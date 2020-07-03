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Новости
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Массовый мор рыбы на Волыни: убытки оценивают в более чем 8 млн грн

Массовый мор рыбы на Волыни: убытки оценивают в более чем 8 млн грн

На Волыни зафиксировали массовую гибель рыбы, предварительно - из-за грязной воды. Убытки оценивают в более 8 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает Цензор.НЕТ

"Более 8 млн грн убытков насчитано из-за гибели рыбы в реке Стыр. Предварительная ​​причина - грязная вода", - написал он.

По слова Малеваного, еще 25 июня инспекторы ГЭИ совместно с Волынским рыбоохранным патрулем осуществили проверку русла реки Стыр на участке от села Липляны в село Княгининок. В результате обнаружили мертвую рыбу на площади 177 500 квадратных метров.

"Сумма ущерба за уничтоженную рыбу составляет 653 276 гривен, а за потерю ее потомства - 7 636 860 гривен", - отметил он.

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Также он сообщил, что полученный от Госпродслужбы отчет свидетельствует о том, что патологического материала возбудителей экто- и эндопаразитов в водоеме нет. В то же время на жабрах мертвых рыб обнаружили густую грязно-серую слизь. Инспекторы считают, что рыба погибла из-за загрязнения воды.

"Отдел инструментально-лабораторного контроля ГЭИ взял образцы воды на исследование. О результатах сообщу на своей странице. Если качество воды будет не в норме, то инспекция насчитает дополнительные убытки", - добавил глава госэкоинспекции.

Массовый мор рыбы на Волыни: убытки оценивают в более чем 8 млн грн 01

Госэкоинспекция (148) рыба (196) Малеваный Андрей (22)


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Топ комментарии
+9
Масовий мор риби на Волині: збитки оцінюють у понад 8 млн грн - Цензор.НЕТ 6807
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03.07.2020 15:17
+5
А преЗедент туда, случайно, не приезжал?
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03.07.2020 14:58
+4
Дивна звичка москалів, тішитись брудними унітазами.
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03.07.2020 15:06
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А преЗедент туда, случайно, не приезжал?
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03.07.2020 14:58 Ответить
Может ему ещё унитаз надо в Польше помыть?
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03.07.2020 15:00 Ответить
Дивна звичка москалів, тішитись брудними унітазами.
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03.07.2020 15:06 Ответить
Масовий мор риби на Волині: збитки оцінюють у понад 8 млн грн - Цензор.НЕТ 6807
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03.07.2020 15:17 Ответить
Вот спасибо, я теперь везде буду эту картинку мышебратьям ставить, когда они свою привычную волынку про "мытье унитазов" заведут. Это понятно: мышебратья к унитазам непривычные, а привычные к параше да дырке в полу в отхожем месте.
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03.07.2020 15:25 Ответить
- Почему русские такие неграмотные?
- Потому что в русском «сортире» нет света, удобного унитаза, и ветер через дырку по жопе снегом хлещет…
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03.07.2020 15:42 Ответить
Больше кур заводов стройте, скоро кроме них и пустыни ничего не будет.
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03.07.2020 15:01 Ответить
На Волині ні для кого не секрет, що спричинило цей мор. Але цілий Мальваний міністр якось дивно оминає тему провини і відповідальності. Для чього тоді рахує збитки, щоб в Фейсбучику видимість діяльності зобразити?
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03.07.2020 15:01 Ответить
Водоканал зробив залповий скид з очисних "добра" в Стир - і от результат... ПС. Назва річки Стир (Осетрова) походить від німецького Stor, (давньоверхньонімецького Stur(e)) - "осетер", колись, при ґотах і осетри в цій річці водились, а зараз...
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03.07.2020 15:34 Ответить
Барыги понесли убытки, простому человеку все равно не дают ловить, то рыбхозы, то арендаторы.
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03.07.2020 17:10 Ответить
 
 