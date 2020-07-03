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С 6 июля возобновляется работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев" на границе с Польшей, - МВД

С 6 июля возобновляется работа автомобильного пункта пропуска

С понедельника возобновляется работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев", расположенного во Львовской области на границе с Польшей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Польские коллеги проинформировали Государственную пограничную службу Украины о готовности восстановить пограничное движение в польской части автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев". Указанный пункт пропуска возобновляет свою работу с 1:00 (киевское время) понедельника, 6 июля", - говорится в сообщении.

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граница (5273) МВД (9320) Польша (8430) пункт пропуска (676)


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С 6 июля возобновляется работа автомобильного пункта пропуска "Будомеж-Грушев" на границе с Польшей, - МВД - Цензор.НЕТ 6739
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03.07.2020 16:31 Ответить
Парадокс: чем больше пунктов пропуска открывается, тем крепче Стёпа с Ляшком нас в Украине запечатывают.
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03.07.2020 16:31 Ответить
Запечативают долбо*** которие отрицают короновирус и кто против него молитву возносит блуждая толпой без масок и дистанции
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03.07.2020 17:50 Ответить
Какую молитву, убогий? Отасывай у Стёпы с Ляшком энергичней. Тебе, перепуганному, витамины.
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03.07.2020 18:23 Ответить
 
 