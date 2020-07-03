Смолий о причинах отставки: На совещаниях с представителями Кабмина и ОП призывали залить экономику деньгами, установить инфляцию 11% и курс 30 грн. ВИДЕО
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в парламенте объяснил свое решение уйти в отставку.
Об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады, отвечая на вопросы народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабинета Министров, премьер-министра, президента, неоднократно в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн, потому что такие параметры заложены в государственный бюджет. Эти основания, эти лозунги, заставили меня принять это решение", - сказал Смолий.
Смолий также пояснил, в какой форме было давление относительно Нацбанка: "В течение последнего года у Национального банка проходили проплаченные митинги, на которых выступали нардепы, сидящие здесь в зале, месяц блокировки моего дома, месяц блокировки домов моих заместителей. Это системное круглогодичное давление".
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.
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Информация, просачивающаяся, сквозь плотно закрытые двери кабинетов на Банковой, даёт представление о таких диких нравах их нынешних временных обитателей, по сравнению с которыми даже призраки советских времён немеют и впадают в ступор.
Комики, шуты, бездарные актёры, балаганные продюсеры, непризнанные гении и признанные мерзавцы, наркоманы со стажем и воры новички, жулики с мутным прошлым и бездельники неопределенным будущим, психически неуравновешенные личности и хладнокровные бандиты, пристроившиеся временщики и дураки, рассчитывающие на вечный праздник, все они как уродцы на картинах Босха, нашли свой приют в бело-золотых декорациях кучмовской эпохи на улице Банковой и творят там свой отвратительный шабаш.
Надежды на перемены в мозгах этой безумной шоблы - нет и единственный выход из отчаянной ситуации - это просто избавиться от них любым путём.
Вчерашние подробности о давлении на Якова Смолия просто поражают своим цинизмом и бесстыдством. Оказывается Смолию неприкрыто угрожали и только этим вырвали у него заявление об отставке. Можно только представить себе, чем надо было пригрозить защищенному законом Председателю НБУ, чтобы вынудить его на такой шаг. По всей вероятности, это были угрозы физической расправы над ним и его родственниками, ничто другое просто не приходит на ум. И это все происходило в кабинете Зеленского. Так кто же из присутствующих на этом шабаше в президентском кабинете сделал это? Вопрос риторический, но с точки зрения юриспруденции очень даже актуальный. Яков Смолий знает это и судя по тону его заявления о политическом давлении, рано или поздно сообщит пикантные и просто криминальные подробности этой истории общественности и правоохранительным органам, не нашей страны вероятно.
А пока финансовая ситуация катастрофическая. Украина оказалась в финансовой изоляции.
Ещё три недели назад Зеленский клялся руководителям МВФ в том, что не тронет Национальный банк, сделавший колоссальную работу по стабилизации финансов и экономики страны. Поклялся и тут же соврал. Он нарушил все обязательства, которые брал перед иностранными инвесторами, все бумаги, которые подписывал с международными финансовыми организациями, все обещания, которые публично и непублично давал.
Он вызвал Председателя НБУ и угрозами вынудил его подать в отставку.
Вы бы дали деньги такой стране и такому, с позволения сказать, президенту?
Правильно, вот и инвесторы тоже так подумали и не дали. Более того, произошёл беспрецедентный случай - выгодную сделку по выпуску украинских облигаций на 2 миллиарда долларов отменили через несколько часов после её закрытия. Стыд и позор невиданный в финансовом мире.
Бюджет остался с непокрытым дефицитом в сотни миллиардов гривен. Источников нет, Украина - страна изгой.
Денег нет ни на что. Будут печатать необеспеченные "деньги", то есть бумажки. Курс уже стремительно идёт вверх. Вчера он поднялся на 50 копеек и был остановлен отчаянными усилиями НБУ, потратившим 200 млн. долларов в безнадежной попытке бороться с финансовым ураганом.
Курс гривны летит в пропасть и остановить его нечем.
От нас отмахивается МВФ, с нами на хотят иметь дело приличные люди. Никто не хочет лезть в зелёное дерьмо, зная что отмыться не получится.
А как же наша любимая Верховна Рада? Да ничего нового. Наша Юлечка вся такая неопределившаяся, вся такая торгующаяся... Говорят, за отставку Смолия хочет что-то выгодное получить от зелёной власти. Выгодное для себя, конечно, не для державы, Боже упаси. Ну посмотрим, что там она выторгует.
У слуг разброд, но думаю, они не подведут, подвезут боезапас, горючее и процесс пойдёт.Пока голосов недостаточно, но на столе такой куш, сам Нацбанк на кону, не часто такое бывает, так что есть, чем торговать.
Вообщем, готовьтесь стать миллионерами раньше, чем многие рассчитывали, ну как тогда в 90-х. Вспомним все.
Особенно не может не радовать зрелище сторонников Зеленского, поедающих зелёное дерьмо. Должны, должны нажраться вволю, сами этого хотели. И не надо нам говорить про не знали, нам не сказали, хотели как лучше, мы были против Порошенко и другую ахинею. Все знали, все говорили, слушать не хотели, в чудо верили, жить хотели весело и богато, да ещё и ничего не делая при этом. Ну и получили, что хотели. Теперь жрите ложками.
В целом, в обществе господствуют утраченные иллюзии, как свидетельствуют данные последнего соцопроса. В принципе, процесс дозревания "мудрого нарида" до понимания своего "кидалова" уже почти оформился. Как раз не хватало отставки Смолия и печатания денег. Но сейчас уже и катализатор имеется, и реакция резко ускорилась. Зелёная власть отсчитывает свои последние месяцы. Песочные часы истории перевернулись.
В этих условиях мы в какой-то степени опять попадаем в исторические обстоятельства 14 года. В такие времена единство, хотя бы стратегическое, является абсолютно необходимым фактором победы, если мы хотим сохранить государство и не выйти на новый столетний исторический цикл. Единство на самой широкой платформе, на основе визии Украины как независимой страны, а не колонии, на основе "геть вiд Москвы", на основе демократии и права, даже если кто-то понимает это по-разному.
на вот, прочти само себе о себе:
"На долларах сидиш гнида! Разумное требование.."
бубочка, начинай сушить сухари. не факт что усидишь в кресле до конца срока. а желающих подержатся за горло будет не мало))))\
даешь бакс по 50 и 20% инфляцию. давно украинцы не были миллионерами))))