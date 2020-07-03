Рада разрешила абитуриентам с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО. ВИДЕО
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3734 "о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 310 народных депутатов.
Перед этим в Раде возник спор из-за принятия законопроекта в целом.
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков предлагал сразу голосовать за законопроект за основу и в целом, чтобы дети смогли использовать квоту на вступление во время этой вступительной кампании.
"Европейская солидарность" выступила против такого голосования, поскольку считает, что документ нужно доработать.
В результате спора за документ сначала проголосовали в первом чтении, председатель ВРУ дал минуту для выступления "ЕС", после чего законопроект приняли во втором чтении.
В частности, законопроект предусматривает расширение возможностей для поступления и подготовки к поступлению в вузы абитуриентов из временно оккупированных территорий Украины и населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе.
Документ предлагает ввести возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для таких абитуриентов во все высшие учебные заведения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українські діти, що потраплять з ними в одну групу, теж слухатимуть лекції московською мовою?
Платники податків нашої держави будуть оплачувати навчання дітям терористів?
А теперь Рада принимает "закон" а-ля как для нигеров в США, любого тупаря надо учить, только потому, что он нигер(в нашем случае, что оно с дамбаса). А это уже особый статус, на минуточку...
ВНО стандартный экзамен по нему просто готовиться, комиссия в ВУЗ - может задать гораздо более сложные вопросы. И при желании завалить даже того кто решает задания ВНО с закрытыми глазами.
Лично я всегда считал что стандартные экзамены типа ВНО или ЕГЭ - зло. Нужен индивидуальный подход для обучения каждой конкретной профессии
Когда я поступал (в 2008 Ростов ДГТУ), я сдавал экзамены. При том как минимум раз в курс мы сдавали экзамены при московской комиссии на камеру. Там что то заплатить или подделать, было не проще чем подделать результат ЕГЭ. За два - три курса живо вылетели все те кто думал учиться с помощью кошелька. Кое кто экзамены по 8 раз пересдавал.
Це влада диверсантів...
местные зебилы, вы "сделали" своих детей вместе - детьми шестого сорта..
как говорил зебаран, какая разница))))
дыро-лугандонская шалупень будет получать на шару украинские дипломы и смеяться с украинских лохов которые оплатили их учебу . после этого поедут в говнорашу устраиваться на работу))))
офигенно зеленая мразь придумала))))
Хотите, чтобы ваш ребенок поступил в выши Украиным без экзамена, в обход для обычных, детей Украины? Тогда, родители, берите автомат и зовите Уйлостан в ваши города и села!