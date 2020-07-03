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Зеленский поручил тщательно контролировать передвижение грузовиков: Формула "здесь строят - там разрушают" не сработает

Зеленский поручил тщательно контролировать передвижение грузовиков: Формула

За прошедшие сутки в Украине правоохранители вместе с представителями Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) проверили 18 пунктов габаритно-весового контроля. Было осуществлено 6,6 тыс. проверок грузовиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства поинтересовался, были ли наложены штрафные санкции на транспорт, нарушивший соответствующие нормы.

"Формула "здесь строят - там разрушают" не сработает. Как мы можем восстановить и построить украинские дороги, если тут же грузовики разрушают новые и добивают старые дороги? Надо коммуницировать с компаниями и тщательно контролировать передвижение грузовиков", - подчеркнул Президент.

Министр доложил, что за сутки интенсивных проверок наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн грн. А на Николаевщине было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.

По данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Чиновники договорились улучшить условия осуществления проверок, работу техники, обеспечив невозможность ее частого перегрева, увеличить количество кадров для проверок, улучшить условия их работы. Также Нацполиция сообщила, что уже устанавливаются камеры для наблюдения за процессом проверок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес должен нести ответственность, если не контролирует соблюдение правил карантина, - Зеленский

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20474) Укртрансбезопасность (60) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+16
Сьогодні, 3 липня День Зенітних Ракетних військ.


Верховний головнокомандувач мав би сьогодні вітати воїнів армії країни.
Але ж ні, привітань НЕМАЄ, він говорить про вантажівки, як начальник транспорного цеху.

А ДБР класно їх привітало .
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03.07.2020 14:53
+12
Зациклился торчок!!!
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03.07.2020 14:40
+7
Зеленський доручив ретельно контролювати пересування вантажівок: Формула "тут будують - там руйнують" не спрацює - Цензор.НЕТ 7452
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03.07.2020 15:07
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Правила форума Совет форумчан
еге, бо ******* війна - це контроль шляхів, а не територій....
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03.07.2020 14:35 Ответить
Потрібно забороняти звичайним вантажівкам возити важкі вантажі по дорогам! Тільки спеціально сертифіковані вантажівки, з GPS трекерами і дистанційним управлінням двигуном мають перевозити важкі вантажі - контейнери, метал та зерно, все що створює навантаження на вісь більше 20 тон! Уктртрансбезпека має бачити на комп'ютері всі такі вантажівки і вимикати на них двигун, якщо вони рухаються в об'їзд вагових комплексів.
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03.07.2020 14:56 Ответить
А может строить дороги под бизнес перевозок,а не наоборот,а то грузоперевозчиков наказывают,а ворьё разворовывающее бюджет строительства дорог даже не напугали и не обозвали хотя бы засранцами.
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03.07.2020 14:39 Ответить
Зациклился торчок!!!
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03.07.2020 14:40 Ответить
Сьогодні, 3 липня День Зенітних Ракетних військ.


Верховний головнокомандувач мав би сьогодні вітати воїнів армії країни.
Але ж ні, привітань НЕМАЄ, він говорить про вантажівки, як начальник транспорного цеху.

А ДБР класно їх привітало .
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03.07.2020 14:53 Ответить
я так понимаю короновирус побежден, а последствие наводнения устранены, и теперь осталось криворогульному чмырю только заниматься дальнобойщиками.
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03.07.2020 14:53 Ответить
Ще трохи грошей перекинемо з вірусу на повені, та і на себе чого гріха таїть, і все буде добре.
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03.07.2020 14:57 Ответить
грузовики стой раз два когда не работает государственная система то прыгай ты Вова до потолка а ничего не изменится очередной видосик через месяц все забудется
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03.07.2020 14:55 Ответить
Солдат(?): Четвёртый раз гоним этого кабанчика мимо Его Высочества, а Его Высочество, извините за выражение, мажет и мажет! Прикажете прогнать пятый раз?
Бургомистр: Нет! Неудобно. Он его уже запомнил в лицо.
Солдат: Кто кого?
Бургомистр: Герцог кабанчика!(с)
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03.07.2020 15:02 Ответить
Как мы можем восстановить и построить украинские дороги, если тут же грузовики разрушают новые и добивают старые дороги?

