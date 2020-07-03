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За попавшегося на взятке экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 млн грн залога

За попавшегося на взятке экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 млн грн залога

За подозреваемого по делу о получении взятки экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог в размере 10,1 млн грн.

Об этом рассказала LIGA.net пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ.

Залог был внесен в полном размере. Таким образом Балонь выйдет из СИЗО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов

Также в размере 5 млн грн был внесен залог за другого фигуранта дела, Сергея Шевченко, который руководил патронатной службой Кировоградской ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.

27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.

Автор: 

взятка (6166) залог (516) Балонь Андрей (18)


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Топ комментарии
+9
Товарисчу сидеть никак нельзя, товарисч может сильно много рассказать.
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03.07.2020 14:12
+5
Вот такая правда...сидеть будет тот,кто украл,чтоб пожрать.
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03.07.2020 14:15
+4
Для таких випадків у них є...
За попавшегося на взятке экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 млн грн залога - Цензор.НЕТ 337
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03.07.2020 14:16
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Товарисчу сидеть никак нельзя, товарисч может сильно много рассказать.
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03.07.2020 14:12 Ответить
Залог маленький, потрібно було 100 млн. грн призначити суму залогу, щоб застава була реальним запобіжником від втечі підозрюваного!
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03.07.2020 14:19 Ответить
нужно вообще убрать залог по таким статьям - а то они сумму возможного залога уже в взятку включают
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03.07.2020 14:27 Ответить
- Ну, как устроились на новом месте?
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал, сразу за ДРЭЛЬ!(с)
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03.07.2020 15:05 Ответить
В 2003 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальный университет внутренних дел (юрист). В 2017 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность «Финансы и кредит»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Кандидат юридических наукhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .Трудовая деятельность[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]Июль 2003 - февраль 2004 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C следователь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старосамборского районного отдела управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B МВД Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львовской области , г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львов .Февраль 2004 - апрель 2010 - старший следователь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87 Дрогобычского городского отдела Главного управления МВД Украины Львовской области, г. Львов.Апрель 2010 - июнь 2011 - заместитель начальника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80 Самборского городского отдела Главного управления МВД Украины Львовской области - начальник следственного отдела, г. Львов.Июнь - сентябрь 2011 - заместитель начальника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2) Франковского районного отдела Львовского городского управления МВД Украины Львовской области - начальник следственного отдела, г. Львов.Октябрь 2012 - октябрь 2013 - заместитель начальника следственного управления Управления МВД Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирской области , г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомир .Октябрь 2013 - январь 2014 - старший следователь по особо важным делам-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 криминалист отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления Управления МВД Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Полтавской области , г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Полтава .Январь - июнь 2014 - начальник отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, следственного управления Управления МВД Украины в Полтавской области, г. Полтава.Июнь 2014 - август 2015 - первый заместитель начальника Управления МВД Украины в Полтавской области - начальник следственного управления, г. Полтавамусор,он и в Африке мусор...оно без взяток не может...
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03.07.2020 16:42 Ответить
У него есть вышиванка, так что не бузите тут.
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03.07.2020 14:13 Ответить
Вот такая правда...сидеть будет тот,кто украл,чтоб пожрать.
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03.07.2020 14:15 Ответить
я ж казав - спортивна риболовля хворева..
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03.07.2020 14:15 Ответить
Для таких випадків у них є...
За попавшегося на взятке экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 млн грн залога - Цензор.НЕТ 337
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03.07.2020 14:16 Ответить
такое честное рожа литса на фоне выбора Украиной Европы!)
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03.07.2020 14:17 Ответить
За подозреваемого по делу о получении взятки экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог в размере 10,1 млн. грн.

Хм...100000 курьеру за доставку?
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03.07.2020 14:19 Ответить
И снова белый и пушистый,можно назначать уже министром, чего уж там.
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03.07.2020 15:06 Ответить
кто внес? спонсоры разворовывания?
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03.07.2020 15:40 Ответить
От виродок! І найбільш прикро за те, що воно вийшло з регіону, який генерує і впроваджує національні ідеї, ідеї патріотизму, відданості справі розбудові і захисту держави. Ляшко сказав-би, що воно- скотиняка. Я погоджуюся!
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03.07.2020 15:52 Ответить
Єрмак вніс...
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03.07.2020 17:06 Ответить
 
 