Зеленский поручил тщательно контролировать передвижение грузовиков: Формула "здесь строят - там разрушают" не сработает
За прошедшие сутки в Украине правоохранители вместе с представителями Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) проверили 18 пунктов габаритно-весового контроля. Было осуществлено 6,6 тыс. проверок грузовиков.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства поинтересовался, были ли наложены штрафные санкции на транспорт, нарушивший соответствующие нормы.
"Формула "здесь строят - там разрушают" не сработает. Как мы можем восстановить и построить украинские дороги, если тут же грузовики разрушают новые и добивают старые дороги? Надо коммуницировать с компаниями и тщательно контролировать передвижение грузовиков", - подчеркнул Президент.
Министр доложил, что за сутки интенсивных проверок наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн грн. А на Николаевщине было зафиксировано три попытки передвижения перегруженных фур в объезд пунктов габаритно-весового контроля.
По данным Национальной полиции, каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего таких - в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Чиновники договорились улучшить условия осуществления проверок, работу техники, обеспечив невозможность ее частого перегрева, увеличить количество кадров для проверок, улучшить условия их работы. Также Нацполиция сообщила, что уже устанавливаются камеры для наблюдения за процессом проверок.
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Верховний головнокомандувач мав би сьогодні вітати воїнів армії країни.
Але ж ні, привітань НЕМАЄ, він говорить про вантажівки, як начальник транспорного цеху.
А ДБР класно їх привітало .
Бургомистр: Нет! Неудобно. Он его уже запомнил в лицо.
Солдат: Кто кого?
Бургомистр: Герцог кабанчика!(с)
Зеленский правильно говорит.
Тільки на штрафи для зесранців і робитимуть!!!
Нормальні дороги ніякий грузовик не уб'є!
Все просто, зесранці обісрались з дорогами от і перемкнули стрілки на грузовиків!
С постройкой дорог всё нормально - строятся, а как в твоей альтернативной реальности с ними обстоит дело я не знаю.
баран х.ров...
Источник: https://censor.net/n3202401
"предложил" - это засирание мозга журналистом (чем и ты пытаешься заняться)
А слова зебобика - приказ СБУ заняться контролем перегруза грузовиков...
Я не пойму - зебилы действительно так тупы или прикидываются?..
к сожалению так не бывает.
наконец-то нашел себе занятие...... ганять чертей-дальнобойщиков по убитым дорогам
ну и местные троли которые свою задницу дальше пивного ларька не передвигают...
22 апреля 2018, 18:57
Фура с пятикратным перегрузом установила антирекорд Украины
Вместо позволенных максимально 40 тонн, автомобиль весил целых 202 тонны.
Грузовой автомобиль, направлявшийся из Одесской области в Ивано-Франковск, установил антирекорд по весу, превысив допустимые показатели в пять раз.
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как думаете дороги построенные без воровста.. сколько таких фур выдержат? или продержатья на два дня дольше?_)