РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4280 посетителей онлайн
Новости
5 307 143

Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко

Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко

Давление на председателя Национального банка Якова Смолия и его отставка - это следствие организованной олигархом Игорем Коломойским травли НБУ, в котором принимают участие подконтрольные ему депутаты из большинства.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко поблагодарил Смолия и команду НБУ за высокопрофессиональную работу, благодаря которой банковская система Украины до сих пор держала стабильность несмотря на кризис.

"Представить себе нельзя, что за выполнение своей конституционной функции, выйдя на рекордный за 28 лет нашей независимости уровень инфляции, - за это будут снимать Председателя Национального банка. Инфляция - это налог, которого избежать невозможно. Платят его все. Страдают от него бедные люди, а обогащаются олигархи. На сегодняшний день 28 млрд долларов золотовалютных запасов - это тоже предъявляют Национальном банке", - отметил Порошенко.

"Давление, которое произошло - это не давление, это травля, которая организована Коломойским и его фракцией, группами, которые находятся в этой Раде", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко требует от Зеленского отозвать отставку Смолия: Из страны уйдут иностранные инвесторы и больше не вернутся

Он отметил, что когда власть нуждалась в деньгах от МВФ, был принят так называемый "антиколомойский" закон, а теперь, когда деньги получены, этот закон пытаются заблокировать - в том числе и через давление на НБУ.

"Такое поведение "наперсточников" наши партнеры точно не примут. Янукович при главе НБУ Арбузове уже однажды такое проводил, когда в мире больше никто не давал Украине денег. И он побежал куда? В Москву. Чем это закончилось для страны - все хорошо знают. Мы точно не должны допустить повторения этого сценария", - убежден Порошенко. Он отметил, что первым сигналом от международных финансовых рынков стала отмена размещения украинских ценных бумаг на сумму 1 млрд 750 млн долларов.

Также смотрите: Смолий о причинах отставки: На совещаниях с представителями Кабмина и ОП призывали залить экономику деньгами, установить инфляцию 11% и курс 30 грн. ВИДЕО

"Я хочу поблагодарить блестящую команду НБУ. Подчеркиваю, что когда они пришли, в стране деньги не ходили. Банки были остановлены, так как владельцы разворовали средства. И я уверен, что это первый кризис, когда эффективно функционирует банковская система, первый кризис, когда сохраняется курс, первый кризис, когда низкая инфляция, первыя кризис, когда демонстрирует устойчивость и стабильность", - подчеркнул Порошенко.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) НБУ (4836) Порошенко Петр (19606) Смолий Яков (138) Европейская Солидарность (1054)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+42
нууу, сейчас начнется вой зебилов
они, получив новые методички, с пеной у рта будут орать о своём "одобрянсе" действий вислюка и его шоблы))
показать весь комментарий
03.07.2020 17:06
+38
Полгода гуляли за счет оставленых петей денег,
следующие полгода прожирали иск Газпрома выиграный петей.
Петины заначки кончились пора включать станок...
показать весь комментарий
03.07.2020 17:15
+36
Боже мой, какой ужас!
Сейчас они переколбасят все банки, все наблюдательные советы, все судебные дела против Бени, как там?
Ифляция 11% и доллар 30 грн? И Зеля пёрднет и падение остановится?
Суки, *****, где моя спокойная старость?
Ну ладно, у зебильных депутатов бабло в валюте, им только плюс, но их дигиниратывные избиратели - у них тоже нет гривен????
Каждая сраная гривна в каждом сраном кармане ДЕШЕВЕЕТ !
Тупое, мерзкое дигиниративное стадо.
показать весь комментарий
03.07.2020 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6975
показать весь комментарий
03.07.2020 17:12 Ответить
в економічних провалах двох урядів слуги уродів крайніми зробили Нацбанк
показать весь комментарий
03.07.2020 17:34 Ответить
брехня. там совсем другие причины и подноготная. скоро станет известно.
показать весь комментарий
03.07.2020 17:15 Ответить
Треба дочекатися вечора, а там Г+Г все роз"янить.
показать весь комментарий
03.07.2020 17:19 Ответить
А шо? Коломойський з мертвечуком "не" брешуть
показать весь комментарий
03.07.2020 17:22 Ответить
ненене. я прахобот. гляжу только 5й и прямой.
показать весь комментарий
03.07.2020 17:59 Ответить
Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3602
показать весь комментарий
03.07.2020 17:25 Ответить
дайош свинарчука на голову нбу!
показать весь комментарий
03.07.2020 18:00 Ответить
Отличное выступление.
Порох -жги!
Зелень, вам точно пипец в ближашее время.
показать весь комментарий
03.07.2020 17:21 Ответить
Зелебобіки! У боротьбі зі здоровим глуздом будьте готові!
показать весь комментарий
03.07.2020 17:23 Ответить
Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7975
показать весь комментарий
03.07.2020 17:25 Ответить
А сдох бы Свын если бы не хрюкнул?
показать весь комментарий
03.07.2020 17:25 Ответить
Без зайвих слів.....

Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3833
показать весь комментарий
03.07.2020 17:26 Ответить
антиукраинская каалиция зебилы+мертведчук+жулька. а не удивлен
показать весь комментарий
03.07.2020 17:28 Ответить


слуги урода, заЖопп и жЮлька, вся пятая колонна, все консервы слились в экстазе...
показать весь комментарий
03.07.2020 17:33 Ответить
Ну видно где диктатура! Две полностью промежбулочные партии!
показать весь комментарий
03.07.2020 17:32 Ответить
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7356
показать весь комментарий
03.07.2020 17:46 Ответить
вишенка на торте, бакс по 35+ уже через неделю. вы сделали это вместе, зебилы.
показать весь комментарий
03.07.2020 17:31 Ответить
А если НЕ? Ты уже больше года визжишь, а оно НЕ!
показать весь комментарий
03.07.2020 17:33 Ответить
Лучший, как по мне, комментарий происходящего

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006588527114&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAS9TjFff_u7bYg1ee71BRMWWDg8rrfTrftlH0nO6P5JEZvZ9zU1t3G3M9BUF3R0rpTOHINEWIrTvxO&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Ирина Аниловская с https://www.facebook.com/iryna.anilovska?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAJ3nthAwrBd6jip91qzqiDM4Lmv4cRSt18t_r0P2I5FEclN2N8jrBfePv1oQDjYpwA3KqifGxyzrdN&hc_ref=ARQxFiBboohfkavL5gvGhmWn_SBH0mFLEVUp3m_0Hj6lD_Ps_aQatk0VDj4M9ZHRqh0&ref=nf_target Iryna Anilovska .

