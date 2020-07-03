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МВД об отмене уголовной ответственности за "пьяное" вождение: процедура оформления станет проще и быстрее

МВД об отмене уголовной ответственности за

МВД поддерживает принятие Верховной Радой и подписания Президентом законопроекта №3314, который имеет целью уточнение и исправление некоторых положений законодательства об уголовных проступках. Этим законопроектом приводится в соответствие с законодательством об уголовных проступках более сотни других законодательных актов.

В частности, предусмотрено возвращение ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях, говорится в заявлении МВД, передает Цензор.НЕТ.

Это обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения.

В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа.

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В то же время МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток.

При условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии.

В МВД отметили, что за 2019 г. полицейские оформили и направили в суд 115 000 протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения. А за 6 месяцев 2020 г. оформлены уже 67 692 протоколов, что значительно больше, чем на аналогичный период прошлого года. Эта статистика свидетельствует, что одного только большого штрафа недостаточно для борьбы с таким общественно опасным явлением, как управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому нужны и другие меры воздействия на тех, кто пренебрегает безопасностью на украинских дорогах.

Автор: 

ВР (29258) закон (3177) Зеленский Владимир (20474) МВД (9320) ПДД (532) уголовный проступок (5)


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Топ комментарии
+8
В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа. А є ще одна процедура, яка займає 10-15 хв.
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03.07.2020 14:48
+8
Пока за пьянку за рулём не будут сажать, быдло будет и дальше беспредельничать. Берите пример с Израиля: буханул за рулём - сел в тюрьму.
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03.07.2020 15:06
+5
Та да. Богатеньким буратино заплатить штраф как два пальца об асфальт. А вот уголовка для них... Вот и отменяют уголовную ответственность.
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03.07.2020 14:55
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Как и процедура сдирания взятки.
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03.07.2020 14:42 Ответить
- Кто? Илья? Нет не ждал. Да, да, я в курсе. Ах, вот оно что, это красиво! Я входил в Мосэстраду как в дом родной, а теперь я иду туда как на Голгофу! А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
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03.07.2020 15:16 Ответить
И никто из этих упырей не заикаеться о повышении максимально допустимой нормы алкоголя в крови,сделать как в Германии 0,5 промилле и сразу отпадут все поборы и взятки!
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03.07.2020 14:47 Ответить
где 0,5 - там и 5,5..... ну подумаешь не правильно написали)))
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03.07.2020 15:25 Ответить
аваківськи шакали, подонки. Нічого спільного з правохоронною діяльністю не мають. В поліції зосереджено 90 % лайна і непотріба, решта 10 % порядних нічого не зроблять.
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03.07.2020 14:48 Ответить
В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа. А є ще одна процедура, яка займає 10-15 хв.
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03.07.2020 14:48 Ответить
В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа.Источник: https://censor.net/n3205902

Так, может, стОит процедуру подправить, а не облегчать участь бухарям?
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03.07.2020 14:52 Ответить
Та да. Богатеньким буратино заплатить штраф как два пальца об асфальт. А вот уголовка для них... Вот и отменяют уголовную ответственность.
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03.07.2020 14:55 Ответить
у нас один в городе рассекает. ловили раз 13 пьяным и уже лишённого прав за пьянку .народ уже в горисполком массово жаловался . менты руками разводят а шо мы можем.
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03.07.2020 15:49 Ответить
Весь вопрос, кто это один?
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03.07.2020 16:09 Ответить
Почему я так написал тебе, да потому, что на данный момент уголовная ответственность не отменена. А у ментов такая отмазка. Просто когда при коллективной жалобе указываешь статью, то сразу принимаются меры. Да еще жалобу надо продублировать в вышестоящие инстанции и в ней указать кому она продублирована. Поверь, эффект неожиданный, сразу принимаются меры. Говорю из своего опыта. Правда тема была другая.
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03.07.2020 16:13 Ответить
З COVID-фонду витратили на медицину тільки 15% коштів,інші 85% коштів розкидали між різними міністерствами.Зокрема, МВС додатково отримало 2,7 млрд грн.
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03.07.2020 15:00 Ответить
Пока за пьянку за рулём не будут сажать, быдло будет и дальше беспредельничать. Берите пример с Израиля: буханул за рулём - сел в тюрьму.
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03.07.2020 15:06 Ответить
"Блазенята" спохватилися - адже частіш всього за кермо сідають п"яними саме вони самі... А наявність судимості автоматично перекриває доступ на державну посаду, до "кормушки"... Так що хай, краще, їздять п"яні і давлять людей - аби у них все було "нормуль"...
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03.07.2020 15:12 Ответить
И это ответ за ? За преступление ? Весь смысл наказания ,что бы его не было ,а если совершено ,то должна быть ответственность.Уголовная ,точно не дала бы возможность,судье ,прокурору и депутату на дальнейшее занятие должности! Вот по этому и убрали!
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03.07.2020 15:17 Ответить
що можна робити 8 годин з однією людиною ?
вони що , ногами пишуть протоколи,
чи друкують один пальцем на механічній друкарській машинці ?
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03.07.2020 15:18 Ответить
да?...т.е. протокол тут главное? не искоренение этого бл*дства, не ужесточение наказания (и неотвратимость емо - само собой).....а время... на протокол... итить удивить!
потому как менты и прокуратура и все припогонные швали сами грешат этим не по-детски !!!!
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03.07.2020 15:25 Ответить
И административку отменить, чтоб вообще протоколы не писать. А с каждого лохотренка автоматом высчитать штраф, чтоб было что из казны брать😀
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03.07.2020 15:38 Ответить
у нас (Днепр ) , на городском портале новостей , все написано с точностю наоборот
кому верить ?
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03.07.2020 18:01 Ответить
Вы себе меньше работы сделали? А про убитых пьяными тварями вспомнили?
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03.07.2020 18:19 Ответить
 
 