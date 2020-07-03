Паводки в Ивано-Франковской области стали самыми сильными за 50 лет, убытки - 2,5 млрд гривен

Убытки от наводнений в Ивано-Франковской области оценивают как минимум в 2,5 млрд гривен. Разгул стихии стал самым крупным за последние полвека.

Об этом заявил на брифинге председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На Прикарпатье стихия, по подсчетам специалистов, нанесла ущерб минимум на 2,5 млрд грн. и считается крупнейшей за последние 50 лет", - сообщил Федоров.

По его информации, вчера правительство направило на преодоление последствий наводнения в Ивано-Франковской области 480 млн грн., из них 250 млн грн. пойдут на помощь наиболее пострадавшим от стихии людям.

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"Материальная денежная помощь будет оказана семьям погибших в размере 200 000 гривен за каждого погибшего члена семьи. Владельцы полностью разрушенных жилых домов получат 300 000 гривен на семью. Семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, направят по 50 000 гривен на семью, а семьи, жилые дома которых повреждены, получат по 20 000 гривен ", - отметил Федоров.

Он уточнил, что во время наводнения в области погибли 3 человека, полностью разрушены 4 жилых дома, частично повреждены - более 13 000.

Обещают, что средства пострадавшие от наводнения получат до конца следующей недели. На восстановление гидротехнических сооружений из госбюджета ожидают еще 50 млн грн.

"От всех служб требую скорейшего восстановления газа, электроснабжения, проезда к населенным пунктам", - отметил Федоров.

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По его информации, сегодня удалось полностью восстановить газоснабжение в Долинском районе. Без газа остаются более 3 тысяч абонентов в 24 населенных пунктах.

Как сообщалось, во время сильных дождей 22-23 июня на Прикарпатье были подтоплены 263 населенных пункта, вода разрушила 201 км дорог, 93 моста и дамбы. По-прежнему без автомобильного сообщения - 7 населенных пунктов в Верховинском и Косовском районах.