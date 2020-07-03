Смолий о причинах отставки: На совещаниях с представителями Кабмина и ОП призывали залить экономику деньгами, установить инфляцию 11% и курс 30 грн. ВИДЕО

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в парламенте объяснил свое решение уйти в отставку.

Об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады, отвечая на вопросы народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабинета Министров, премьер-министра, президента, неоднократно в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн, потому что такие параметры заложены в государственный бюджет. Эти основания, эти лозунги, заставили меня принять это решение", - сказал Смолий.

Смолий также пояснил, в какой форме было давление относительно Нацбанка: "В течение последнего года у Национального банка проходили проплаченные митинги, на которых выступали нардепы, сидящие здесь в зале, месяц блокировки моего дома, месяц блокировки домов моих заместителей. Это системное круглогодичное давление".

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.