С начала года в результате обстрелов на Донбассе погибли 11 мирных жителей, - Денисова

С начала 2020 года 11 мирных жителей погибли на Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погибла жительница Зайцево, что в Донецкой области. Во время обстрела погибшая находилась во дворе. (…) С начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения. Всего с начала российской агрессии на востоке страны мы потеряли более 13 тыс. граждан", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен подчеркнула, что Российская Федерация продолжает нарушать Минские договоренности, демонстрирует миру свою агрессивную оккупационную политику и нежелание прекращать огонь на Востоке Украины, из-за чего мирные жители продолжают гибнуть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Зайцево из 82-мм минометов: погибла женщина

Денисова также призвала представителей международных гуманитарных миссий, правозащитных организаций решительно осудить действия агрессора и объединить усилия, чтобы заставить РФ соблюдать IV Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.