные действия и в ходе санкционированного обыска изъяли документацию и компьютерную технику", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Запорожье полицейские открыли уголовное производство по факту массового пищевого отравления на одной из баз отдыха в Кирилловке.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, специалисты Госпотребслужбы в Запорожской области и медики "Амбулатории общей практики семейной медицины" Кирилловской ОТГ.

Следователи Кирилловского отделения полиции и сотрудники Управления стратегических расследований под процессуальным руководством местной прокуратуры, во время санкционированного обыска изъяли документацию заведения и компьютерную технику. Привлеченные в ходе обыска специалисты Госпотребслужбы взяли необходимые образцы воды, пищи, смывы с предметов посуды для направления на лабораторное исследование.

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Во время проведения следственных действий руководством базы отдыха разрешительные документы на функционирование заведения не предоставлены. Кроме этого, правоохранителями выявлен еще ряд нарушений.

В ходе дальнейшего досудебного расследования, следователями будет установлен круг должностных лиц, допустивших деятельность базы отдыха без разрешительных документов. Также, по результатам проведенных экспертных исследований будет решаться вопрос о правовой квалификации выявленных правонарушений и привлечении виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.