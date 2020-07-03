Украина в ОБСЕ: В ответ на проведение Россией "голосования" в Крыму необходимо усилить санкции против РФ

Украина призывает международных партнеров отреагировать, в том числе усилением санкционного давления, на привлечение Россией жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма к голосованию за поправки в конституцию РФ.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина и многие государства-участники ранее уже поднимали вопрос российских паспортов, незаконно выданных и навязанных местным жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Владельцы этих паспортов, в частности, были вынуждены участвовать в недавнем голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации", - отметил дипломат.

Цимбалюк обратил внимание на то, что неправительственные общественные организации уже сообщали о случаях, когда незаконно задержанных крымских татар заставляли голосовать за изменения в конституцию РФ и наказывали за отказ это сделать.

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"МИД Украины решительно осудил это голосование на оккупированных территориях Украины как нарушение фундаментальных норм и принципов международного права и законодательства Украины. Как заявляла делегация Украины на предыдущем заседании Постоянного совета, это также вызывает серьезные сомнения относительно общих результатов голосования. Мы призываем наших международных партнеров отреагировать на это очередное грубое нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем усиления санкционного давления", - заявил Цымбалюк.

Отдельно глава миссии Украины при ОБСЕ указал на то, что российская сторона, вместо вывода и разоружения своих незаконных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины, провела 24 июня военные парады в Донецке и Луганске. Такие же парады были проведены и во временно оккупированном Крыму, в том числе с привлечением несовершеннолетних.

"МИД Украины осудил в своем заявлении эти незаконные действия российской оккупационной власти, а нота протеста была направлена МИДу России", - заявил он.

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Как сообщалось, голосование по внесению поправок в конституцию РФ, которые, в частности, обнуляют президентские сроки Владимира Путина проходило с 25 июня по 1 июля. При этом, Россия проводила голосование и на территории временно оккупированного Крыма, а также с привлечением жителей ОРДЛО, которым ранее были незаконно выданы российские паспорта.