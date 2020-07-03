МВД об отмене уголовной ответственности за "пьяное" вождение: процедура оформления станет проще и быстрее
МВД поддерживает принятие Верховной Радой и подписания Президентом законопроекта №3314, который имеет целью уточнение и исправление некоторых положений законодательства об уголовных проступках. Этим законопроектом приводится в соответствие с законодательством об уголовных проступках более сотни других законодательных актов.
В частности, предусмотрено возвращение ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях, говорится в заявлении МВД, передает Цензор.НЕТ.
Это обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения.
В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа.
В то же время МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток.
При условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии.
В МВД отметили, что за 2019 г. полицейские оформили и направили в суд 115 000 протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения. А за 6 месяцев 2020 г. оформлены уже 67 692 протоколов, что значительно больше, чем на аналогичный период прошлого года. Эта статистика свидетельствует, что одного только большого штрафа недостаточно для борьбы с таким общественно опасным явлением, как управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому нужны и другие меры воздействия на тех, кто пренебрегает безопасностью на украинских дорогах.
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Так, может, стОит процедуру подправить, а не облегчать участь бухарям?
вони що , ногами пишуть протоколи,
чи друкують один пальцем на механічній друкарській машинці ?
потому как менты и прокуратура и все припогонные швали сами грешат этим не по-детски !!!!
кому верить ?