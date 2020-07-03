За попавшегося на взятке экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 млн грн залога

За подозреваемого по делу о получении взятки экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог в размере 10,1 млн грн.

Об этом рассказала LIGA.net пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ.

Залог был внесен в полном размере. Таким образом Балонь выйдет из СИЗО.

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Также в размере 5 млн грн был внесен залог за другого фигуранта дела, Сергея Шевченко, который руководил патронатной службой Кировоградской ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.

27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.