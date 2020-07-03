РФ переоборудует свои "перспективные" ЗРК, чтобы сбивать спутники на низкой орбите

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" хотят переоборудовать для поражения спутников на низкой орбите.

Об этом в интервью газете Минобороны РФ сообщил главный командующий воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, передает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что сейчас комплекс "может перехватывать аэродинамические и баллистические цели, в частности гиперзвуковое оружие в ближнем космосе".

С-500 хотят интегрировать в единую сеть с уже имеющимися боевыми комплексами С-300ВМ4 "Антей-2500" и С-400 "Триумф", а также С-350 "Свитязь".

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