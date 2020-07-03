Верховный Суд отказал во взыскании еще $115 тыс. в пользу российской компании в деле против завода "Артем"

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда 2 июля 2020 года отказал в признании и исполнении третьего арбитражного решения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ о взыскании с ГАХК "Артем" денежных средств на сумму более $ 115 тыс. в пользу российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна "Укроборонпром".

"Таким образом, завод "Артем" выиграл в трех из четырех дел по искам "Авиа-ФЭД-Сервис" о выполнении на территории Украины решений МКАС при ТПП РФ о взыскании с ГАХК "Артем" средств на общую сумму более $2,7 млн", - отмечается в сообщении.

В целом "Авиа-ФЭД-Сервис" требовала от украинского производителя ракет оплатить средства по четырем решениям МКАС при ТПП РФ по договорам о поставке в Россию продукции военного назначения, заключенным ГАХК "Артем" в 2012-2014 гг.

Выполнение этих контрактов стало невозможным в связи с российской агрессией против Украины и применением к "Авиа-ФЭД-Сервис" персональных экономических санкций из-за угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Наконец Верховный суд поставил жирную точку в этом, без преувеличения, прецедентном деле, отказав в трех из четырех заявлений российской компании по ГАХК "Артем". К сожалению, одно решение в начале года суд принял не в интересах "Артема", поэтому команда "Укроборонпрома" активно включилась в процесс и смогла донести до суда свои аргументы", - прокомментировал победу в суде директор по правовым вопросам "Укроборонпрома" Даниил Федорчук.

По его словам, Верховный суд изменил свою практику и согласился, что признание российских арбитражных решений в пользу подсанкционной компании государства-агрессора против украинского оборонного завода по договорам, исполнение которых стало невозможным из-за вооруженной агрессии России, нарушает публичный порядок Украины и противоречит фундаментальным интересам государства и общества.

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В 2012-2013 гг. завод "Артем" подписал четыре контракта на общую сумму $2,33 млн с "Авиа-ФЭД-Сервис", которая специализируется на авиастроительном и авиаремонтном оборудовании. По всем договорам завод получил предоплату и начал работы.

В 2014 году в связи с военной агрессией со стороны России Украина ввела ряд санкций к российским предприятиям, под которые в том числе попала и "Авиа-ФЭД-Сервис". После этого "Авиа-ФЭД-Сервис" обратилась в МКАС при ТПП РФ, получила арбитражные решения в свою пользу по всем четырем контактам и обратилась в украинский суд о признании и исполнении на территории Украины этих арбитражных решений. В пользу российской компании решение вынесли сначала Шевченковский суд Киева, а затем Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда.