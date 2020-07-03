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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала года в результате обстрелов на Донбассе погибли 11 мирных жителей, - Денисова

С начала года в результате обстрелов на Донбассе погибли 11 мирных жителей, - Денисова

С начала 2020 года 11 мирных жителей погибли на Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погибла жительница Зайцево, что в Донецкой области. Во время обстрела погибшая находилась во дворе. (…) С начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения. Всего с начала российской агрессии на востоке страны мы потеряли более 13 тыс. граждан", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен подчеркнула, что Российская Федерация продолжает нарушать Минские договоренности, демонстрирует миру свою агрессивную оккупационную политику и нежелание прекращать огонь на Востоке Украины, из-за чего мирные жители продолжают гибнуть.

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Денисова также призвала представителей международных гуманитарных миссий, правозащитных организаций решительно осудить действия агрессора и объединить усилия, чтобы заставить РФ соблюдать IV Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

С начала года в результате обстрелов на Донбассе погибли 11 мирных жителей, - Денисова 01

Автор: 

Денисова Людмила (996) смерть (9230) жертвы (2079) Донбасс (26956)


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Погибшие может на выборах за шмарклю даже не голосовали.
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03.07.2020 15:23 Ответить
русский мир смертелен для жизни
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03.07.2020 15:25 Ответить
Отдали жизнь за свободный бамбас,так сказать.
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03.07.2020 15:30 Ответить
Пуля дура.
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03.07.2020 16:23 Ответить
А льотчЫк, у трусиках був? Може це той распЯтий хлопчина....
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27.11.2020 14:17 Ответить
 
 