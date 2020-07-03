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Новости Бюджет-2020 Паводки на Западной Украине
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Рада выделила из Госбюджета 2 млрд грн на преодоление последствий наводнений на Западе Украины

Рада выделила из Госбюджета 2 млрд грн на преодоление последствий наводнений на Западе Украины

Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 3776 "О внесении изменений в Закон Украин ы О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 350 нардепов.

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"Проектом закона предусмотрено увеличить на 2 млрд грн объем резервного фонда государственного бюджета с целью обеспечения финансированием мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновения других чрезвычайных ситуаций", – говорится в пояснительной записке к документу.

Автор: 

ВР (29258) госбюджет (1186) паводок (294)


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Потрібен відкритий реєстр отримувачів цієї допомоги, бо її розкрадуть.
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03.07.2020 15:31 Ответить
А кто выделит на харьковскую засуху?
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03.07.2020 15:32 Ответить
Беда в том, что скорее всего в бюджете таких денег нет.
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03.07.2020 15:39 Ответить
Свіженадруковані.
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03.07.2020 15:40 Ответить
А контролировать кто будет?Если Зеленкины-трындец бабосам...
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03.07.2020 15:46 Ответить
А безплатно поцілувати всім президентам розікраденої ними України пенькі в лобік слабо?
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03.07.2020 15:59 Ответить
 
 