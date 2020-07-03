Массовый мор рыбы на Волыни: убытки оценивают в более чем 8 млн грн

На Волыни зафиксировали массовую гибель рыбы, предварительно - из-за грязной воды. Убытки оценивают в более 8 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает Цензор.НЕТ.

"Более 8 млн грн убытков насчитано из-за гибели рыбы в реке Стыр. Предварительная ​​причина - грязная вода", - написал он.

По слова Малеваного, еще 25 июня инспекторы ГЭИ совместно с Волынским рыбоохранным патрулем осуществили проверку русла реки Стыр на участке от села Липляны в село Княгининок. В результате обнаружили мертвую рыбу на площади 177 500 квадратных метров.

"Сумма ущерба за уничтоженную рыбу составляет 653 276 гривен, а за потерю ее потомства - 7 636 860 гривен", - отметил он.

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Также он сообщил, что полученный от Госпродслужбы отчет свидетельствует о том, что патологического материала возбудителей экто- и эндопаразитов в водоеме нет. В то же время на жабрах мертвых рыб обнаружили густую грязно-серую слизь. Инспекторы считают, что рыба погибла из-за загрязнения воды.

"Отдел инструментально-лабораторного контроля ГЭИ взял образцы воды на исследование. О результатах сообщу на своей странице. Если качество воды будет не в норме, то инспекция насчитает дополнительные убытки", - добавил глава госэкоинспекции.