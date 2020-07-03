Рада выделила из Госбюджета 2 млрд грн на преодоление последствий наводнений на Западе Украины
Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 3776 "О внесении изменений в Закон Украин ы О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 350 нардепов.
"Проектом закона предусмотрено увеличить на 2 млрд грн объем резервного фонда государственного бюджета с целью обеспечения финансированием мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновения других чрезвычайных ситуаций", – говорится в пояснительной записке к документу.
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Igor L
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