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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский провел телефонный разговор с Конте: обсудили преодоление последствий COVID-19 и дело нацгвардейца Маркива

Зеленский провел телефонный разговор с Конте: обсудили преодоление последствий COVID-19 и дело нацгвардейца Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства выразил благодарность правительству Италии за оперативное направление гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий паводков в западных регионах.

Конте в свою очередь поблагодарил Украину за направление украинских врачей, которые помогали бороться с COVID-19 в Итальянской Республике.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации в Украине и Италии с преодолением последствий пандемии коронавируса.

Премьер-министр Итальянской Республики пожелал скорейшего выздоровления первой леди Елене Зеленской.

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Собеседники выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время. Премьер-министр Италии отметил, что очень ценит украинских туристов. Кроме того, стороны надеются на скорое восстановление экономических связей.

Зеленский поблагодарил Итальянскую Республику за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава государства отметил, что надеется на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардейця Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину.

Также Зеленский напомнил о приглашении Джузеппе Конте в Украину, а премьер-министр Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца текущего года.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Италия (1645) карантин (16729) Маркив Виталий (188) Конте Джузеппе (21) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
О свей вилле беспокоится.
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03.07.2020 16:31
+3
Ищет альтернативу Ростову
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03.07.2020 16:40
+3
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 16:41
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Правила форума Совет форумчан
О свей вилле беспокоится.
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03.07.2020 16:31 Ответить
Ищет альтернативу Ростову
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03.07.2020 16:40 Ответить
Гы, в Италии нет независимого правосудия?
Тем более, судил суд присяжных.
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03.07.2020 16:35 Ответить
Уже на Фёдорыча пора выходить...
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03.07.2020 16:36 Ответить
С обвиняемыми в "деле Шеремета"-разобрался,*удак.
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03.07.2020 16:38 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 16:41 Ответить
Костюм пчеловода, тоже неплохо подойдёт. И сапоги резиновые.
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03.07.2020 16:59 Ответить
У тебя юмор неплохой, но если придется идти в красную зону к ковидникам - то и это наденешь.
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03.07.2020 18:28 Ответить
А домик в Италии не обсуждал? Или права на фирму, переданную Еленой Владимировной третьему лицу обсудить не забыли? Это важно. Кстати, этот домик, в котором живут коллеги Авакова из МВД, принадлежит этой конторке. Но это уже детали
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03.07.2020 17:42 Ответить
Когда Маркива освободят, Зеленский?
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03.07.2020 18:29 Ответить
Запитав як там його дім, щоб можна було туди звалити. Може ще попросив відремонтувати за кошти посольства?
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04.07.2020 09:53 Ответить
 
 