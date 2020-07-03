Зеленский поручил тщательно контролировать передвижение грузовиков: Формула "здесь строят - там разрушают" не сработает

За прошедшие сутки в Украине правоохранители вместе с представителями Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) проверили 18 пунктов габаритно-весового контроля. Было осуществлено 6,6 тыс. проверок грузовиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства поинтересовался, были ли наложены штрафные санкции на транспорт, нарушивший соответствующие нормы.

"Формула "здесь строят - там разрушают" не сработает. Как мы можем восстановить и построить украинские дороги, если тут же грузовики разрушают новые и добивают старые дороги? Надо коммуницировать с компаниями и тщательно контролировать передвижение грузовиков", - подчеркнул Президент.

Министр доложил, что за сутки интенсивных проверок наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн грн. А на Николаевщине было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.

По данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Чиновники договорились улучшить условия осуществления проверок, работу техники, обеспечив невозможность ее частого перегрева, увеличить количество кадров для проверок, улучшить условия их работы. Также Нацполиция сообщила, что уже устанавливаются камеры для наблюдения за процессом проверок.

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