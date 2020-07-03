С 6 июля возобновляется работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев" на границе с Польшей, - МВД

С понедельника возобновляется работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев", расположенного во Львовской области на границе с Польшей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Польские коллеги проинформировали Государственную пограничную службу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев". Указанный пункт пропуска возобновляет свою работу с 1:00 (киевское время) понедельника, 6 июля", - говорится в сообщении.

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