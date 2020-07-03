Рада проведет торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины
Верховная Рада приняла проект постановления №3721 "О торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 349 народных депутатов.
"Проектом Постановления предусмотрено проведение торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 2020 в 16 часов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины. Кроме того, предполагается основания отличия Верховной Рады Украины - "30 лет Декларации о государственном суверенитете Украины", - говорится в пояснительной записке.
Топ комментарии
+4 Ozirius Shewu
показать весь комментарий03.07.2020 15:13
+3 Владимир #427487
показать весь комментарий03.07.2020 14:59
+2 olele
показать весь комментарий03.07.2020 15:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
президент Ермак-Мудак
Бубачька как-то признался. Оно похоже на маугли. Быдлодрочер невоспитанный. А диплом в бурсе ему папка выпросил.
.