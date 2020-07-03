Украина должна поддержать Беларусь и не допустить введения войск РФ в эту страну, - Ходжес
Украина должна поддержать Беларусь и не допустить введения российских войск в эту соседнюю страну. Это выгодно обеим станам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил генерал -лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.
"Уверен, что руководство как Беларуси, так и Украины сможет поддерживать друг друга и не допустит россиян в Беларусь. Думаю, это выгодно обеим странам", - сказал он.
Генерал отмечает, что до введения в Беларусь российской армии, Украина может не переживать относительно удара с северного направления.
"Я надеюсь, что Беларусь сможет и дальше оказывать сопротивление российскому давлению, тому, чтобы РФ вводила на её территорию свои войска. Это будет хорошо для Украины, для Польши, для Литвы. Вот почему Соединенные Штаты пытаются восстановить нормальные отношения с официальным Минском", - отметил Ходжес.
В то же время, он считает, что после принятия новой Конституции РФ Владимиру Путину вряд ли будет нужно Союзное государство с Беларусью.
"С изменением Конституции в России Путин получил то, чего он хотел, – возможность оставаться у власти в течение длительного периода времени. Ему не нужно создавать Союзное государство с Беларусью в качестве страховки, позволяющей ему продолжить правление в другой должности (главы Госсовета, например, - Ред.). В этом нет необходимости", - пояснил американский генерал.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси накануне выборов.
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Що за дурню ви пишете? Польща - країна НАТО з потужною власною армією і не набагато менша за Україну. ***** всереться на Польщу **********.
крім того ,вона член НаТО,що майже виключає атаку росії..
все таки кількість місць на держслужбі обмежена..
Как у бравого солдата Швейка!
Беларусь - независимое государство.
У них своя голова на плечах.
а то я уже полгода добиваюсь от местной публики конкретных данных, но все собеседники как-то сразу куда-то исчезают после этого вопроса))
Вот так и рождаются басни и сказки.
Ведь именно под такой легендой россияне оккупировали Крым: "готовится высадка войск ОВС НАТО".
А по факту - ************* расеян,а теперь ещё и южных соседей.
К счастью, в Беларуси нет ничего подобного тому, что было в украинском Крыму.
два объекта под охраной белВОХРы.
а что это за "обслуга ПВО" такая, что никто не в курсе об их присутствии?
и что за "другие объекты"? уточните!
А когда просишь уточнить, сразу сливаются или постят ссылки на то, что всем известно
це як !?
Яким способом ?
по моєму,чувак обдовбаний.
И ради такой мелочи вы покинете комфортабельные Нидерланды?
американець видно не в курсі.
1) російська армія в Білорусі як у себе..
2) білоруська армія і є російська..
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси накануне выборов.
Американцы за Лукашенко? Вот те нате, хрен в томате...