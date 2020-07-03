Зеленский провел телефонный разговор с Конте: обсудили преодоление последствий COVID-19 и дело нацгвардейца Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства выразил благодарность правительству Италии за оперативное направление гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий паводков в западных регионах.

Конте в свою очередь поблагодарил Украину за направление украинских врачей, которые помогали бороться с COVID-19 в Итальянской Республике.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации в Украине и Италии с преодолением последствий пандемии коронавируса.

Премьер-министр Итальянской Республики пожелал скорейшего выздоровления первой леди Елене Зеленской.

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Собеседники выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время. Премьер-министр Италии отметил, что очень ценит украинских туристов. Кроме того, стороны надеются на скорое восстановление экономических связей.

Зеленский поблагодарил Итальянскую Республику за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава государства отметил, что надеется на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардейця Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину.

Также Зеленский напомнил о приглашении Джузеппе Конте в Украину, а премьер-министр Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца текущего года.

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