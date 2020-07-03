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РФ переоборудует свои "перспективные" ЗРК, чтобы сбивать спутники на низкой орбите

РФ переоборудует свои

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" хотят переоборудовать для поражения спутников на низкой орбите.

Об этом в интервью газете Минобороны РФ сообщил главный командующий воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, передает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что сейчас комплекс "может перехватывать аэродинамические и баллистические цели, в частности гиперзвуковое оружие в ближнем космосе".

С-500 хотят интегрировать в единую сеть с уже имеющимися боевыми комплексами С-300ВМ4 "Антей-2500" и С-400 "Триумф", а также С-350 "Свитязь".

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оружие (10221) ракеты (3575) россия (95652) спутник (232) Минобороны рф (931)


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Топ комментарии
+26
Вас дроны турецкие на ноль множат, а они всё про космос. Космические...
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03.07.2020 14:10
+23
РФ переоборудует свои "перспективные" ЗРК, чтобы сбивать спутники на низкой орбите - Цензор.НЕТ 6226
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03.07.2020 14:09
+23
Наведіть приклад, коли С-300 чи С-400 збили військовий літак, чужий а не свій?
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03.07.2020 14:28
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РФ переоборудует свои "перспективные" ЗРК, чтобы сбивать спутники на низкой орбите - Цензор.НЕТ 6226
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03.07.2020 14:09 Ответить
РФ переоборудует свои "перспективные" ЗРК, чтобы сбивать спутники на низкой орбите - Цензор.НЕТ 3951
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03.07.2020 14:10 Ответить
Вас дроны турецкие на ноль множат, а они всё про космос. Космические...
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03.07.2020 14:10 Ответить
Если бы турецкие дроны их на ноль множили, зачем туркам покупать российские системы С-400, да еще и в ущерб контракту с США на новейшие самолеты? Неужели турки так глупы. Но если они глупы, как они сделали дроны, которые множат на ноль российские ЗРК?

Да хотя бы вчерашний скандал с закупкой Украиной деталей для С-300 в обход санкций. Ну зачем нам это, если российские системы - дерьмо, да еще и далеко не первой свежести? Но зачем-то купили, почему-то начали бить в набат: система ПВО под угрозой. Под какой угрозой, если эти "консервные банки" дронами на ноль множатся, их в металлолом сдать и купить что-то реально стоящее
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03.07.2020 14:22 Ответить
Наведіть приклад, коли С-300 чи С-400 збили військовий літак, чужий а не свій?
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03.07.2020 14:28 Ответить
Так в этом и смысл. Нам-же миги и су сбивать нужно, а не рапторы.
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03.07.2020 17:26 Ответить
але, ты в курсе, что турки продают этот металлолом американцам?
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03.07.2020 14:31 Ответить
Эрдоган продаёт ненужные С-400: Турция и США элегантно обвели Кремль вокруг пальца...

https://www.youtube.com/watch?v=gJQ7rPJDBo4
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03.07.2020 14:39 Ответить
Эх, у нас бы американцы "Нептун" купили на несколько миллиардов $$, элегантно бы нас обвели вокруг пальца
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03.07.2020 14:51 Ответить
Так ці декілька млрд надрукувала приватна фірмочка в США, американцям папірчику не шкода.
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03.07.2020 14:57 Ответить
Ты все перепутал. Это сенат хочет купить. Да кто ж ему продаст.
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03.07.2020 16:56 Ответить
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03.07.2020 17:30 Ответить
троль запарєбріковий...про базарити... і так все ясно...чого пертися з такими потугами в Україну, коли московія рулить???? бо без України -Руси московія - пшик....
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03.07.2020 14:34 Ответить
А деньги на новое ты даш?
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03.07.2020 14:46 Ответить
"зачем туркам покупать российские системы С-400?" чтобы на них отрабатывать средства РЭБ и тактику дронов по уничтожению таких и подобных им комплексов.
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03.07.2020 15:24 Ответить
>зачем туркам покупать российские системы С-400