Зеленский правильно говорит.
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03.07.2020 15:03 Ответить
Лизать надо тщательнее
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03.07.2020 15:56 Ответить
Так в чём проблема?! Лижи!
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04.07.2020 01:08 Ответить
надо срочно создавать грузолеты или,в крайнем случае,разводить гужевой скот,так как украинские дороги не для грузовиков
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03.07.2020 17:05 Ответить
Читать умеете? Грузовики с грузом бывают разного веса.
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04.07.2020 01:10 Ответить
Бідні люди!!!!
Тільки на штрафи для зесранців і робитимуть!!!
Нормальні дороги ніякий грузовик не уб'є!
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03.07.2020 15:05 Ответить
Чушь! Асфальт тяжёлыми грузовиками убивается.
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04.07.2020 01:12 Ответить
А чим убивається асфальт там де за рік проїзджає десяток важких машин, або і взагалі не їздять, а ями в дорозі по коліно!???
Все просто, зесранці обісрались з дорогами от і перемкнули стрілки на грузовиків!
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04.07.2020 05:36 Ответить
Зeсранец, факторов убивающих дороги много, но в данном случае речь о перегруженных грузовиках, которые тоже убивают асфальтовые дороги.

С постройкой дорог всё нормально - строятся, а как в твоей альтернативной реальности с ними обстоит дело я не знаю.
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07.07.2020 23:25 Ответить
Зеленський доручив ретельно контролювати пересування вантажівок: Формула "тут будують - там руйнують" не спрацює - Цензор.НЕТ 7452
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03.07.2020 15:07 Ответить
Этот долбо.б СБУ поручил контролировать перегруз грузовиков.
баран х.ров...
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03.07.2020 15:32 Ответить
Президент Зеленский дал задание МВД обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений. Также он предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины. "Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: осуществить все меры по предотвращению нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", - обратился Зеленский к Авакову.

Источник: https://censor.net/n3202401
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04.07.2020 01:21 Ответить
ну замени "предложил" на "намекнул" или ещё какое другое слово, чтобы обмануть свою совесть...
"предложил" - это засирание мозга журналистом (чем и ты пытаешься заняться)
А слова зебобика - приказ СБУ заняться контролем перегруза грузовиков...

Я не пойму - зебилы действительно так тупы или прикидываются?..
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04.07.2020 08:20 Ответить
Я тоже не пойму, зехейтеры действительно настолько тупые, что не видят разницы между "присоединиться к операции" и "контролировать перегруз грузовиков"?! Ты бы ещё сказал, что Зе попросил их стоять и взвешивать эти самые грузовики.
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07.07.2020 23:18 Ответить
зеля хочет, чтобы и на дорогах украсть и чтобы они не разрушались.

к сожалению так не бывает.
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03.07.2020 15:32 Ответить
Президент Украины, Гарант Конституции, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и проч. и проч.



наконец-то нашел себе занятие...... ганять чертей-дальнобойщиков по убитым дорогам
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03.07.2020 15:40 Ответить
Теперь как в мультике - "Ну "засранцы", погодите"!
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03.07.2020 15:54 Ответить
Из этого говнюка такой же президент, как из говна пуля или как из собачьего хвоста сито.
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03.07.2020 15:56 Ответить
к сожалению, я вынужден писать должности, которые занимает этот засранец, с заглавной буквы согласно дипломатическому протоколу
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03.07.2020 17:23 Ответить
По мнению диванного эксперта Хомы?
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04.07.2020 01:16 Ответить
Гонять и поручать - две большие разницы.
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04.07.2020 01:14 Ответить
Когда этот дегенерат ЗЕянелох начнет контролировать говновозов и дворников? А то, понимаешь, они плохо работают.
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03.07.2020 15:54 Ответить
Никогда! Должность свободна.
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04.07.2020 01:24 Ответить
Він наслухався лекцій туркменбаші? Якщо робити і зразу ламати - ніч добра не буде. Якщо наливати в кружку воду і зразу виливати - в кружці не буде води. Якщо збирати сміття щоб зразу його висипати - чисто не буде. "О скока нам аткрьітій чудньіх, готовіт ... 43 года"
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03.07.2020 16:10 Ответить
я так понял усилением контроля за перегрузом недовольны только водители фур ..
ну и местные троли которые свою задницу дальше пивного ларька не передвигают...

22 апреля 2018, 18:57
Фура с пятикратным перегрузом установила антирекорд Украины

Вместо позволенных максимально 40 тонн, автомобиль весил целых 202 тонны.
Грузовой автомобиль, направлявшийся из Одесской области в Ивано-Франковск, установил антирекорд по весу, превысив допустимые показатели в пять раз.

..---

как думаете дороги построенные без воровста.. сколько таких фур выдержат? или продержатья на два дня дольше?_)

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03.07.2020 20:49 Ответить
 
 