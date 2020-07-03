Рада разрешила абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3734 "о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 310 народных депутатов.

Перед этим в Раде возник спор из-за принятия законопроекта в целом.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков предлагал сразу голосовать за законопроект за основу и в целом, чтобы дети смогли использовать квоту на вступление во время этой вступительной кампании.

"Европейская солидарность" выступила против такого голосования, поскольку считает, что документ нужно доработать.

В результате спора за документ сначала проголосовали в первом чтении, председатель ВРУ дал минуту для выступления "ЕС", после чего законопроект приняли во втором чтении.

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В частности, законопроект предусматривает расширение возможностей для поступления и подготовки к поступлению в вузы абитуриентов из временно оккупированных территорий Украины и населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе.

Документ предлагает ввести возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для таких абитуриентов во все высшие учебные заведения.