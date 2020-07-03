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Рада разрешила абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3734 "о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 310 народных депутатов.

Перед этим в Раде возник спор из-за принятия законопроекта в целом.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков предлагал сразу голосовать за законопроект за основу и в целом, чтобы дети смогли использовать квоту на вступление во время этой вступительной кампании.

"Европейская солидарность" выступила против такого голосования, поскольку считает, что документ нужно доработать.

В результате спора за документ сначала проголосовали в первом чтении, председатель ВРУ дал минуту для выступления "ЕС", после чего законопроект приняли во втором чтении.

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В частности, законопроект предусматривает расширение возможностей для поступления и подготовки к поступлению в вузы абитуриентов из временно оккупированных территорий Украины и населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе.

Документ предлагает ввести возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для таких абитуриентов во все высшие учебные заведения.

ВР (29258) вуз (906) законопроект (3222) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+68
А товары без денег в магазинах брать, Рада ещё не разрешила?
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03.07.2020 14:47
+63
теперь детки убийц украинцев и колаборантов будут учится за счет укр налогоплательщиков. поздавляю зебилы, вы сделали это вместе.
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03.07.2020 14:50
+48
Рада разрешила жителям ОРДЛО и оккупированного Крыма поступать в украинские вузы без ВНО - Цензор.НЕТ 7880
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03.07.2020 14:48
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Страница 2 из 2
Абітурієнти з окупованих територій та Криму вступатимуть в українські ВНЗ без ЗНО. Української мови вони не знають. Якою мовою їм викладатимуть?
Українські діти, що потраплять з ними в одну групу, теж слухатимуть лекції московською мовою?
Платники податків нашої держави будуть оплачувати навчання дітям терористів?
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03.07.2020 15:42 Ответить
Не только Путлер изменяет демографию ОРДЛО и Крыма растворяя жителей московитами. Но и шмаркля старается привлечь побольше российской ваты на территорию Украины и в органы власти.
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03.07.2020 15:48 Ответить
Это получается, что все бюджетные места в университете Шевченко могут, например, занять детки апалченцев? Это их в самый престижный вуз на любой факультет возьмут? И в медицинский? Мда, неплохо быть апалченцем в Украине.
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03.07.2020 15:52 Ответить
Дик таваріщ Путєн пріказалі-с
Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО - Цензор.НЕТ 101
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03.07.2020 16:01 Ответить
Очень влажные мечты сивухи, которые просачиваются сквозь трусы и штаны, материализуются!
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03.07.2020 16:08 Ответить
Именно эти территории были оккупированы не просто так: там зашкаливало количество быдла "заруцкемир" и "путенвведи".
А теперь Рада принимает "закон" а-ля как для нигеров в США, любого тупаря надо учить, только потому, что он нигер(в нашем случае, что оно с дамбаса). А это уже особый статус, на минуточку...
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03.07.2020 16:08 Ответить
Кстати, Шмыгель что-то там рассказывал, что многие дети из затопленных областей Западной Украины не смогли сдать ВНО. А их будут брать без экзаменов?
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03.07.2020 16:13 Ответить
Операція хаос за російсьским сценарієм продовжуєтся ,давайте дітей сепарів без елементарних знань,без знання української мови і історії,хіба це не дискримінація українських дітей ,якщо хтось думає що це змінить свідомість ,то помиляєтся ,так саме змінить як пенсіонерів з ордло, які отримують дві пенсії і проклинають Україну.Це влада хаосу, була стабільна національна валюта давай підірвем за ради олігарха ,давай дітей сепарів навчати за державний кошт,головне всі мовчать ,а соціологи малюють рейтинги.
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03.07.2020 16:20 Ответить
Если для них введут вступительные экзамены (а их обязаны вводить), поступить в ВУЗ им будет точно не проще чем по ВНО.

ВНО стандартный экзамен по нему просто готовиться, комиссия в ВУЗ - может задать гораздо более сложные вопросы. И при желании завалить даже того кто решает задания ВНО с закрытыми глазами.

