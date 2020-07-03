С 6 июля возобновляется работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев" на границе с Польшей, - МВД
С понедельника возобновляется работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев", расположенного во Львовской области на границе с Польшей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Польские коллеги проинформировали Государственную пограничную службу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев". Указанный пункт пропуска возобновляет свою работу с 1:00 (киевское время) понедельника, 6 июля", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий03.07.2020 16:31 Ответить Мне нравится 0
belge
показать весь комментарий03.07.2020 16:31 Ответить Мне нравится 1
Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий03.07.2020 17:50 Ответить Мне нравится 0
belge
показать весь комментарий03.07.2020 18:23 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль