Украина должна поддержать Беларусь и не допустить введения войск РФ в эту страну, - Ходжес

Украина должна поддержать Беларусь и не допустить введения российских войск в эту соседнюю страну. Это выгодно обеим станам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил генерал -лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

"Уверен, что руководство как Беларуси, так и Украины сможет поддерживать друг друга и не допустит россиян в Беларусь. Думаю, это выгодно обеим странам", - сказал он.

Генерал отмечает, что до введения в Беларусь российской армии, Украина может не переживать относительно удара с северного направления.

"Я надеюсь, что Беларусь сможет и дальше оказывать сопротивление российскому давлению, тому, чтобы РФ вводила на её территорию свои войска. Это будет хорошо для Украины, для Польши, для Литвы. Вот почему Соединенные Штаты пытаются восстановить нормальные отношения с официальным Минском", - отметил Ходжес.

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В то же время, он считает, что после принятия новой Конституции РФ Владимиру Путину вряд ли будет нужно Союзное государство с Беларусью.

"С изменением Конституции в России Путин получил то, чего он хотел, – возможность оставаться у власти в течение длительного периода времени. Ему не нужно создавать Союзное государство с Беларусью в качестве страховки, позволяющей ему продолжить правление в другой должности (главы Госсовета, например, - Ред.). В этом нет необходимости", - пояснил американский генерал.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси накануне выборов.