Лично я всегда считал что стандартные экзамены типа ВНО или ЕГЭ - зло. Нужен индивидуальный подход для обучения каждой конкретной профессии
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03.07.2020 16:53 Ответить
Довго думали? В наших реаліях вступні іспити - це готуй кеш і ти - студент!
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03.07.2020 16:58 Ответить
А результат ВНО никак нельзя подделать?

Когда я поступал (в 2008 Ростов ДГТУ), я сдавал экзамены. При том как минимум раз в курс мы сдавали экзамены при московской комиссии на камеру. Там что то заплатить или подделать, было не проще чем подделать результат ЕГЭ. За два - три курса живо вылетели все те кто думал учиться с помощью кошелька. Кое кто экзамены по 8 раз пересдавал.
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03.07.2020 17:09 Ответить
Ну и дебилы Вас уничтожают а вы их детей в неограниченном количестве принимайте в ввузы и платите стипендию
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03.07.2020 16:28 Ответить
Конченные твари, совсем крыша поехала. Жену отдай дяде, а сам к бл..ди, так получается.
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03.07.2020 16:29 Ответить
А.ть. А чого діти підконтрольних територій повинні здавати до 3 екзаменів зно? Ви що там взагалі з головою не дружите?
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03.07.2020 16:35 Ответить
Саме ганебне, що підтримали цю хер..ню всі, крім ЄС, навіть пінчуківський Голос проголосував!
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03.07.2020 16:56 Ответить
Так представниця Голоса Совсун проголосувала на комітеті за відновлення закупівель електрики у кацапів https://censor.net/ua/news/3205789/*****************************************************************
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04.07.2020 16:11 Ответить
В цілях пошуку халяви при вступі до ВУЗу куплю прописку на тимчасово окупованій території.
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03.07.2020 17:03 Ответить
Одна зелена 3,14здося розповідає за неякісних дітей у безробітних, а ВР двієчників буде зачисляти у виші без екзаменів - оце отримаємо якісних фахівців...
Це влада диверсантів...
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03.07.2020 17:34 Ответить
короче, дебилы-недоучки с нУжной пропиской проходят вне очереди и со всеми льготами..
местные зебилы, вы "сделали" своих детей вместе - детьми шестого сорта..
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03.07.2020 18:06 Ответить
Я так понял и в военные тоже,будем сепарам офицеров готовить.
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03.07.2020 18:26 Ответить
я не про КОманду ЗЕЛенського. з ними все зрозуміло, я про 73% ідіотів. діти захисників україни бюудуть докладати зусиль, щоб якось здобути освіту, а діти вбивць їхніх батьків будуть вчитись за кошти громадян україни та ще і кацапською мовою. про що будуть говлрити діти загиблих патріотів коли зустрінуться у вузі з дітьми вбивць? висновок один- мабуть ворог серед нас
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03.07.2020 18:59 Ответить
в очередной раз удостоверяюсь что страной правят зеленые дегенераты.
как говорил зебаран, какая разница))))
дыро-лугандонская шалупень будет получать на шару украинские дипломы и смеяться с украинских лохов которые оплатили их учебу . после этого поедут в говнорашу устраиваться на работу))))
офигенно зеленая мразь придумала))))
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03.07.2020 19:48 Ответить
Это дурковатая мотивация такая от Зеленского, что ли?
Хотите, чтобы ваш ребенок поступил в выши Украиным без экзамена, в обход для обычных, детей Украины? Тогда, родители, берите автомат и зовите Уйлостан в ваши города и села!
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03.07.2020 20:31 Ответить
Только дети атошников должны получать подобные привилегии, а не дети мразей, предавших Украину!
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03.07.2020 20:33 Ответить
Warning: Не рекомендую лугандонышам поступать в украинские вузы. Отношение к ним украинских студентов, из-за такой вот дискриминации, будет весьма неоднозначное, что может повлечь непредсказуемые последствия. Судьба лугандонышей - поступление в вузы орды, если примут.
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04.07.2020 09:48 Ответить
а закон этот - глупость, тупость, предательство и капитуляция.
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04.07.2020 09:51 Ответить
напоминаю: Майдан 2014 замутили именно студенты...
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04.07.2020 09:55 Ответить
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