чтобы изучить и сделать дроны которые их на ноль множат

>деталей для С-300 в обход санкций. Ну зачем нам
потому что у парашки нет таких дронов как у турков
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03.07.2020 16:14 Ответить
Ты ошибся форумом. Кто сказал, что турки что-то купили. Это довесок к газовой ржавой трубе. Кацапские железяки - это палки пугалки для лохов.
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03.07.2020 17:09 Ответить
Тупішого питання не бачив. Відповідь елементарна.
Турецькі дрони множать російську ППО на нуль тому що вони створені проти ППО, у РФ нема проти них контрзаходів і турки вправно ними володіють..
Однак турецьким дроном літака не вразити, і будинки на великій відстані не вразити. Для цього турки закупляють С-400 яких будуть прикривати власні дрони.
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04.07.2020 11:08 Ответить
это вообще смех да и только)) вяликие ватные витязи выгребали от турков по самое не хочу, выглядили полными никакашками, но по своей привычке колотить понты не могут удержаться, что бы не втирать своему стаду про не имеющие анаЛохи оружие..
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03.07.2020 14:30 Ответить
Ну чего Вы от них ждете? "Тактическое заманивание" войск противника в глубину своей территории со сдачей и сожжением собственной второй столицы - это подается, как вершина какцапских побед.
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03.07.2020 14:47 Ответить
супутники Starlink будуть збивати
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03.07.2020 14:11 Ответить
блефуют федерасты
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03.07.2020 14:13 Ответить
Галактические долбоЁбы
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03.07.2020 14:14 Ответить
Так эти же длббы и мировую революцию хотели и кАмунизьм-ононизьм ,хотеть не вредно ,вот только связи с реальностью как не было,так и нет
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03.07.2020 14:14 Ответить
Єдине, чим московіти можуть щось збити, це табличкою з дверей Рогозіна.РФ переобладнає свої "перспективні" ЗРК, щоб збивати супутники на низькій орбіті - Цензор.НЕТ 3368
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03.07.2020 14:17 Ответить
Дванадцять посад!!! І коли він усе робить встигає? Кажуть, навіть Юлій Цезар встигав одночасно дві справи робить - писать і говорить...
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03.07.2020 14:43 Ответить
РФ переобладнає свої "перспективні" ЗРК, щоб збивати супутники на низькій орбіті - Цензор.НЕТ 7742
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03.07.2020 14:49 Ответить
Там ещё на трусах висит немало - за особую храбрость.
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03.07.2020 15:29 Ответить
Их вместо крематория в металлолом сдают. Планета Шелезяка, мля...
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03.07.2020 16:04 Ответить
Скромняга ))
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03.07.2020 15:03 Ответить
От скромности точно не помрёт.
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03.07.2020 15:09 Ответить
С200-400 умеет сбивать гражданские самолеты, а С500 будет сбивать гражданские спутники и возможно МКС. Военным, как обычно, нет причин для волнений.
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03.07.2020 14:19 Ответить
А ***** не подумало що амери позбивають їхні супутники? Тоді казатимуть а нас за шо.
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03.07.2020 14:20 Ответить
анало-говнет
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03.07.2020 14:24 Ответить
страна дураков и балалаек.
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03.07.2020 14:26 Ответить
Дебилы блет...
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03.07.2020 14:29 Ответить
А с какого переляку кацапье назвало С-350 чисто "биндеровским" Волынским названием синих очей Украины - "Свитязь" (по Беларусски "Свицязь"). Вообще берега попутали.
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03.07.2020 14:33 Ответить
Они не понимают таких тонкостей, для них это слово что-то "древне-славянское"(а что это такое- дело десятое), главное нужно дедов уважить и ещё раз подчеркнуть свою преемственность к Руси )
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03.07.2020 14:52 Ответить
Яке в дупу наслідування. Я володію російською, українською, англійською класичною та раозмовною польською мовами. Вних ні щелепи не мізки не дозволяють свою великодержавну нормально вивчити..
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03.07.2020 15:00 Ответить
Да им просто до звезды. Это мы постоянно заморачиваемся о названиях, а не о сути.
"...саперная лопатка - «Азарт», наручники «Нежность», выстрел к подствольному гранатомету - «Подкидыш», тяжелая огнеметная система «Буратино»" и т.д. и т.п.
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03.07.2020 15:01 Ответить
Ооооо!!! Очередной "анало-говнет"
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03.07.2020 14:43 Ответить
Московиты превращают С-500 в мишени для орбитального оружия.
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03.07.2020 15:30 Ответить
Мало они войнушек на земле ведут, осталось в космосе пострелять. Космические долбодятлы.
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03.07.2020 15:44 Ответить
Они бы и сейчас сбивали,но пока кривизну земли не смогли выровнять...
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03.07.2020 16:02 Ответить
ну-ну спробуй
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03.07.2020 18:25 Ответить
ну Маск! теперь держись
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03.07.2020 19:46 Ответить
Врешті-решт ці ідіоти закупорять планету космічним сміттям якщо їх ніхто не розвалить
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04.07.2020 11:09 Ответить
100% ,будуть мстити за витіснення з ринку йогоSpaceX,на низький орбіті там в основному розгорнута мережа старлінк І.Маска висоти від 300км,наприклад супутники Viasat це 36 тис.км над землею,телескоп Хабл-568 км.
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08.07.2020 15:14 Ответить
 
 