Рада проведет торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины

Верховная Рада приняла проект постановления №3721 "О торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 349 народных депутатов.

"Проектом Постановления предусмотрено проведение торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 2020 в 16 часов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины. Кроме того, предполагается основания отличия Верховной Рады Украины - "30 лет Декларации о государственном суверенитете Украины", - говорится в пояснительной записке.

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