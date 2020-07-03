Отставка главы НБУ Смолия - это результат травли Нацбанка по заказу Коломойского, - Порошенко

Давление на председателя Национального банка Якова Смолия и его отставка - это следствие организованной олигархом Игорем Коломойским травли НБУ, в котором принимают участие подконтрольные ему депутаты из большинства.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко поблагодарил Смолия и команду НБУ за высокопрофессиональную работу, благодаря которой банковская система Украины до сих пор держала стабильность несмотря на кризис.

"Представить себе нельзя, что за выполнение своей конституционной функции, выйдя на рекордный за 28 лет нашей независимости уровень инфляции, - за это будут снимать Председателя Национального банка. Инфляция - это налог, которого избежать невозможно. Платят его все. Страдают от него бедные люди, а обогащаются олигархи. На сегодняшний день 28 млрд долларов золотовалютных запасов - это тоже предъявляют Национальном банке", - отметил Порошенко.

"Давление, которое произошло - это не давление, это травля, которая организована Коломойским и его фракцией, группами, которые находятся в этой Раде", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

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Он отметил, что когда власть нуждалась в деньгах от МВФ, был принят так называемый "антиколомойский" закон, а теперь, когда деньги получены, этот закон пытаются заблокировать - в том числе и через давление на НБУ.

"Такое поведение "наперсточников" наши партнеры точно не примут. Янукович при главе НБУ Арбузове уже однажды такое проводил, когда в мире больше никто не давал Украине денег. И он побежал куда? В Москву. Чем это закончилось для страны - все хорошо знают. Мы точно не должны допустить повторения этого сценария", - убежден Порошенко. Он отметил, что первым сигналом от международных финансовых рынков стала отмена размещения украинских ценных бумаг на сумму 1 млрд 750 млн долларов.

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"Я хочу поблагодарить блестящую команду НБУ. Подчеркиваю, что когда они пришли, в стране деньги не ходили. Банки были остановлены, так как владельцы разворовали средства. И я уверен, что это первый кризис, когда эффективно функционирует банковская система, первый кризис, когда сохраняется курс, первый кризис, когда низкая инфляция, первыя кризис, когда демонстрирует устойчивость и стабильность", - подчеркнул Порошенко.