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Рада проведет торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины

Рада проведет торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины

Верховная Рада приняла проект постановления №3721 "О торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 349 народных депутатов.

"Проектом Постановления предусмотрено проведение торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 2020 в 16 часов в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины. Кроме того, предполагается основания отличия Верховной Рады Украины - "30 лет Декларации о государственном суверенитете Украины", - говорится в пояснительной записке.

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Автор: 

ВР (29258) суверенитет (165)


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Топ комментарии
+4
Це шоу 95 кварталу?
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03.07.2020 15:13
+3
Как посмотришь, как они сейчас сливают суверенитет Украины, так это заседание выглядит как насмешка.
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03.07.2020 14:59
+2
Рада проведе урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України - Цензор.НЕТ 9711
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03.07.2020 15:33
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шантрапа ще й збиткується...
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03.07.2020 14:54 Ответить
Как посмотришь, как они сейчас сливают суверенитет Украины, так это заседание выглядит как насмешка.
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03.07.2020 14:59 Ответить
на заседании будет присутствовать
президент Ермак-Мудак
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03.07.2020 15:00 Ответить
Це шоу 95 кварталу?
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03.07.2020 15:13 Ответить
В плані урочистостей є виступ ЗЕро на піаніні своїм прутнем?
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03.07.2020 15:17 Ответить
3/4 зє+опзж бурноє рукоплєсканіє і овації, скандування "Слава Україні!"(((
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03.07.2020 15:23 Ответить
А папка шура-совкодрочер бубачьке разрешил?! А дерьмак, а дядя *уйло с желанием мира?! Смотри, гадьоныш зельоный, выпорют тебя на кацабской конюшне, как бандэровца! Будешь знать, до праздновать, гамно такое!)))
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03.07.2020 15:26 Ответить
Рада проведе урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України - Цензор.НЕТ 9711
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03.07.2020 15:33 Ответить
Жаль, что не случилась такая училка у зели в крывом рогу...
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03.07.2020 16:04 Ответить
то оно воспітивалось в інтернетє...
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03.07.2020 16:15 Ответить
Так там папо шуро носатое, проффэсор крыворожеской информатики, само в интернете не шарит.
Бубачька как-то признался. Оно похоже на маугли. Быдлодрочер невоспитанный. А диплом в бурсе ему папка выпросил.
.
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03.07.2020 16:26 Ответить
Цинічні свині Україну мають тільки як корито для своїх поганих рил. Сгиньте.
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03.07.2020 18:15 Ответить
 
 