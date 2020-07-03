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Полиция провела обыски на базе отдыха в Кирилловке, где едой отравились 13 отдыхающих

Полиция провела обыски на базе отдыха в Кирилловке, где едой отравились 13 отдыхающих

Правоохранители провели следственные действия на базе отдыха в Кирилловке, где зафиксирован факт массового отравления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"На базе отдыха в Кирилловке правоохранители провели следственные действия и в ходе санкционированного обыска изъяли документацию и компьютерную технику", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Запорожье полицейские открыли уголовное производство по факту массового пищевого отравления на одной из баз отдыха в Кирилловке.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, специалисты Госпотребслужбы в Запорожской области и медики "Амбулатории общей практики семейной медицины" Кирилловской ОТГ.

Следователи Кирилловского отделения полиции и сотрудники Управления стратегических расследований под процессуальным руководством местной прокуратуры, во время санкционированного обыска изъяли документацию заведения и компьютерную технику. Привлеченные в ходе обыска специалисты Госпотребслужбы взяли необходимые образцы воды, пищи, смывы с предметов посуды для направления на лабораторное исследование.

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Во время проведения следственных действий руководством базы отдыха разрешительные документы на функционирование заведения не предоставлены. Кроме этого, правоохранителями выявлен еще ряд нарушений.

В ходе дальнейшего досудебного расследования, следователями будет установлен круг должностных лиц, допустивших деятельность базы отдыха без разрешительных документов. Также, по результатам проведенных экспертных исследований будет решаться вопрос о правовой квалификации выявленных правонарушений и привлечении виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

курорт (119) отравление (1584) Нацполиция (16490) Запорожская область (3111)


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Топ комментарии
+1
...мусора доклевали оставшуюся окрошку и поскакали дальше искать, где и чем можно поживиться еще
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03.07.2020 14:02
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На якій базі?
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03.07.2020 13:56 Ответить
"Днепровские зори"
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03.07.2020 14:03 Ответить
На Пересыпи.
Полиция провела обыски на базе отдыха в Кирилловке, где едой отравились 13 отдыхающих - Цензор.НЕТ 5843
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03.07.2020 14:08 Ответить
Яка назва бази?
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03.07.2020 14:16 Ответить
См. выше.
"Днепровские зори"
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03.07.2020 14:20 Ответить
обыски нужно провести у всех!
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03.07.2020 13:57 Ответить
...мусора доклевали оставшуюся окрошку и поскакали дальше искать, где и чем можно поживиться еще
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03.07.2020 14:02 Ответить
Пиццу в номера пацаны заказали.Пиццуариев надо сразу на 200 тыс штрафовать,а потом 10 лет разбираться.
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03.07.2020 14:07 Ответить
Массовое отравление.
Пацанов и пицц было много.
Изучи инфу, что бы дурь не писать.
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03.07.2020 14:10 Ответить
Интересно, что они там искали, кишечную палочку что ли?
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03.07.2020 15:26 Ответить
мне внук сказал, что в компьютерах - не палочки, а вирусы
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03.07.2020 16:44 Ответить
 
 