Информация, просачивающаяся, сквозь плотно закрытые двери кабинетов на Банковой, даёт представление о таких диких нравах их нынешних временных обитателей, по сравнению с которыми даже призраки советских времён немеют и впадают в ступор.
Комики, шуты, бездарные актёры, балаганные продюсеры, непризнанные гении и признанные мерзавцы, наркоманы со стажем и воры новички, жулики с мутным прошлым и бездельники неопределенным будущим, психически неуравновешенные личности и хладнокровные бандиты, пристроившиеся временщики и дураки, рассчитывающие на вечный праздник, все они как уродцы на картинах Босха, нашли свой приют в бело-золотых декорациях кучмовской эпохи на улице Банковой и творят там свой отвратительный шабаш.
Надежды на перемены в мозгах этой безумной шоблы - нет и единственный выход из отчаянной ситуации - это просто избавиться от них любым путём.
Вчерашние подробности о давлении на Якова Смолия просто поражают своим цинизмом и бесстыдством. Оказывается Смолию неприкрыто угрожали и только этим вырвали у него заявление об отставке. Можно только представить себе, чем надо было пригрозить защищенному законом Председателю НБУ, чтобы вынудить его на такой шаг. По всей вероятности, это были угрозы физической расправы над ним и его родственниками, ничто другое просто не приходит на ум. И это все происходило в кабинете Зеленского. Так кто же из присутствующих на этом шабаше в президентском кабинете сделал это? Вопрос риторический, но с точки зрения юриспруденции очень даже актуальный. Яков Смолий знает это и судя по тону его заявления о политическом давлении, рано или поздно сообщит пикантные и просто криминальные подробности этой истории общественности и правоохранительным органам, не нашей страны вероятно.
А пока финансовая ситуация катастрофическая. Украина оказалась в финансовой изоляции.
Ещё три недели назад Зеленский клялся руководителям МВФ в том, что не тронет Национальный банк, сделавший колоссальную работу по стабилизации финансов и экономики страны. Поклялся и тут же соврал. Он нарушил все обязательства, которые брал перед иностранными инвесторами, все бумаги, которые подписывал с международными финансовыми организациями, все обещания, которые публично и непублично давал.
Он вызвал Председателя НБУ и угрозами вынудил его подать в отставку.
Вы бы дали деньги такой стране и такому, с позволения сказать, президенту?
Правильно, вот и инвесторы тоже так подумали и не дали. Более того, произошёл беспрецедентный случай - выгодную сделку по выпуску украинских облигаций на 2 миллиарда долларов отменили через несколько часов после её закрытия. Стыд и позор невиданный в финансовом мире.
Бюджет остался с непокрытым дефицитом в сотни миллиардов гривен. Источников нет, Украина - страна изгой.
Денег нет ни на что. Будут печатать необеспеченные "деньги", то есть бумажки. Курс уже стремительно идёт вверх. Вчера он поднялся на 50 копеек и был остановлен отчаянными усилиями НБУ, потратившим 200 млн. долларов в безнадежной попытке бороться с финансовым ураганом.
Курс гривны летит в пропасть и остановить его нечем.
От нас отмахивается МВФ, с нами на хотят иметь дело приличные люди. Никто не хочет лезть в зелёное дерьмо, зная что отмыться не получится.
А как же наша любимая Верховна Рада? Да ничего нового. Наша Юлечка вся такая неопределившаяся, вся такая торгующаяся... Говорят, за отставку Смолия хочет что-то выгодное получить от зелёной власти. Выгодное для себя, конечно, не для державы, Боже упаси. Ну посмотрим, что там она выторгует.
У слуг разброд, но думаю, они не подведут, подвезут боезапас, горючее и процесс пойдёт.Пока голосов недостаточно, но на столе такой куш, сам Нацбанк на кону, не часто такое бывает, так что есть, чем торговать.
Вообщем, готовьтесь стать миллионерами раньше, чем многие рассчитывали, ну как тогда в 90-х. Вспомним все.
Особенно не может не радовать зрелище сторонников Зеленского, поедающих зелёное дерьмо. Должны, должны нажраться вволю, сами этого хотели. И не надо нам говорить про не знали, нам не сказали, хотели как лучше, мы были против Порошенко и другую ахинею. Все знали, все говорили, слушать не хотели, в чудо верили, жить хотели весело и богато, да ещё и ничего не делая при этом. Ну и получили, что хотели. Теперь жрите ложками.
В целом, в обществе господствуют утраченные иллюзии, как свидетельствуют данные последнего соцопроса. В принципе, процесс дозревания "мудрого нарида" до понимания своего "кидалова" уже почти оформился. Как раз не хватало отставки Смолия и печатания денег. Но сейчас уже и катализатор имеется, и реакция резко ускорилась. Зелёная власть отсчитывает свои последние месяцы. Песочные часы истории перевернулись.
В этих условиях мы в какой-то степени опять попадаем в исторические обстоятельства 14 года. В такие времена единство, хотя бы стратегическое, является абсолютно необходимым фактором победы, если мы хотим сохранить государство и не выйти на новый столетний исторический цикл. Единство на самой широкой платформе, на основе визии Украины как независимой страны, а не колонии, на основе "геть вiд Москвы", на основе демократии и права, даже если кто-то понимает это по-разному.
показать весь комментарий
03.07.2020 17:32 Ответить
Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5886
показать весь комментарий
03.07.2020 17:34 Ответить
Всем давно бьіло понятно , что НБУ ведет политику удушения реальной єкономики , прикрьіваясь благими намерениями контроля над инфляцией и стабильности национальной денежной единицьі. Но даже стабильность не смогли обеспечить , допустили ненужную ревальвацию гривньі , которая привела к серьезньім бюджетньім проблемам. Замена руководства НБУ должна обеспечить обоснованньій и просчитанньій новьій подход к решению хронических "болячек" макроєкономики Украиньі.
показать весь комментарий
03.07.2020 17:50 Ответить
Незабаром.......

Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4924
показать весь комментарий
03.07.2020 17:51 Ответить
Ей шобла петина, где вы? Откоментировались уже? Пететриоты. Или побежали другую статью коментировать?
показать весь комментарий
03.07.2020 17:51 Ответить
Коломойский согласился (одобрил) с заявлением Зеленского о том, что Смолий должен остаться главой НБУ. -Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НБУ 10.05.2019 - 10:51/ Зачем вы, девушки (большинство избирателей) красивых (Коломойского с Зеленским) любите, непостоянная (ближневосточная) у них любовь.
показать весь комментарий
03.07.2020 17:55 Ответить
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9919
показать весь комментарий
03.07.2020 18:04 Ответить
Хорошо у меня основной капитал лежит в Польских банках! А Зебилы будут страдать!
показать весь комментарий
03.07.2020 17:55 Ответить
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6543
показать весь комментарий
03.07.2020 17:56 Ответить
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8094
показать весь комментарий
03.07.2020 18:10 Ответить
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7900
показать весь комментарий
03.07.2020 18:44 Ответить
А хто забороняє Зєлє подати в Раду на голову нбу наприклад О.Савченко? Його знають в усьому світові в фінансових колах, як принципового, незалежного і надійного партнера, фахового фінансиста. Під нього підуть інвестиції в країну і не буде ніякого "все пропало!"
показать весь комментарий
03.07.2020 19:01 Ответить
О, опять юлеботы со своим Савченко. Он прославился только статейками, в которых критиковал НБУ за использование существующих курсовых режимов, а точнее за свойственные этим режимам недостатки - надо полагать, что он изобрел секретный идеальный четвертый, лишенный всяких недостатков, но откроет он эту тайну только возглавив НБУ.
показать весь комментарий
03.07.2020 20:12 Ответить
кнур не может шоб не хрюкнуть )))
и песики из будки затявкали )))
отрабатывайте косточку щенки )))
показать весь комментарий
03.07.2020 23:39 Ответить
Ваньок,твоя Юля проголосувала разом із "слугами москалів і Бені" за відсторонення професійної людини. Чи ти цього не знаєш? Чекаєте коли політичний труп Шмигаля пропливе і Юлю призначать прем*єром? Стараєтеся підтирати "слугам"? Але нічого не вийде, бо вже кредитів ніхто давати не буде, як колись їй давали, і Беня вже може сам забрати все, що погано лежить. Нахлєбніки йому не потрібні! А ти Ваня і далі топи за бабусю, хоч трішки посмуши нарід. За клістрони Юля виступала в Раді? Чи їй обороноздатність країни до одного місця, як і всім вам. Головне посада!
показать весь комментарий
04.07.2020 10:12 Ответить
За фаберже тепер візьмуть інших персонажів. Власник умілих рук ківа вже видав заяву про те що Порошенко почав фінансувати уда,батальйон азов,нацкорпус і що восени може пролитись багато крові,чиєї правда не сказав. До осені гундявий зажене себе і зелене болото в глухий кут.
показать весь комментарий
03.07.2020 19:32 Ответить
Коли зелену погань викидати будуть ти станеш на її захист,чи образливі коменти про петрушу писатимеш, як зараз наприклад
показать весь комментарий
03.07.2020 19:41 Ответить
Відставка голови НБУ Смолія - це результат цькування Нацбанку на замовлення Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7140
показать весь комментарий
03.07.2020 20:34 Ответить
молчи пэтя ты мошенник и лузер
показать весь комментарий
03.07.2020 22:25 Ответить
Как хорошо валить на других. Сам ведь наверно сказал ПОРА ДЕЛАТЬ ЛЫЖИ! Мол близко подобрались и пора к Гонтаревой уезжать, пока не вскрыли. А вот начальник Антикоррупционного, наверно сам понял, что пора и Порошенко может на Порашу устроиться.
показать весь комментарий
04.07.2020 02:14 Ответить
Интересно, а о чём ещё кричат чайки в вашей голове?
показать весь комментарий
04.07.2020 10:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 